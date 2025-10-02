Οι διαβουλεύσεις γίνονται σε περίοδο ανόδου των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά.

Σήμερα συνεδριάζει για δεύτερη φορά η διυπουργική επιτροπή υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, με θέμα τη μείωση του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία. Στη συνεδρίαση, που πραγματοποιείται με διευρυμένη σύνθεση, συμμετέχει εκτός από τον ΣΕΒ και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΕ).

Στόχος είναι να διαμορφωθεί το πακέτο μέτρων που θα παρουσιαστεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ στις 7 Οκτωβρίου.

Οι επαφές που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες δείχνουν ότι δεν αναμένονται οριστικά αποτελέσματα σήμερα. Αν και υπάρχει κοινό αίτημα για μείωση του ενεργειακού κόστους και εφαρμογή του ιταλικού μοντέλου, οι απόψεις για τον τρόπο υλοποίησής του διαφέρουν.

Ο ΣΕΒ έχει καταθέσει πρόταση που προβλέπει διάθεση ενέργειας από τον ΔΑΠΕΕΠ σε ενεργοβόρες βιομηχανίες στην τιμή των 60 ευρώ/ΜWh για τρία χρόνια, με αντάλλαγμα επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε ορίζοντα 20ετίας. Η ΕΒΙΚΕΝ, εκπροσωπώντας μεγάλους καταναλωτές μέσης τάσης, εξέφρασε επιφυλάξεις για την εφαρμογή του μέτρου χωρίς διαγωνιστικές διαδικασίες και χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο ΣΒΕ.

Η βιομηχανία εισέρχεται στη συνεδρίαση με δύο διαφορετικές θέσεις ως προς τις τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά με κοινή στάση απέναντι στην πρόθεση της κυβέρνησης να επεκτείνει τα μέτρα και σε άλλους κλάδους, όπως τα ξενοδοχεία και τα σούπερ μάρκετ. Ο Κωστής Χατζηδάκης είχε αναφέρει πρόσφατα ότι η κυβέρνηση εξετάζει την επιχειρηματικότητα συνολικά, δίνοντας προτεραιότητα στους ενεργοβόρους κλάδους, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

Οι διαβουλεύσεις γίνονται σε περίοδο ανόδου των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά. Η μέση τιμή της μεγαβατώρας τον Σεπτέμβριο αυξήθηκε κατά 27% σε σύγκριση με τον Αύγουστο. Για τους οικιακούς καταναλωτές και τις μικρές επιχειρήσεις δεν αναμένονται επιβαρύνσεις, καθώς οι πάροχοι έχουν ανακοινώσει τιμολογήσεις που συγκρατούν τις αυξήσεις. Η ΔΕΗ διατήρησε το πράσινο τιμολόγιο στα 12,9 λεπτά/κιλοβατώρα, ενώ η Protergia ανακοίνωσε μείωση 7% στο δικό της, στα 14,9 λεπτά από 15,9 λεπτά τον Σεπτέμβριο.