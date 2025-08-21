Games
Αυστηρότεροι κανόνες για τη χορήγηση βίζας Σένγκεν για επιχειρηματικούς σκοπούς

Αυστηρότεροι κανόνες για τη χορήγηση βίζας Σένγκεν για επιχειρηματικούς σκοπούς Φωτογραφία: EUROKINISSI
Αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-gov η διαδικασία για τη βίζα Σένγκεν.

Νέα υπουργική απόφαση αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να αποκτήσουν βίζα Σένγκεν για επαγγελματικούς ή επιχειρηματικούς λόγους στην Ελλάδα. Πρόκειται για το λεγόμενο έντυπο «Επιχειρηματικής Πρόσκλησης» (Business Invitation), ένα έγγραφο που πλέον λειτουργεί ως υπεύθυνη δήλωση του προσκαλούντος και καθορίζει με σαφήνεια τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του.

Η διαδικασία θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-gov. Ο ενδιαφερόμενος που καλεί έναν ξένο πολίτη στη χώρα, είτε είναι φυσικό πρόσωπο είτε εταιρεία, θα πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο, να δηλώσει τα προσωπικά του στοιχεία και να αναλάβει την ευθύνη για τη διαμονή, τη διατροφή, αλλά και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του φιλοξενούμενου, αν αυτή χρειαστεί.

Για παράδειγμα, μια ελληνική εταιρεία που θέλει να καλέσει έναν συνεργάτη από την Ινδία σε συνέδριο στην Αθήνα θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει τον απαραίτητο κύκλο εργασιών και ότι μπορεί να καλύψει όλα τα σχετικά έξοδα. Αντίστοιχα, ένας ελεύθερος επαγγελματίας που προσκαλεί έναν ξένο πελάτη για επαγγελματικές συναντήσεις θα πρέπει να αποδείξει ότι το εισόδημά του ξεπερνά τις 100.000 ευρώ τον χρόνο.

Στο έντυπο καταγράφονται επίσης τα στοιχεία του προσκεκλημένου – ονοματεπώνυμο, διαβατήριο, εθνικότητα, διεύθυνση διαμονής στην Ελλάδα – καθώς και η διάρκεια της παραμονής του. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο προσκαλών υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το αστυνομικό τμήμα της περιοχής του σε περίπτωση που ο φιλοξενούμενος εγκαταλείψει τον τόπο διαμονής του και να συνεργαστεί με τις αρχές για τον εντοπισμό του. Με άλλα λόγια, η ευθύνη δεν σταματά στην πρόσκληση, αλλά συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του ξένου στη χώρα.

Η απόφαση προβλέπει επίσης αυστηρές κυρώσεις σε περιπτώσεις καταστρατήγησης. Εάν, για παράδειγμα, μια εταιρεία εκδώσει πρόσκληση σε πολίτη τρίτης χώρας όχι για πραγματικό επαγγελματικό σκοπό αλλά με στόχο την παράνομη παραμονή του στην Ελλάδα, τότε ο υπεύθυνος κινδυνεύει με ποινή κάθειρξης έως και δέκα χρόνια και χρηματικό πρόστιμο που μπορεί να φτάσει τις 50.000 ευρώ. Ακόμη και η υποβολή ψευδών στοιχείων τιμωρείται με πρόστιμο, ενώ η διευκόλυνση παράνομης παραμονής μπορεί να επιφέρει φυλάκιση και βαρύ χρηματικό κόστος.

Η αλλαγή αυτή αντικαθιστά το προηγούμενο καθεστώς που ίσχυε από το 2020 και στοχεύει, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, να θωρακίσει καλύτερα τις διαδικασίες χορήγησης βίζας για επιχειρηματικούς σκοπούς, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι προσκλήσεις δεν θα χρησιμοποιούνται ως «παραθυράκι» για παράνομη μετανάστευση. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι κάθε επαγγελματική πρόσκληση προς έναν ξένο συνεργάτη, συνέδριο ή επενδυτή συνοδεύεται πλέον από ένα σαφές πλαίσιο ευθυνών και υποχρεώσεων.

