Η αποκλιμάκωση των ρυθμών ανόδου των μισθών εξηγείται εν μέρει από την επίδραση των υψηλών εφάπαξ πληρωμών που δόθηκαν το 2024.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε τα νέα στοιχεία του δείκτη παρακολούθησης μισθών (wage tracker), τα οποία δείχνουν ότι οι πιέσεις στους μισθούς στην Ευρωζώνη βαίνουν μειούμενες και εμφανίζονται πιο σταθερές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ο δείκτης, που βασίζεται σε ενεργές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αποτυπώνει την πορεία των διαπραγματευμένων μισθολογικών αυξήσεων και θεωρείται σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση των πληθωριστικών πιέσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η συνολική ένδειξη του wage tracker για το πρώτο εξάμηνο του 2026 υποχωρεί στο 1,7%, από 2,1% το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και 4,3% το πρώτο εξάμηνο του 2025. Όταν συνυπολογίζονται οι μη εξομαλυνμένες εφάπαξ πληρωμές, ο δείκτης διαμορφώνεται στο 2,4%, μειωμένος σε σχέση με το 2,6% του δεύτερου εξαμήνου του 2025. Εξαιρώντας τις εφάπαξ πληρωμές, η αύξηση των μισθών εκτιμάται στο 2,5%, έναντι 3,3% το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και 4,3% στο πρώτο εξάμηνο του ίδιου έτους

Η κάλυψη των εργαζομένων που περιλαμβάνονται στον δείκτη ανέρχεται σε 29,7% για το πρώτο εξάμηνο του 2026, σημαντικά χαμηλότερα από το 46,3% που καταγράφηκε στο τελευταίο τρίμηνο του 2025. Η ΕΚΤ διευκρινίζει ότι τα σήματα που αποτυπώνει ο wage tracker για το πρώτο εξάμηνο του 2026 είναι προκαταρκτικά και αναμένεται να γίνουν πιο πλήρη καθώς θα υπογράφονται νέες μισθολογικές συμφωνίες, γεγονός που θα αυξήσει την κάλυψη εργαζομένων.

Η αποκλιμάκωση των ρυθμών ανόδου των μισθών εξηγείται εν μέρει από την επίδραση των υψηλών εφάπαξ πληρωμών που δόθηκαν το 2024 αλλά δεν επαναλαμβάνονται το 2025, καθώς και από τη συγκέντρωση αυξήσεων σε ορισμένους κλάδους το ίδιο έτος. Η τάση αυτή θεωρείται σε γενικές γραμμές συμβατή με τις μακροοικονομικές προβλέψεις του Ευρωσυστήματος που δημοσιεύθηκαν τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τις οποίες η ετήσια αύξηση της αποζημίωσης ανά εργαζόμενο στην Ευρωζώνη θα κινηθεί στο 3,4% το 2025 και στο 2,7% το 2026.

Ο δείκτης wage tracker καλύπτει οκτώ χώρες της Ευρωζώνης —Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία και Αυστρία— και καταρτίζεται με βάση μια εκτεταμένη βάση δεδομένων συλλογικών συμβάσεων. Η μεθοδολογία στηρίζεται στη συνάθροιση των μισθολογικών συμφωνιών ανά χώρα, οι οποίες σταθμίζονται με βάση το μέγεθος της συνολικής αποζημίωσης εργαζομένων σε κάθε χώρα.

Για την Ελλάδα, η συμμετοχή στον δείκτη παραμένει χαμηλή, καθώς η κάλυψη των εργαζομένων περιορίζεται σε μόλις 8,4% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, από 16,1% στο δεύτερο τρίμηνο του 2025. Αυτό σημαίνει ότι τα σήματα που καταγράφονται για τη χώρα μας είναι πιο περιορισμένα σε αντιπροσωπευτικότητα, ωστόσο δείχνουν σταθεροποίηση και χαμηλότερη ένταση των μισθολογικών αυξήσεων.

Η ΕΚΤ υπενθυμίζει ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν αποτελούν πρόβλεψη, καθώς αποτυπώνουν μόνο τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες από ενεργές συλλογικές συμβάσεις τη δεδομένη στιγμή και ενδέχεται να αναθεωρηθούν. Ωστόσο, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν μια σημαντική επιβράδυνση στις μισθολογικές πιέσεις, στοιχείο που έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μελλοντικές αποφάσεις νομισματικής πολιτικής.