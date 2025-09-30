Ο προγραμματισμός για τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ το 2026.

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε σχεδόν 20.000 νέες προσλήψεις στο Δημόσιο για το 2026, δίνοντας έμφαση στις ανάγκες της υγείας και της παιδείας. Όπως σημείωσε, μόνο την τελευταία εξαετία έχουν προστεθεί 140.000 μόνιμοι υπάλληλοι, εκ των οποίων οι μισές θέσεις αφορούν κρίσιμους κοινωνικούς τομείς.

Παράλληλα, προανήγγειλε τη διεύρυνση του συστήματος μπόνους παραγωγικότητας, με διπλασιασμό του σχετικού προϋπολογισμού το 2026 και αύξηση των δικαιούχων. Για πρώτη φορά στο καθεστώς αυτό εντάσσονται και οι υπάλληλοι Δήμων και Περιφερειών, συνδέοντας τις πρόσθετες αμοιβές με την προσωπική τους αξιολόγηση και την επίτευξη στόχων.

Φορολογικές ελαφρύνσεις για πολίτες και νέους

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε τη «γενναία φορολογική μεταρρύθμιση» που είχε εξαγγείλει στη ΔΕΘ. Πρόκειται για μέτρα που αφορούν πάνω από 4 εκατομμύρια πολίτες (μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, επαγγελματίες), ενώ ειδική μέριμνα δίνεται στη νέα γενιά:

Κανένας νέος έως 25 ετών με εισόδημα κάτω από 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνει φόρο.

Για νέους 25-30 ετών, ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται από 22% σε 9%.

Με απτά παραδείγματα τόνισε τα οφέλη: Ενας νεαρός πωλητής με 980€ μισθό θα κερδίζει πάνω από 1.000€ τον χρόνο, μια 25χρονη μητέρα με 1.260€ μισθό θα έχει όφελος 1.429€, ενώ ένας πολύτεκνος με 2.000€ μισθό θα δει ετήσια ενίσχυση άνω των 2.300€.