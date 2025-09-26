Στη συνέντευξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα διατηρεί θετική πορεία με σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο Bloomberg, εμφανίστηκε θετικός απέναντι στο ενδεχόμενο εξαγοράς της Alpha Bank από την ιταλική UniCredit, ενώ έστειλε ταυτόχρονα σαφή μηνύματα για τη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας, την πορεία των δημοσιονομικών και τις προοπτικές ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Αν εννοούμε αυτά που λέμε, περί τραπεζικής ένωσης, θα πρέπει να προάγουμε τέτοιες κινήσεις. Είμαι υπέρ τέτοιων συναλλαγών», τόνισε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της στήριξής του σε διασυνοριακές τραπεζικές συγχωνεύσεις που ενισχύουν τη συνοχή της ευρωπαϊκής αγοράς.

Στη συνέντευξή του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα διατηρεί θετική πορεία με σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα. «Έχουμε σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα, είναι πολύ πιθανό να έχουμε και φέτος πλεόνασμα στον προϋπολογισμό μας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση εργάζεται με σταθερότητα και προγραμματισμό ώστε να διασφαλίσει την οικονομική ανθεκτικότητα της χώρας.

Με εμφανή αναφορά στις δυσκολίες της προηγούμενης δεκαετίας, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως «έχουμε περάσει δια πυρός και σιδήρου και δεν θέλουμε να περάσουμε ξανά τα ίδια». Επισήμανε, ωστόσο, ότι η σημερινή εικόνα είναι εντελώς διαφορετική, καθώς η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς που ξεπερνούν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο ίδιος έθεσε ως στρατηγικούς στόχους τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τη μεσαία τάξη και την αύξηση των μισθών, με σκοπό να επιτευχθεί σταδιακά σύγκλιση με τα εισοδήματα των ευρωπαίων εργαζομένων.

Κληθείς να σχολιάσει την αναταραχή στη Γαλλία και τον ενδεχόμενο αντίκτυπο στις υπόλοιπες οικονομίες της Ευρωζώνης, ο πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι «κανένας δεν μπορεί να κερδίσει τις αγορές» και υπογράμμισε την ανάγκη κάθε κυβέρνησης να λαμβάνει «δύσκολες αποφάσεις για να διατηρεί τα οικονομικά της σε τάξη». Αναφορικά με τη γαλλική περίπτωση, εξέφρασε την ελπίδα ότι η χώρα θα καταφέρει να σταθεροποιηθεί, καθώς όπως είπε, «αν οι βασικές αγορές δεν τα πηγαίνουν καλά, τότε θα επηρεαστούμε και εμείς».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Ελλάδας, σχολιάζοντας ότι η Ένωση οφείλει να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στην ενίσχυση των αναπτυξιακών της εργαλείων. Επικαλέστηκε την έκθεση Ντράγκι για το μέλλον της Ευρώπης, τονίζοντας πως πολλές από τις συστάσεις της παραμένουν ανεκπλήρωτες. «Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο φοράμε δυο καπέλα και για κάποιες χώρες, το ευρωπαϊκό καπέλο γίνεται πολύ μικρό», ανέφερε, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την έλλειψη ευρωπαϊκού πνεύματος συνεργασίας.

Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα της άμυνας ως προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας ότι «τα πράγματα έχουν αλλάξει» και ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερες ευθύνες στον τομέα αυτό. «Η ουσία είναι ότι δεν πρέπει να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον. Στόχος είναι να εγγυηθούμε τη συλλογική ανάπτυξη και να βάλουμε μπροστά τα ευρωπαϊκά συμφέροντα», υπογράμμισε, δίνοντας έμφαση στη σημασία της κοινής πορείας.