Πώς θα πάρω μεγαλύτερη σύνταξη, τι ισχύει με τα πλασματικά

Στην πλειονότητά τους, οι ασφαλισμένοι αξιοποιούν τα πλασματικά έτη κυρίως για να επιτύχουν ταχύτερη συνταξιοδότηση. Τα μυστικά για να λάβει ένας ασφαλισμένος μεγαλύτερη σύνταξη.

Τα πλασματικά έτη, σε συνδυασμό με την επέκταση του εργασιακού βίου στα 40 χρόνια και τις υψηλές συντάξιμες αποδοχές, αποτελούν βασικούς παράγοντες για την αύξηση του ποσού της σύνταξης.

Μέσα από την εξαγορά ή αναγνώρισή τους- δυνατότητα που έχουν χιλιάδες ασφαλισμένοι τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα- μπορεί κάποιος να συνταξιοδοτηθεί έως και επτά χρόνια νωρίτερα από τα γενικά όρια ηλικίας. Στην πλειονότητά τους, οι ασφαλισμένοι αξιοποιούν τα πλασματικά έτη κυρίως για να επιτύχουν ταχύτερη συνταξιοδότηση.

Τα μυστικά για να λάβει ένας ασφαλισμένος μεγαλύτερη σύνταξη, είναι:

Οι πλέον κερδισμένοι του ισχύοντος συστήματος (εκτός από τις συντάξιμες αποδοχές) είναι όσοι αποχωρούν με 40ετία ασφάλισης και πληρωμένων εισφορών. Όσο περισσότερα χρόνια εξασφαλίζει κανείς μέσα στη δεκαετία 30,1-40 έτη ασφάλισης τόσο μεγαλύτερη σύνταξη θα λάβει. Πιο σημαντικό είναι το όφελος στην πενταετία 35-40 έτη ασφάλισης. Για 3.500 ευρώ συντάξιμες αποδοχές, η αύξηση για την 40ετία φτάνει στα 252 ευρώ σε σύγκριση με τα σημερινά ποσοστά. Αντίστοιχα για 1.000 ευρώ συντάξιμες αποδοχές, η αύξηση φτάνει στα 72 ευρώ σε σύγκριση με τα σημερινά ποσοστά. Στην 35ετία η αύξηση για 1.000 ευρώ συντάξιμες αποδοχές φτάνει στα 35 ευρώ, ενώ για 3.500 ευρώ συντάξιμες αποδοχές ανεβαίνει στα 123 ευρώ.

Οι συντάξιμες αποδοχές υπολογίζονται με βάση τον μέσο όρο των μεικτών μηνιαίων αποδοχών των ασφαλισμένων από το 2002 ως τον μήνα πριν από τη συνταξιοδότηση επί των οποίων έγιναν ασφαλιστικές κρατήσεις κλάδου κύριας σύνταξης. Οι μήνες υπολογίζονται επί 14 μισθούς λόγω των δώρων. Ο μέσος όρος βγαίνει από το άθροισμα των μισθών διά τους μήνες ασφάλισης από το 2002 και μετά. Οι ακριβείς συντάξιμες αποδοχές υπολογίζονται από τον ΕΦΚΑ όταν κατατεθεί η αίτηση συνταξιοδότησης.

Ωστόσο κάθε ασφαλισμένος μπορεί να πάρει μια ιδέα, είτε υπολογίζοντας γενικά τον μέσο όρο των αποδοχών του με βάση τα στοιχεία από τον εργοδότη του είτε από τον Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, ο οποίος υπάρχει σε ψηφιακή μορφή στο site του ΕΦΚΑ (efka.gov.gr). Ο Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης περιλαμβάνει όλες τις εισφορές και τις αποδοχές από το 2002 και μετά, οπότε ο ασφαλισμένος μπορεί να υπολογίσει, έστω κατά προσέγγιση, τον μέσο όρο των αποδοχών του. Θα πρέπει να τονιστεί ότι μεγαλύτερη αύξηση στη σύνταξη θα περιμένουν όσοι συνταξιοδοτηθούν το 2026, καθώς αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των αυξήσεων στις συντάξεις.

Εξαγορά πλασματικού χρόνου για υψηλότερο ποσοστό αναπλήρωσης.Οι περισσότεροι ασφαλισμένοι βγαίνουν στη σύνταξη με τη χρήση πλασματικών ετών πληρώνοντας αλλά και κερδίζοντας ως 250 ευρώ τον μήνα. Ειδικότερα η εξαγορά των πλασματικών αποτελεί την ευνοϊκότερη λύση, καθώς συνταξιοδοτούνται με μικρότερα όρια ηλικίας έως και 9 έτη και λαμβάνουν μεγαλύτερη σύνταξη με κέρδος που αγγίζει τα 250 ευρώ τον μήνα. Τονίζεται ότι:

Οι παλαιοί πριν από το 1993 ασφαλισμένοι βγαίνουν διπλά ωφελημένοι καθώς με την προσθήκη πλασματικού χρόνου μπορούν να διαμορφώσουν και ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για να βγουν πριν από τα 67 ή και πριν από τα 62.

Οι νέοι μετά το 1993 ασφαλισμένοι βοηθιούνται από τα πλασματικά να συμπληρώσουν τα 40 έτη και έτσι να κατεβάσουν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 67 στα 62, κερδίζοντας επίσης και μεγαλύτερη σύνταξη.

Αξιοποίηση διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης. Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης προσμετράτε στα συνολικά έτη και αυξάνει τον συντελεστή υπολογισμού της σύνταξης. Ο χρόνος από παράλληλη ασφάλιση αυξάνει τις συντάξιμες αποδοχές, οδηγώντας σε υψηλότερο τελικό ποσό σύνταξης.

Περίπου 110.000 συνταξιούχοι συνεχίζουν να εργάζονται και κερδίζουν επιπλέον ποσά στη σύνταξή τους. Για παράδειγμα, με έναν επιπλέον χρόνο εργασίας και μισθό 1.000 ευρώ, η σύνταξη αυξάνεται κατά 8 ευρώ, ενώ με μισθό 1.300 ευρώ αυξάνεται κατά 10 ευρώ.