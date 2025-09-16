Ο Ντράγκι παρουσίασε ένα σχέδιο για την ενδυνάμωση της Ένωσης.

Η Ευρώπη κινείται με υπερβολικά αργούς ρυθμούς στην προσπάθειά της να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της, προειδοποίησε ο πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, σημειώνοντας ότι η Γηραιά Ήπειρος «αποτυγχάνει να ακολουθήσει την ταχύτητα» μιας παγκόσμιας τάξης που αλλάζει ραγδαία.

Ένα χρόνο μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσής του για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αξιοποιήσει την οικονομική της ισχύ για μεγαλύτερη ευημερία, ο Ντράγκι εμφανίστηκε απαισιόδοξος για την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Όπως δήλωσε, οι Ευρωπαίοι πολίτες αισθάνονται «απογοητευμένοι» από τον βραδύ ρυθμό αλλαγών σε μια ένωση που παραμένει κατακερματισμένη. «Οι πολίτες βλέπουν ότι η ΕΕ αποτυγχάνει να συμβαδίσει με τους παγκόσμιους αντιπάλους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας την Τρίτη σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, ο Ιταλός τεχνοκράτης τόνισε ότι «πολύ συχνά, υπάρχουν δικαιολογίες για αυτή την αργοπορία». Παράλληλα, υπογράμμισε πως «μια διαφορετική πορεία απαιτεί νέα ταχύτητα, κλίμακα και ένταση», καλώντας τις χώρες μέλη να κινηθούν από κοινού για να ενισχύσουν τη θέση της Ευρώπης σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Ο Ντράγκι, που διετέλεσε επίσης πρωθυπουργός της Ιταλίας, παρουσίασε ένα σχέδιο για την ενδυνάμωση της Ένωσης, σε μια περίοδο που οι διατλαντικοί δεσμοί δοκιμάζονται, η Κίνα αναδεικνύεται σε υπερδύναμη και οι πόλεμοι επιστρέφουν στα ευρωπαϊκά σύνορα, με κορυφαίο παράδειγμα την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα των κρατικών ενισχύσεων, ζητώντας μια νέα προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο αυτές συντονίζονται.

«Στην πράξη, οι κρατικές ενισχύσεις συχνά λειτουργούν ως προστατευτισμός – εγκλωβίζοντας τη δραστηριότητα εντός των συνόρων αντί να δημιουργούν ευρωπαϊκές βιομηχανίες που είναι ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη χρειάζεται αποφασιστικότητα και κοινή στρατηγική για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις.