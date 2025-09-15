Σε τεχνικό επίπεδο, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών βρίσκεται σε φάση συσσώρευσης, παραμένοντας εντός των κινητών μέσων όρων 30 και 50 ημερών, που αποτελούν τα όρια στήριξης και αντίστασης.

Η εβδομάδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών ξεκίνησε με τον Γενικό Δείκτη να κινείται σε στενό εύρος διακύμανσης και να κλείνει με απώλειες 0,25% στις 2.057,5 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 165,37 εκατ. ευρώ, με τον όγκο στα 32,20 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, 49 μετοχές ενισχύθηκαν και 50 υποχώρησαν.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε 0,63% στις 2.240 μονάδες, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE) κατέγραψε πτώση 0,27% στις 5.183 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSEM) ενισχύθηκε κατά 0,13% στις 2.931 μονάδες. Στις τράπεζες, η Alpha Bank έκλεισε με απώλειες 0,77%, η Eurobank 1,03%, η Εθνική 1,09% και η Τράπεζα Κύπρου 0,26%, ενώ η Πειραιώς υποχώρησε οριακά κατά 0,08%. Η Optima κατέγραψε άνοδο 1,97%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, άνοδο σημείωσαν οι Cenergy (1,60%), Viohalco (1,33%), ΟΠΑΠ (1,09%) και ΕΥΔΑΠ (0,70%). Αντίθετα, απώλειες κατέγραψαν οι Τιτάν (1,08%), ΕΛΠΕ (1%) και ΟΤΕ (0,65%). Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έκλεισε με άνοδο 2,74%, η Profile με 1,65% και ο ΟΛΠ με 1,58%. Πτώση σημείωσαν η Κρι Κρι (1,50%), η Fourlis (1,09%) και η IDEAL (0,84%).

Η Eurobank και η Alpha Bank συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών, με 7,38 εκατ. και 5,23 εκατ. μετοχές αντίστοιχα. Σε αξία συναλλαγών, η Eurobank διαμόρφωσε 24,15 εκατ. ευρώ και η Εθνική 23,87 εκατ. ευρώ.

Σε τεχνικό επίπεδο, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται σε φάση συσσώρευσης, παραμένοντας εντός των κινητών μέσων όρων 30 και 50 ημερών, που αποτελούν τα όρια στήριξης και αντίστασης. Το ενδιαφέρον των επενδυτών παραμένει στραμμένο στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στις 17 Σεπτεμβρίου, με τις αγορές να εκτιμούν μείωση επιτοκίων τουλάχιστον κατά 0,25%. Οι αποφάσεις θα εξαρτηθούν από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που θα ανακοινωθούν την Πέμπτη.