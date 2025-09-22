Συνολικά, 66 μετοχές έκλεισαν με πτώση, 53 με άνοδο και 20 παρέμειναν αμετάβλητες στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η χρηματιστηριακή αγορά ξεκίνησε τη νέα εβδομάδα με άνοδο. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.042,63 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,6%, έχοντας κινηθεί σε εύρος 23,87 μονάδων.

Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 195,77 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 20,3 εκατ. σε 21 πακέτα συναλλαγών. Ο συνολικός όγκος έφτασε τα 38,55 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, 66 μετοχές έκλεισαν με πτώση, 53 με άνοδο και 20 παρέμειναν αμετάβλητες.

Κύριο ρόλο στη διαμόρφωση του αποτελέσματος είχαν οι τράπεζες, με τον τραπεζικό δείκτη να καταγράφει άνοδο 1,75% στις 2.224,09 μονάδες. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,62% στις 5.144,33 μονάδες και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε στις 2.919,5 μονάδες με άνοδο 0,92%.

Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 12 ευρώ με άνοδο 2,52% και τζίρο 42,7 εκατ., η Πειραιώς στα 7,1 ευρώ με άνοδο 2,78% και τζίρο 28,4 εκατ., η Alpha στα 3,43 ευρώ με άνοδο 2,17% και τζίρο 18,1 εκατ., ενώ η Eurobank στα 3,3 ευρώ με άνοδο 1,38% και τζίρο 25,8 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, η Optima υποχώρησε κατά 2,17% στα 8,1 ευρώ και η Τράπεζα Κύπρου κατά 1,82% στα 7,56 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση θετικά κινήθηκαν επίσης η ΔΕΗ με 1,21% στα 14,24 ευρώ και η Cenergy με 0,5% στα 12,04 ευρώ. Απώλειες κατέγραψαν η Motor Oil (-1,83%), η Aegean (-1,3%), ο ΟΠΑΠ (-1,19%) και τα ΕΛΠΕ (-1,12%). Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε η Intralot με άνοδο 6,63% στα 1,286 ευρώ και τζίρο 6,5 εκατ., ενώ η Intracom υποχώρησε κατά 2,14% στα 3,435 ευρώ. Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε με άνοδο 1,99% στα 3,33 ευρώ και ο ΟΛΠ με 2,34% στα 43,65 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις η Ευρώπη Holdings κατέγραψε άνοδο 7% στα 2,14 ευρώ, η Q&R ενισχύθηκε κατά 4,23% και η Frigoglass κατά 3,92%.