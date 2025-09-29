Η διαδικασία είναι υποχρεωτική και όσοι δεν συμμορφωθούν θα βρεθούν αντιμέτωποι με διοικητικά πρόστιμα.

Στις 30 Νοεμβρίου ολοκληρώνεται η προθεσμία που έχει θέσει το υπουργείο Ανάπτυξης για την απογραφή όλων των ανελκυστήρων που βρίσκονται σε λειτουργία στη χώρα.

Η διαδικασία είναι υποχρεωτική και όσοι δεν συμμορφωθούν θα βρεθούν αντιμέτωποι με διοικητικά πρόστιμα που ξεκινούν από 1.000 ευρώ και μπορεί να φθάσουν έως και τις 5.000 ευρώ ανά ανελκυστήρα. Η απογραφή γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr, με είσοδο μέσω κωδικών TaxisNet, και μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον ιδιοκτήτη, τον διαχειριστή, τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον συντηρητή.

Στην πλατφόρμα καταχωρίζονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή, η διεύθυνση του κτιρίου, ο αριθμός των στάσεων, το έτος εγκατάστασης και ο ΑΦΜ του συντηρητή. Προαιρετικά, μπορεί να δηλωθεί η ύπαρξη δήλωσης συμμόρφωσης CE, προηγούμενων πιστοποιήσεων ή εκκρεμοτήτων τεχνικής αναβάθμισης. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων ανελκυστήρων στο ίδιο κτίριο απαιτείται ξεχωριστή καταχώριση για τον καθένα. Για ανελκυστήρες που βρίσκονται σε μόνιμη ακινησία, υπάρχει σχετικό πεδίο υπεύθυνης δήλωσης ώστε να απογραφούν και αυτοί.

Το κόστος του αρχικού ελέγχου κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα 150-200 ευρώ, ενώ ο επανέλεγχος υπολογίζεται γύρω στα 50 ευρώ. Οι δαπάνες αυτές βαρύνουν τους ενοίκους, ενώ οι αναγκαίες αναβαθμίσεις για την ασφάλεια επιμερίζονται στους ιδιοκτήτες. Σε κτίρια με περισσότερους ανελκυστήρες, το κόστος πολλαπλασιάζεται, καθώς απαιτείται ξεχωριστή διαδικασία απογραφής και επιθεώρησης.

Όλοι οι ανελκυστήρες, δημόσιοι ή ιδιωτικοί, εντός της ελληνικής επικράτειας πρέπει να εγγραφούν στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, ανεξάρτητα από το στάδιο συμμόρφωσης με τα πρότυπα ασφαλείας. Εξαιρούνται μηχανήματα που δεν θεωρούνται ανελκυστήρες, όπως αναβατόρια ΑμεΑ, εφόσον η δήλωση συμμόρφωσης παραπέμπει στις ευρωπαϊκές οδηγίες για μηχανήματα. Αντίθετα, αν η δήλωση συμμόρφωσης βασίζεται στις οδηγίες για ανελκυστήρες, απαιτείται απογραφή.

Για ανελκυστήρες χωρίς γνωστό έτος εγκατάστασης, μπορεί να δηλωθεί το έτος έκδοσης άδειας οικοδομής ή μια εκτίμηση με σχετική παρατήρηση. Κάθε απογεγραμμένος ανελκυστήρας αποκτά Μοναδικό Κωδικό (UUID), μέσω του οποίου θα παρακολουθείται η πορεία συντήρησης και συμμόρφωσης. Αν ένας ανελκυστήρας δεν απογραφεί, δεν θα μπορεί να συντηρηθεί νόμιμα και θα θεωρείται μη ασφαλής, με το ενδεχόμενο σφράγισής του σε επόμενο στάδιο.