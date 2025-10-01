Η διαδικασία μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε ότι δίνει πλέον τη δυνατότητα σε περισσότερες από ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις, με έναρξη εργασιών έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και απλογραφικό λογιστικό σύστημα, να επιλέξουν προαιρετικά την υποβολή μηνιαίων δηλώσεων ΦΠΑ αντί των τριμηνιαίων.

Η απόφαση Α.1049/2025, την οποία υπέγραψε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ορίζει πως οι επιχειρήσεις που το επιθυμούν μπορούν να προχωρήσουν σε αυτή τη μεταβολή μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι κάθε μεταβολή της φορολογικής περιόδου, είτε από μηνιαία σε τριμηνιαία είτε αντιστρόφως, έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 12 μηνών. Η νέα δυνατότητα εκτιμάται ότι θα διευκολύνει τον οικονομικό προγραμματισμό των επιχειρήσεων, καθώς δίνεται η δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης των πληρωμών ΦΠΑ και αποφυγής συσσώρευσης υποχρεώσεων στο τέλος κάθε τριμήνου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ (my1521), είτε τηλεφωνικά στο 1521 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7:00 - 20:00, είτε ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521, διαθέσιμης όλο το 24ωρο, επιλέγοντας την κατηγορία «Θέματα ΦΠΑ, Τελών και Ειδικών Φορολογιών > ΦΠΑ > Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ > Διάρκεια φορολογικής περιόδου & προθεσμία Δήλωσης».