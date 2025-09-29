Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών κινήθηκε θετικά σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης και έκλεισε με κέρδη 0,13% στις 2.034,46 μονάδες.

Η χρηματιστηριακή αγορά της Αθήνας ξεκίνησε τη νέα εβδομάδα με περιορισμένες διακυμάνσεις και μικρή άνοδο.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε θετικά σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης και έκλεισε με κέρδη 0,13% στις 2.034,46 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 165,26 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 14,55 εκατ. αφορούσαν 24 πακέτα. Ο όγκος ανήλθε στα 26,84 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, 54 μετοχές ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με άνοδο και 67 με πτώση.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,62% στις 2.274,68 μονάδες, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 κατέγραψε άνοδο 0,13% στις 5.134,91 μονάδες και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM έκλεισε στο +0,54% στις 2.883,65 μονάδες.

Στις τράπεζες, η Εθνική έκλεισε στο +1,91% στα 12,3 ευρώ, ενώ η Alpha κατέγραψε μικρή πτώση -0,06% και η Eurobank -0,15%. Η Πειραιώς υποχώρησε κατά 0,85%, ενώ η Optima έκλεισε στο +3,41% και η Τράπεζα Κύπρου στο +2,76%. Η Credia ενισχύθηκε κατά 3,16%.

Η Metlen έκλεισε στο +1,99% στα 48,06 ευρώ, η Βιοχάλκο στο +1,48% και η ΕΛΧΑ στο +1,19%. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημείωσε άνοδο 1,33% στα 22,82 ευρώ. Αντίθετα, η Coca Cola υποχώρησε κατά 3,03% στα 40,26 ευρώ, η ΕΥΔΑΠ στο -1,65% και η ΔΕΗ στο -1,28% στα 13,9 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Κρι Κρι έκλεισε στο +4,08% στα 17,86 ευρώ, η ΕΧΑΕ στο +3,42% στα 6,65 ευρώ και η Intracom στο +0,99% στα 3,56 ευρώ. Πτώση κατέγραψαν ο ΑΔΜΗΕ (-1,6% στα 3,07 ευρώ), η Αλουμύλ (-1,38% στα 4,99 ευρώ) και η Alter Ego (-0,88% στα 6,19 ευρώ).