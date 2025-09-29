Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 16 Δεκεμβρίου - Τι πρέπει να κάνουν οι πληγέντες των Αμπελοκήπων για να αποζημιωθούν.

Ο ΟΠΕΚΑ ανακοίνωσε τη διαδικασία χορήγησης αποζημίωσης για τους πληγέντες από την τρομοκρατική ενέργεια της 31ης Οκτωβρίου 2024 στην πολυκατοικία της οδού Αρκαδίας 4, στους Αμπελοκήπους.

Ειδικότερα, διατίθενται εφάπαξ βοήθημα για μίσθωση κατοικίας, εφάπαξ βοήθημα για αντικατάσταση οικοσκευής και εφάπαξ βοήθημα για μεταφορά οικοσκευής. Οι αιτήσεις συμπληρώνονται ηλεκτρονικά, εκτυπώνονται και υπογράφονται, ενώ απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής μέσω ΚΕΠ ή gov.gr. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 16 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά η διαδικασία χορήγησης αποζημίωσης για τους πληγέντες της πολυκατοικίας στους Αμπελοκήπους

Μετά την δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αρ. 12931/12-09-2025 (ΦΕΚ 4936 Β΄) που αφορά στη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων προς τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα από την τρομοκρατική ενέργεια της 31ης Οκτωβρίου 2024 στο κτίριο επί της οδού Αρκαδίας 4 στους Αμπελοκήπους Αθηνών, ο ΟΠΕΚΑ, ως αρμόδια Υπηρεσία για την χορήγησή τους ενημερώνει ότι:

Στους κάτωθι συνδέσμους μπορείτε να βρείτε

α) τη σχετική νομοθεσία: Ν.5184/2025 (άρθρο 46) και Ν.5224/2025 (άρθρο 165) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση αρ. 12931/12-09-2025 με την οποία εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις χορήγησης και οι κατηγορίες δικαιούχων των χρηματικών βοηθημάτων και καθορίζονται η διαδικασία, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, καθώς και οι σχετικές προθεσμίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

β) τα έντυπα των αιτήσεων για τη χορήγηση των σχετικών βοηθημάτων και συγκεκριμένα:

– Το Έντυπο Α: Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος για μίσθωση κατοικίας.

– Το Έντυπο Β: Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος για αντικατάσταση οικοσκευής και

– Το Έντυπο Γ: Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος για μεταφορά οικοσκευής

Οι αιτήσεις έχουν διαμορφωθεί σαν διαδραστικές φόρμες τις οποίες αφού συμπληρώσετε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, θα πρέπει να τις εκτυπώσετε, να τις υπογράψετε, να τις θεωρήσετε ως προς το γνήσιο της Υπογραφής σε ΚΕΠ ή άλλη αρμόδια Υπηρεσία της Περιοχής ή μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας του gov.gr.

Εν συνεχεία θα πρέπει να τις προσκομίσετε στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ (Πατησίων 30, ΤΚ 10170 Αθήνα), με όλα τα απαιτούμενα συνημμένα έγγραφα.

Εναλλακτικά μπορείτε να τις διαβιβάσετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και αποκλειστικά με χρήση ηλεκτρονικής υπηρεσίας μεταφοράς αρχείων, λόγω μεγάλου όγκου συνημμένων.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 16η Δεκεμβρίου 2025.

Τις αιτήσεις μπορείτε να τις βρείτε και στην διαδρομή από το μενού πλοήγησης της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ: Οικογένεια→Χρηματικά Βοηθήματα πληγέντων Αρκαδίας 4