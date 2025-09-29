Οι καταναλωτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την παραλαβή του καυσίμου.

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου με τις τιμές να διαμορφώνονται κοντά στα περσινά επίπεδα, μεταξύ 1,11 και 1,12 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα. Η τελική τιμή ωστόσο θα κριθεί από την πορεία των διεθνών αγορών και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου τις επόμενες δύο εβδομάδες. Παράλληλα, αναμένεται το άνοιγμα της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων καταβολής του επιδόματος θέρμανσης.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε ισχύ η μείωση του ΦΠΑ κατά 30% σε 19 ακριτικά νησιά του Αιγαίου, εξέλιξη που συνεπάγεται μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κατά περίπου 7 λεπτά το λίτρο. Ο μειωμένος συντελεστής 17% εφαρμόζεται ήδη στη Λέρο, τη Λέσβο, την Κω, τη Σάμο και τη Χίο, ενώ θα επεκταθεί και στους Δήμους Λειψών, Τήνου, Αγαθονησίου, Χάλκης, Μεγίστης, Καλυμνίων, Νισύρου, Πάτμου, Σύμης, Καρπάθου, Κάσου, Αστυπάλαιας, Λήμνου, Αγίου Ευστρατίου, Ικαρίας, Φούρνων Κορσεών, Οινουσσών, Ψαρών και Σαμοθράκης.

Την ίδια ώρα, οι ειδικοί συνιστούν στους πολίτες να συγκρίνουν τις τιμές των πρατηρίων μέσω της ιστοσελίδας www.fuelprices.gr και να φροντίζουν για την τακτική συντήρηση του συστήματος θέρμανσης.

Οι καταναλωτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την παραλαβή του καυσίμου, να γνωρίζουν τη διαδικασία, να χρησιμοποιούν το δικό τους μέτρο για την ακριβή ποσότητα και να ζητούν αποδείξεις με πλήρη στοιχεία. Συστήνεται να γίνεται έλεγχος της στάθμης πριν και μετά την παράδοση, καθώς και να επαληθεύεται το χρώμα του πετρελαίου, που πρέπει να είναι ζωηρό κόκκινο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η σωστή μέτρηση της δεξαμενής, ώστε να γνωρίζει ο καταναλωτής πόσα λίτρα αντιστοιχούν σε κάθε εκατοστό ύψους, καθώς και η παρακολούθηση της ανόδου της στάθμης παρουσία του βυτιοφορέα. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι η ποσότητα που παραδόθηκε είναι η συμφωνημένη.

Ο καθαρισμός και η ρύθμιση του καυστήρα, κατά προτίμηση αμέσως μετά το τέλος της χειμερινής περιόδου, συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης και στην εξοικονόμηση χρημάτων. Επίσης, δεν πρέπει να αφήνεται ο καυστήρας να λειτουργεί χωρίς καύσιμο, ενώ για λόγους ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, κατά τον εφοδιασμό η λειτουργία του πρέπει να παραμένει κλειστή.