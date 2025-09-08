Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας: Έως 145 ευρώ οι αυξήσεις μεσοσταθμικά

Το νέο μισθολόγιο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού παρουσίασε το υπουργείο Οικονομικών, φέρνοντας ριζικές αλλαγές στη δομή και τον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών.

Το νέο πλαίσιο αφορά συνολικά 151.422 στελέχη και βασίζεται πλέον στα έτη υπηρεσίας, με εφαρμογή προσαύξησης ανάλογα με τον βαθμό, ενώ καταργείται το υφιστάμενο σύστημα με τα πολλαπλά κλιμάκια. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων λαμβάνουν μεσοσταθμικά αύξηση 145 ευρώ και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού μεσοσταθμικά 111 ευρώ.

Οι κατηγορίες προσωπικού παραμένουν τέσσερις (Α, Β, Γ και Δ), ωστόσο τα κλιμάκια μειώνονται από 35 σε 20, προσαρμοσμένα αποκλειστικά στη διάρκεια υπηρεσίας. Οι βασικοί μισθοί επανακαθορίζονται, με το νέο σύστημα να προβλέπει, για παράδειγμα, αποδοχές από 1.320 ευρώ για τα πρώτα χρόνια έως και 3.000 ευρώ για στελέχη με υπηρεσία άνω των 39 ετών στην κατηγορία Α, ενώ αντιστοίχως στην κατηγορία Δ το εύρος κυμαίνεται από 1.100 έως 1.975 ευρώ.

Παράλληλα, αναμορφώνεται το βαθμολόγιο, με διαφοροποιήσεις στις προσαυξήσεις για τις κατηγορίες Β και Γ, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι διαφορές στη βαθμολογική εξέλιξη. Ειδικοί συντελεστές προσαύξησης εφαρμόζονται για κάθε βαθμό, από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ μέχρι τους κατώτερους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, με αντίστοιχη πρόβλεψη για τα Σώματα Ασφαλείας.

Σημαντική είναι και η αύξηση του επιδόματος θέσης ευθύνης, που πλέον ανέρχεται έως και τα 750 ευρώ για τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, ενώ για κατώτερους βαθμούς κυμαίνεται από 100 έως 400 ευρώ, με τις αυξήσεις να ξεπερνούν σε αρκετές περιπτώσεις το 50% σε σχέση με τα ισχύοντα. Επιπλέον, θεσπίζεται νέο επίδομα διοίκησης ειδικά για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, με το ετήσιο κόστος να υπολογίζεται σε 5,4 εκατ. ευρώ.

Σήμερα έχουμε κοινό μισθολόγιο με τέσσερις (4) κατηγορίες για τη μισθολογική κατάταξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Κατηγορία Α΄: στελέχη που προέρχονται από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, τους απευθείας ή με διαγωνισμό κατατασσόμενους στο Σώμα των αξιωματικών και τα Κοινά Σώματα από την ονομασία τους ως αξιωματικών, αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας πτυχιούχοι ΑΕΙ και αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές και μόνιμους υπαξιωματικούς που μετατάσσονται στα Σώματα των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Κατηγορία Β΄: Υπαξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Αξιωματικοί που προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές Υπαξιωματικών των ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Σ.Υ.), αξιωματικοί του ν.δ. 649/1970 (Α΄176), υπαξιωματικοί, ανθυπαστυνόμοι και αντίστοιχοι αξιωματικοί που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και αστυφύλακες, πυροσβέστες και λιμενοφύλακες των ίδιων Σωμάτων.

Κατηγορία Γ΄: στελέχη με προέλευση από ΕΠ.ΟΠ. – Ο.Π.Υ. – Ε.Μ.Θ. – Ε.Π.Υ., καθώς και το προερχόμενο από την κατηγορία Δ΄ αστυνομικό προσωπικό.

Κατηγορία Δ΄: Ειδικοί Φρουροί – Συνοριακοί Φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην Κατηγορία Α΄ υπάρχουν 35 κλιμάκια, στην Κατηγορία Β΄ 28 κλιμάκια, στην Κατηγορία Γ΄ 22 κλιμάκια και στην Κατηγορία Δ΄ 18 κλιμάκια.

Νέο μισθολόγιο στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

• Στο νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων ο βασικός μισθός θα διαμορφώνεται με βάση τα έτη υπηρεσίας και στο ποσό που προκύπτει θα εφαρμόζεται προσαύξηση με έναν συντελεστή ανάλογα με τον βαθμό.

• Αλλάζει η λογική των κλιμακίων. Πλέον θα υπάρχουν κλιμάκια που εξαρτώνται μόνο από τα έτη υπηρεσίας και επάνω σε αυτά θα εφαρμόζεται η προσαύξηση βάσει του βαθμού.

• Τα κλιμάκια μειώνονται από 35 σε 20.

• Αναμορφώνεται το βαθμολόγιο των ενόπλων δυνάμεων.

• Βάσει του νέου βαθμολογίου δημιουργείται διαφοροποίηση στις προσαυξήσεις βάσει βαθμού για τις Κατηγορίες Β’ και Γ΄ για τα μελλοντικά έτη.

Νέο μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας

• Η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Λιμενικό μεταβαίνουν επίσης στη νέα δομή του μισθολογίου.

• Η αύξηση του βασικού μισθού με βάση τα έτη Υπηρεσίας είναι η ίδια με αυτή των Ενόπλων Δυνάμεων.

• Διαφοροποιείται ελαφρώς ο συντελεστής προσαύξησης βαθμού, λαμβάνοντας υπόψη την διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη μεταξύ των σωμάτων.

Πέραν των αλλαγών στη δομή του μισθολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που επηρεάζουν τον βασικό μισθό, αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης.

Επιπλέον για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων προβλέπεται νέο επίδομα διοίκησης.