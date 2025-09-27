Θα καταβληθούν συνολικά 1.192.935.624,96 ευρώ σε 1.781.591 δικαιούχους.

Κατά την περίοδο 29 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 1.192.935.624,96 ευρώ σε 1.781.591 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

• Στις 29 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1.106.702.624,96 ευρώ σε 1.683.164 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2025.

• Στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 3.500.000 ευρώ σε 9.500 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Οκτωβρίου 2025 του ν. 4778/2021.

• Στις 3 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 13.275.000 ευρώ σε 26.200 δικαιούχους για πληρωμή παροχών.

• Στις 3 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

• Από 29 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 14.500.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

• Στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 3.000.000 ευρώ σε 3.015 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 16.000.000 ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 15.000.000 ευρώ σε 14.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

• 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

• 1.500.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

• 160.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».