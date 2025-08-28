ΑΑΔΕ: Αυτόματα από σήμερα η πλειονότητα των μεταβολών ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ

Σε εφαρμογή η νέα ψηφιακή διαδικασία της ΑΑΔΕ.

Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η νέα ψηφιακή διαδικασία για τη μεταβολή Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και καθεστώτος ΦΠΑ, με βάση τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή. Με τη νέα ρύθμιση, οι περισσότερες δηλώσεις που αφορούν τις συγκεκριμένες μεταβολές ολοκληρώνονται πλέον αυτόματα μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.

Κάθε χρόνο κατατίθενται περισσότερες από ένα εκατομμύριο δηλώσεις μεταβολής ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ. Με την αυτοματοποίηση, η διεκπεραίωση γίνεται ηλεκτρονικά, χωρίς αναμονή για τον φορολογούμενο. Όσες περιπτώσεις απαιτούν επιπλέον έλεγχο θα συνεχίσουν να εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η εφαρμογή «Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης» της πλατφόρμας myAADE έχει αναβαθμιστεί και προσφέρει μια σειρά από νέες δυνατότητες. Ο φορολογούμενος μπορεί να πραγματοποιεί καταχώριση, μεταβολή ή διακοπή ΚΑΔ και ταυτόχρονα να δηλώνει υπαγωγή ή αλλαγή καθεστώτος ΦΠΑ. Υποστηρίζεται επίσης η μεταβολή στοιχείων εγκαταστάσεων εσωτερικού, δηλαδή η δήλωση ή διακοπή δραστηριότητας σε υποκατάστημα, εφόσον ο σχετικός ΚΑΔ υπάρχει στην έδρα.

Στην εφαρμογή έχει προστεθεί ευρετήριο ΚΑΔ με πλήρη διάρθρωση κατά NACE και CPA, ώστε να διευκολύνεται η αναζήτηση. Κάθε ΚΑΔ φέρει ειδική σήμανση σχετικά με τη φορολογική του αντιμετώπιση για τον ΦΠΑ. Παράλληλα, οι χρήστες λαμβάνουν οδηγίες και ενημερωτικά μηνύματα, ενώ όπου οι έλεγχοι του συστήματος επιβεβαιώνουν ότι ο συνδυασμός ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ είναι επιτρεπτός και δεν απαιτούνται δικαιολογητικά, η διαδικασία ολοκληρώνεται άμεσα.

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων ή δηλώσεων που χρειάζονται επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, όπως στην περίπτωση μη υπαγωγής φυσικού προσώπου σε ΦΠΑ, δραστηριοτήτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ή μετατάξεων από και προς ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ. Οι δηλώσεις αυτές διαβιβάζονται για έλεγχο στην αρμόδια ΔΟΥ.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι φορολογούμενοι ενημερώνονται μέσω της θυρίδας «Τα Μηνύματά μου» στην πλατφόρμα myAADE, μέσω της εφαρμογής myAADEapp ή με ηλεκτρονικό μήνυμα.