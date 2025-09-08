Πόσο θα αυξηθούν οι συντάξεις για όσους έχουν προσωπική διαφορά

Από τον Ιανουάριο του 2026 και σε μόνιμη βάση όλοι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν αύξηση βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ καθώς δεν θα συμψηφίζεται το 50% της προσωπικής διαφοράς με την αύξηση της σύνταξης, ενώ από τον Ιανουάριο του 2027 καταργείται πλήρως ο συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς με την αύξηση της σύνταξης.

Σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες εξελίσσεται η εξαγγελία του πρωθυπουργού για την περικοπή και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Ειδικότερα, αν και ο πρωθυπουργός μίλησε για περικοπή κατά 50% του ποσού της προσωπικής διαφοράς μαθαίνουμε στη συνέχεια ότι εννοούσε πως όλοι οι συνταξιούχοι που έχουν προσωπική διαφορά θα λάβουν το 50% της αύξησης των συντάξεων που θα γίνει το 2026.

Για παράδειγμα, εάν κάποιος που έχει σήμερα 100 ευρώ προσωπική διαφορά, παίρνει σύνταξη 1.000 ευρώ και αποφασιστεί αύξηση των συντάξεων κατά 2,4% το 2026 θα λάβει αύξηση 1,2% το 2026 δηλαδή το ήμισυ λόγω της προσωπικής διαφοράς που έχει.

Ετσι, όλοι οι συνταξιούχοι, περίπου 671.000, θα λάβουν για ένα έτος τη μισή αύξηση που προκύπτει από την εν λόγω διαφορά.

Από τον Ιανουάριο του 2026 και σε μόνιμη βάση όλοι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν αύξηση βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ καθώς δεν θα συμψηφίζεται το 50% της προσωπικής διαφοράς με την αύξηση της σύνταξης, ενώ από τον Ιανουάριο του 2027 καταργείται πλήρως ο συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς με την αύξηση της σύνταξης. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 75 εκατ. ευρώ για το 2026, αυξανόμενο κατά επιπλέον 135 εκατ. ευρώ το 2027, 113 εκατ. ευρώ το 2028, 106 εκατ. ευρώ το 2029 κτλ. Άμεσα ωφελούμενοι είναι περίπου 671.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά.

Έτσι θα λάβουν κάποια αύξηση οι εξής κατηγορίες:

- Όσοι δεν είχαν προσωπική διαφορά ή τη μηδένισαν φέτος (2025), θα πάρουν τα Χριστούγεννα το 100% της ετήσιας αύξησης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις περίπου 90.000 συνταξιούχοι απάλειψαν το 2025 την προσωπική διαφορά και αποκτούν δικαίωμα στις αυξήσεις.

- Όσοι έχουν μικρό υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς, που στο σύνολό του δεν θα ξεπερνά το 50% της ετήσιας αύξησης, θα πάρουν από 50,01% έως 99,99% της αύξησης.

-Όλοι οι υπόλοιποι που διατηρούν υψηλότερη προσωπική διαφορά θα πάρουν το 50% της αύξησης.

Παραδείγματα για την ενίσχυση των συνταξιούχων