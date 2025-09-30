Η τιμή του αυξήθηκε κατά 0,4%, στα 3.848,65 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο χρυσός σημείωσε σήμερα νέο ιστορικό υψηλό, ενισχυμένος από την αυξανόμενη αβεβαιότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Ενδοσυνεδριακά η τιμή του αυξήθηκε κατά 0,4%, στα 3.848,65 δολάρια ανά ουγγιά. Καταγράφει άνοδο 11,6% αθροιστικά μέσα στον Σεπτέμβριο και οδεύει προς τον καλύτερο μήνα του από τον Αύγουστο του 2011.

Στην υπόλοιπη αγορά πολύτιμων μετάλλων, το ασήμι διαμορφώθηκε στα 46,93 δολάρια ανά ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο 18,2% μέσα στον Σεπτέμβριο. Η πλατίνα υποχώρει 0,8% στα 1.588,70 δολάρια και το παλλάδιο σημειώνει πτώση 0,7% στα 1.258,60 δολάρια.

Η απειλή διακοπής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σκιάζει το επενδυτικό περιβάλλον, ενώ η συνάντηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τους Δημοκρατικούς στον Λευκό Οίκο δεν απέφερε πρόοδο για την αποφυγή του ενδεχομένου παράλυσης κρατικών υπηρεσιών από αύριο 1η Οκτωβρίου.

Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις για μείωση επιτοκίων, με την αγορά να αποδίδει πιθανότητα σχεδόν 89% σε περικοπή κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Fed, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα αποθέματα του Gold Trust, του μεγαλύτερου διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου που στηρίζεται σε χρυσό, αυξήθηκαν κατά 0,60% στα 1.011,73 μετρικούς τόνους, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2022.

Οι αγορές στρέφουν τώρα την προσοχή τους στα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας, τις ιδιωτικές μισθοδοσίες, τον δείκτη μεταποίησης ISM και την έκθεση για τις νέες θέσεις εκτός γεωργικού τομέα την Παρασκευή, που θα δώσουν ενδείξεις για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας. Το υπουργείο Εργασίας έχει προειδοποιήσει ότι, σε περίπτωση μερικού «shutdown», θα ανασταλεί η δημοσίευση κρίσιμων στατιστικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της μηνιαίας έκθεσης απασχόλησης.