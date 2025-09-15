Τα έσοδα από φόρους προ επιστροφών ανήλθαν σε 46,60 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,12 δισ. ευρώ.

Στα 8,70 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, υπερβαίνοντας σημαντικά τον στόχο για 4,93 δισ. ευρώ και το αντίστοιχο πλεόνασμα των 7,57 δισ. ευρώ πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην ισχυρή πορεία των φορολογικών εσόδων, που ενίσχυσαν ουσιαστικά το δημοσιονομικό ισοζύγιο.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης, τα έσοδα από φόρους προ επιστροφών ανήλθαν σε 46,60 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,12 δισ. ευρώ ή 4,8% σε σχέση με τον στόχο. Ακόμη και μετά τις επιστροφές φόρων, που ανήλθαν σε 6,18 δισ. ευρώ (εκ των οποίων 0,78 δισ. ευρώ αφορούν τη σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού και καταγράφονται δημοσιονομικά στο 2024), τα καθαρά έσοδα από φόρους εμφανίζονται αυξημένα κατά 1,43 δισ. ευρώ έναντι του προϋπολογισμού.

Η υπεραπόδοση αυτή αντιστάθμισε τόσο την καθυστέρηση στην είσπραξη του τιμήματος των 1,35 δισ. ευρώ από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, που είχε προϋπολογιστεί για τον Ιούνιο, όσο και τη μείωση των εσόδων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τα οποία περιορίστηκαν σε 2,69 δισ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 0,39 δισ. ευρώ από τον στόχο.

Στο ίδιο διάστημα, οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 46,30 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 3,36 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο των 49,66 δισ. ευρώ, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με τον ετεροχρονισμό πληρωμών ύψους 1,90 δισ. ευρώ προς ασφαλιστικούς οργανισμούς και 0,68 δισ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα.

Το τελικό ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού στο οκτάμηνο κατέγραψε πλεόνασμα 2,16 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 1,38 δισ. ευρώ. Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, επιβεβαιώνει ότι η ισχυρή φορολογική βάση αποτέλεσε τον βασικό μοχλό για την υπεραπόδοση του πρωτογενούς αποτελέσματος και την ενίσχυση της δημοσιονομικής σταθερότητας.