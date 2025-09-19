Η αρχική λίστα πλειστηριασμών περιλαμβάνει 35 ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δρομολογεί πρόγραμμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ακινήτων με στόχο την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο. Μέχρι τον Νοέμβριο θα διατεθούν μέσω της διαδικασίας αυτής δεκάδες ακίνητα, μεταξύ των οποίων διαμερίσματα, πολυκατοικίες, καταστήματα, συγκροτήματα κατοικιών, οικόπεδα, αποθήκες, θέσεις στάθμευσης και αγροτεμάχια.

Η νομοθεσία προβλέπει ότι ακίνητο οδηγείται σε πλειστηριασμό μετά την παρέλευση 40 ημερών και το αργότερο τεσσάρων μηνών από την κατάσχεση, εφόσον δεν έχει προηγηθεί ρύθμιση οφειλών. Σε περίπτωση ένταξης σε πρόγραμμα ρύθμισης, ο πλειστηριασμός ακυρώνεται. Δεν διενεργούνται κατασχέσεις για οφειλές έως 500 ευρώ, πλην των κατασχέσεων στα χέρια τρίτων.

Η αρχική λίστα πλειστηριασμών περιλαμβάνει 35 ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη δημοπρατούνται διαμερίσματα με τιμές εκκίνησης από 80.000 έως 250.000 ευρώ, ενώ για αποθήκες και βοηθητικούς χώρους οι τιμές κυμαίνονται από 975 έως 7.210 ευρώ. Στη λίστα βρίσκονται και επαγγελματικά ακίνητα, καταστήματα και βιομηχανικοί χώροι με αρχικές τιμές από 40.000 ευρώ. Οικόπεδα με πρόσοψη σε κεντρικές αρτηρίες φθάνουν σε τιμές έως 3,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αγροτεμάχια σε Τρίκαλα, Χανιά, Θεσσαλονίκη και Βοιωτία φτάνουν έως και τα 29 στρέμματα, με τιμές από 7.100 έως 1.488.500 ευρώ.

Οι πλειστηριασμοί θα πραγματοποιηθούν σε τρία κύματα. Στις 24 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθούν οι πρώτοι σε Θεσσαλονίκη, Λιβαδειά και Ηλιούπολη, όπου θα πωληθούν μικρά διαμερίσματα, καταστήματα και αποθήκες. Στις 22 Οκτωβρίου ακολουθούν πλειστηριασμοί σε Πειραιά, Χανιά, Καβάλα και Τρίκαλα, με έμφαση σε επαγγελματικά ακίνητα, οικόπεδα και γεωτεμάχια. Στις 19 Νοεμβρίου θα διατεθούν συγκροτήματα κατοικιών και οικόπεδα σε Αγία Παρασκευή και Νέα Ιωνία.

Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να επεκτείνει το πρόγραμμα έως και το πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς αναμένονται στοιχεία για περιουσίες μεγαλοοφειλετών στο εξωτερικό. Παράλληλα, έχει δοθεί εντολή στις υπηρεσίες να ερευνούν και κινητές αξίες, όπως οχήματα και σκάφη.