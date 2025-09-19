Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κινείται η τιμή του χρυσού, που από την περασμένη Τρίτη βρέθηκε στα 3.700 δολάρια ανά ουγκιά.

Η αύξηση αυτή της τιμής του πολύτιμου μετάλλου, που υπολογίζεται σε σχεδόν 40% από την αρχή του έτους, έχει φέρει μεγάλη κινητικότητα και στην αγορά των χρυσών λιρών στην Ελλάδα.

Η μέση τιμή πώλησης χρυσών λιρών από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Πειραιώς (η μόνη εμπορική τράπεζα που ασχολείται με την αγορά χρυσού) σε πολίτες διαμορφώθηκε στα 745 ευρώ για την ίδια περίοδο ενώ σήμερα η τιμή της φτάνει στα 827 ευρώ.

Για οποιαδήποτε συναλλαγή αγοράς και πώλησης χρυσών λιρών, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται η επίδειξη:

Του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου σε ισχύ

πρωτότυπου δημόσιου εγγράφου (πχ εκκαθαριστικού εφορίας) ή πρόσφατου λογαριασμού οργανισμού κοινής ωφέλειας, όπου να αναγράφεται ο ΑΦΜ του πελάτη.

Θετική ήταν η εικόνα και στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, με το ασήμι να ενισχύεται 0,3% στα 41,78 δολάρια, την πλατίνα να καταγράφει άνοδο 1,6% στα 1.384,95 δολάρια και το παλλάδιο να κινείται υψηλότερα κατά 0,5% στα 1.160,25 δολάρια.

Η άνοδος του χρυσού σε ιστορικά επίπεδα επηρέασε έντονα και την ελληνική αγορά χρυσών λιρών. Στο πρώτο εξάμηνο του 2025 οι πολίτες απέκτησαν περίπου 33.000 λίρες, δαπανώντας 24,5 εκατ. ευρώ.