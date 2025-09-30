Η φοροαπαλλαγή θα ισχύει για ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν κατοικίες κενές τουλάχιστον επί τρία χρόνια ή κατοικίες που στο παρελθόν είχαν διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση.

Η νέα ρύθμιση για την τριετή φοροαπαλλαγή κενών κατοικιών που διατίθενται στη μακροχρόνια μίσθωση, αν και χαιρετίστηκε από την ΠΟΜΙΔΑ ως θετική εξέλιξη, εξακολουθεί να συνοδεύεται από περιορισμούς και εξαιρέσεις που προκαλούν αντιδράσεις.

Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για άδικη εξαίρεση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τις εξάμηνες μισθώσεις, επισημαίνει ότι δεν μειώνεται η τριετής περίοδος κενότητας των ακινήτων, ενώ κριτική ασκείται και στην αυστηρή τρίμηνη προθεσμία για την επαναμίσθωση, η οποία –αν χαθεί– συνεπάγεται και την απώλεια της απαλλαγής.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου Οικονομικών, η φοροαπαλλαγή θα ισχύει για ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν κατοικίες κενές τουλάχιστον επί τρία χρόνια ή κατοικίες που στο παρελθόν είχαν διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση. Το μέτρο αφορά ακίνητα έως 120 τετραγωνικά μέτρα, με πρόβλεψη αύξησης κατά 20 τ.μ. για κάθε παιδί πέραν των δύο σε οικογένειες με περισσότερα τέκνα. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η σύναψη τριετούς μισθωτηρίου συμβολαίου κύριας κατοικίας. Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής αποχωρήσει, ο ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα της απαλλαγής εφόσον εντός τριμήνου υπογράψει νέο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με άλλον ενοικιαστή.

Ειδική ρύθμιση προβλέπεται για δημόσιους υπαλλήλους, όπως εκπαιδευτικούς, ένστολους και νοσηλευτές, με δυνατότητα σύναψης μισθώσεων τουλάχιστον εξαμήνου. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απαλλαγή συνεχίζεται ακόμη και με διαδοχικές μισθώσεις μικρότερης διάρκειας, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται το ελάχιστο εξάμηνο. Η ρύθμιση θα ισχύσει για συμβόλαια που θα συναφθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η ΠΟΜΙΔΑ, αν και αναγνωρίζει ότι οι αλλαγές καθιστούν το πλαίσιο πιο εφαρμόσιμο, υπογραμμίζει ότι δεν επεκτείνεται η εμβέλεια της διάταξης σε όλες τις κατοικίες που βρίσκονται εκτός μισθωτικής αγοράς, γεγονός που περιορίζει την απορρόφηση διαθέσιμων ακινήτων. Παράλληλα, σημειώνει ότι η απαλλαγή συνδέεται με τον ενοικιαστή και όχι με την κατοικία, αφήνοντας τους ιδιοκτήτες εκτεθειμένους σε ενδεχόμενες αποχωρήσεις και συμπεριφορές μισθωτών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερη κριτική ασκείται και στη θέσπιση της τρίμηνης προθεσμίας για επαναμίσθωση μετά από διακοπή τριετούς μίσθωσης. Η Ομοσπονδία ζητά το διάστημα αυτό να επεκταθεί στους έξι μήνες, ώστε να περιοριστεί η ανασφάλεια των ιδιοκτητών και να καταστεί η εφαρμογή του μέτρου πιο ρεαλιστική.