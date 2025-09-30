Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 23:59 λήγει η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 7.000 ανέργων της ΔΥΠΑ που αντιμετωπίζουν εμπόδια ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας».
Δικαιούχοι:
Ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες/τριες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.
Ωφελούμενοι/ες:
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους/ες που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, όπως:
• Μητέρες που επιστρέφουν στην εργασία μετά την ανατροφή των παιδιών τους, με τουλάχιστον ένα τέκνο έως 8 ετών και 6μηνη ανεργία
• Άνεργοι/ες άνω των 55 ετών με 12μηνη ανεργία
• Άνεργοι/ες με 24μηνη ανεργία
• Άνεργοι/ες που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ή δεν έχουν προχωρήσει σε ανώτερη βαθμίδα.
• Άνεργα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών
• Άνεργοι/ες Ρομά (με 6μηνη ανεργία σε περίπτωση που η επιχείρηση επιλέξει το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού.
Επιδότηση και διάρκεια υλοποίησης
• Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες.
• Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης για κάθε ωφελούμενο/η είναι 700 € μηνιαίως, που περιλαμβάνει:
• Ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές
• Εργοδοτικές εισφορές
• Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα άδειας
Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη δράση, υποβάλλεται ηλεκτρονικά ΕΔΩ