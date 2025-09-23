Η ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τα εγκεκριμμένα έργα LEADER.

Παρατείνεται έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου η προθεσμία για την ολοκλήρωση υλοποίησης των ενταγμένων έργων στο πλαίσιο του Leader - ΠΑΑ 2014-2022

Η απόφαση για την παράταση ανακοινώθηκε κατόπιν συνεργασίας του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, με την αρμόδια Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, Αργυρώ Ζέρβα.

Δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κλείσιμο του ΠΑΑ 2014-2022, η καταληκτική ημερομηνία καταβολής των δαπανών είναι η 31η Δεκεμβρίου 2025, κρίνεται αναγκαία η επίσπευση των διαδικασιών ολοκλήρωσης των πράξεων προκειμένου να επιτευχθεί η απρόσκοπτη υλοποίηση των απαραίτητων διοικητικών ελέγχων και η μέγιστη δυνατή απορρόφηση των ενωσιακών πόρων.

Οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις τροποποίησης των υπομέτρων 19.2 και 19.3 έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ: www.agrotikianaptixi.gr.