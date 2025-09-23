Η χρηματιστηριακή αγορά έκλεισε την Τρίτη με κέρδη.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.064,03 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 212,45 εκατ. ευρώ με τον όγκο να ανέρχεται σε 37,34 εκατ. τεμάχια. Συνολικά στο ταμπλό, 76 μετοχές έκλεισαν ανοδικά έναντι 51 πτωτικών.

Κεντρικό ρόλο διατήρησε ο τραπεζικός κλάδος, με τον δείκτη του (ΔΤΡ) να ενισχύεται κατά 2,11% και να κλείνει στις 2.271,05 μονάδες. Η Εθνική Τράπεζα κατέγραψε τον μεγαλύτερο τζίρο της ημέρας (39,6 εκατ. ευρώ), ενισχυμένη κατά 2,5% στα 12,3 ευρώ. Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,54 ευρώ με άνοδο 3,06%, η Πειραιώς στα 7,25 ευρώ με 2,23% και η Eurobank στα 3,32 ευρώ με 0,67%. Η Τράπεζα Κύπρου διαμορφώθηκε στα 7,74 ευρώ με άνοδο 2,38%, ενώ η Optima Bank στα 8,25 ευρώ με 1,85%.

Στα μη τραπεζικά blue chips, η Cenergy συνέχισε την ανοδική της πορεία φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό, στα 12,38 ευρώ με άνοδο 2,82%. Ο ΟΠΑΠ ενισχύθηκε κατά 1,41% στα 16,36 ευρώ και η Motor Oil κατά 1,01% στα 29,95 ευρώ. Στον αντίποδα, η Metlen υποχώρησε κατά 1,3% και έκλεισε στα 49,4 ευρώ, ενώ η ΕΛΧΑ κατέγραψε πτώση 1,02% στα 2,92 ευρώ.

Στις μεσαίες κεφαλαιοποιήσεις, η Intralot έκλεισε στα 1,29 ευρώ με άνοδο 0,93% και η ΑΒΑΞ στα 2,52 ευρώ με 4,78%. Η Αλουμύλ διαμορφώθηκε στα 5,46 ευρώ με άνοδο 3,8%. Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE 25) η άνοδος έφτασε το 1,11%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSEM) ενισχύθηκε κατά 0,25%.