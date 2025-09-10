Games
Οικονομία

ΟΠΕΚΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα σε οικογένειες Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

ΟΠΕΚΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα σε οικογένειες Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών Φωτογραφία: PIXABAY
Η ψηφιακή πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων μέχρι στις 30/10/2025.

Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ΟΠΕΚΑ ενημερώνουν ότι άνοιξε και είναι στη διάθεση των δικαιούχων, η ψηφιακή πλατφόρμα που αφορά στη χορήγηση επιδόματος σε οικογένειες, που διαμένουν μόνιμα σε Ορεινές και Μειονεκτικές Περιοχές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών.

Οι αιτήσεις γίνονται ΕΔΩ και ο σύνδεσμος είναι προσβάσιμος και μέσω του σαιτ του ΟΠΕΚΑ ΕΔΩ.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής του αιτήματός τους και ηλεκτρονικά με τους προσωπικούς κωδικούς TAXIS.

Η ψηφιακή πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων μέχρι στις 30/10/2025.

Το ποσό της ενίσχυσης είναι 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος ανά έτος δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ, ή 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα ανά έτος κυμαίνεται μεταξύ 3.000 έως 4.700 ευρώ.

Οι πολίτες των οποίων η αίτηση του 2024 απορρίφθηκε, πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση για το έτος 2025, προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιούνται αυτόματοι έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων του αιτούντος, ενώ στο τέλος της διαδικασίας θα αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο η σχετική ειδοποίηση, με email ή με sms.

Όποιοι ωφελούμενοι θέλουν, μπορούν να απευθύνονται και στο ΚΕΠ της περιοχής τους, όπου διαπιστευμένοι υπάλληλοι θα αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν αντ’ αυτών, το σύνολο της διαδικασίας, μέχρι την οριστική κατάθεση και τη σχετική απάντηση.

Οι πολίτες των οποίων η αίτηση για το 2024 εγκρίθηκε, θα κληθούν (μέσω αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων με email και sms), εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, είτε με την είσοδό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εφαρμογής, είτε μέσω ΚΕΠ, να συμπληρώσουν και να επικαιροποιήσουν, στην εκκρεμή αίτηση έτους 2025, τα επιπλέον αναγκαία στοιχεία για τις αυτόματες διασταυρώσεις και στη συνέχεια να τα αποθηκεύσουν, ώστε να εκτελεστούν οι απαραίτητοι αυτόματοι έλεγχοι.

Μετά την ηλεκτρονική διασταύρωση των δεδομένων από την ΑΑΔΕ, ενδέχεται, εφόσον απαιτηθεί, να κληθούν να συμπληρώσουν στην αίτηση επιπλέον στοιχεία.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνει οριστική υποβολή της αίτησής, ώστε να θεωρηθεί εν ισχύ για το έτος 2025.

