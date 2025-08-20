Νέες αποκαλύψεις για τις εταιρείες - βιτρίνα που εξόπλιζαν την Intellexa

Η Intellexa, όπως σημειώνει η έρευνα, δεν είναι μία μόνο εταιρεία αλλά ένα διεθνές δίκτυο εταιρικών σχημάτων σε διάφορες χώρες.

Αποκαλυπτική έρευνα της δημοσιογραφικής ιστοσελίδας VSquare.org και της τσεχικής Investigace.cz φέρνει σήμερα στο φως τον τρόπο με τον οποίο Ισραηλινοί που διαμένουν στη Τσεχία μετέχουν ενεργά στη λειτουργία της Intellexa και του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator.

Σύμφωνα με τους δημοσιογράφους Paul May και Zuzana Šotová στην καρδιά της υπόθεσης βρίσκεται ο Ντβιρ Χορέφ Χαζάν, ένας Ισραηλινός επιχειρηματίας που ζει τα τελευατία χρόνια στην πόλη Κρνόβ της Σιλεσίας στην Τσεχία.

Ο Χαζάν φέρεται να διατηρούσε ρόλο «προμηθευτή και μεσολαβητή» για την ελληνική Intellexa και τις συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες για τουλάχιστον τρία χρόνια. Σύμφωνα με στοιχεία που εξετάστηκαν από τους ερευνητές δημοσιογράφους, ο Ντβιρ Χορέφ Χαζάν, έλαβε πάνω από 1,73 εκατ. ευρώ από το δίκτυο της Intellexa μεταξύ 2019 και αρχών 2023.

Σύμφωνα με τους δημοσιογράφους, το «στρατηγείο» του Χαζάν στο Κρνόβ δεν περνά απαρατήρητο. Ένα μεγάλο πορτοκαλί κτίριο με διαφημίσεις για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και μια τεράστια ισραηλινή σημαία στην πρόσοψη δίνει την εντύπωση διπλωματικής αντιπροσωπείας. Εκεί στεγάζονταν πολλές από τις εταιρείες του, μέσα από τις οποίες προωθήθηκαν εξοπλισμοί και υπηρεσίες προς την ελληνική Intellexa.

Έγγραφα που αποκάλυψε η δημοσιογραφική έρευνα δείχνουν αποστολές εξοπλισμού αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, όπως ισχυρούς servers, φορητούς υπολογιστές, ραδιοπομπούς, routers και εξειδικευμένα modems, συσκευές που σύμφωνα με ειδικούς μπορούν να στηρίξουν παράνομη παρακολούθηση, από την υποκλοπή τηλεφωνικών δεδομένων έως την εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού.

Η Intellexa, όπως σημειώνει η έρευνα, δεν είναι μία μόνο εταιρεία αλλά ένα διεθνές δίκτυο εταιρικών σχημάτων σε διάφορες χώρες, όπως η Ιρλανδία, η Κύπρος και η Βόρεια Μακεδονία. Ιδρυτής της είναι ο Ισραηλινός Ταλ Ντίλιαν, πρώην αξιωματικός πληροφοριών και γνωστός επίσης ως συνιδρυτής της NSO Group, της εταιρείας που δημιούργησε το λογισμικό Pegasus. Στενή συνεργάτιδα και σύντροφός του είναι η Σάρα Χαμού, ειδική στη δημιουργία offshore εταιρειών, η οποία εμφανίζεται να έχει στήσει μεγάλο μέρος της εταιρικής δομής της Intellexa.

Η Χαμού, γεννημένη στη Βαρσοβία, με σπουδές νομικής στη Βρετανία, εργαζόταν στην Trident Trust, γνωστή εταιρεία διαχείρισης offshore δομών. Σύμφωνα με τα Pandora Papers, ήταν εκείνη που βοήθησε τον Ντίλιαν να στήσει το πρώτο του δίκτυο κατασκοπευτικών εταιρειών, την Circles. Στη συνέχεια, με τη δική της εταιρεία Censura Ltd στην Κύπρο, συμμετείχε ενεργά και στη δημιουργία εταιρειών του δικτύου Intellexa. Τα αρχεία δείχνουν πληρωμές δεκάδων χιλιάδων ευρώ για «συμβουλευτικές υπηρεσίες» προς την Guangzhou Commerce Limited, εταιρεία με έδρα το Χονγκ Γκονγκ στην οποία ο Χαζάν υπήρξε συνδιευθυντής μαζί με στενό συνεργάτη του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Intellexa βρίσκεται στο στόχαστρο κυρώσεων διεθνώς. Το 2023, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών έβαλε τις εταιρείες του ομίλου στη «μαύρη λίστα» για κακόβουλες κυβερνοδραστηριότητες, ενώ το 2024 το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ τους επέβαλε κυρώσεις, απαγορεύοντάς τους να δραστηριοποιούνται στην αμερικανική αγορά.

Αντίθετα, στην Ευρώπη δεν υπάρχουν ακόμη αντίστοιχες κυρώσεις, γεγονός που τους επιτρέπει να συνεχίζουν τη λειτουργία της. Μάλιστα, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Recorded Future, το Predator εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ενεργά σε χώρες όπως η Μοζαμβίκη, η Σαουδική Αραβία και η Ινδονησία.

Η εμπλοκή του Χαζάν με την ελληνική Intellexa τεκμηριώνεται από τιμολόγια. Στα έγγραφα περιλαμβάνονται χρεώσεις για εξοπλισμό όπως «εργαστηριακά μηχανήματα», servers, αλλά και υλικά για το λεγόμενο «project Aladin», ένα σύστημα που, σύμφωνα με δημοσιογραφικές αποκαλύψεις της Haaretz, επιτρέπει την απομακρυσμένη μόλυνση κινητών τηλεφώνων μέσω διαδικτυακών διαφημίσεων, χωρίς ο χρήστης να πατήσει σε κάποια ύποπτη σελίδα (οι λεγόμενες επιθέσεις «zero-click»).

Η έρευνα των VSquare.org και της τσεχικής Investigace.cz φωτίζει επίσης τον ρόλο άλλων Ισραηλινών που ζουν στην Τσεχία και είχαν επιχειρηματικές σχέσεις με τον Χαζάν, όπως ο Άμος Λέβι και ο Άμος Ουζάν, οι οποίοι συνδέονται με εταιρείες-δορυφόρους της Intellexa. Κάποιοι από αυτούς έχουν θητεύσει σε κυβερνητικές θέσεις στο Ισραήλ και αργότερα δραστηριοποιήθηκαν σε επενδύσεις ή στην αγορά ακινήτων στην Ευρώπη.