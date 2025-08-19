Games
Ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2025

Η ΑΑΔΕ έχει θέσει σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο σχέδιο ελέγχων, με αιχμή τις υποθέσεις του 2019.

Στο τέλος του 2025 εκπνέει η πενταετής προθεσμία παραγραφής για χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις, με τη φορολογική διοίκηση να σπεύδει να ανοίξει φακέλους και να διενεργήσει εκτεταμένους ελέγχους ώστε να μη χαθούν πολύτιμα έσοδα για το Δημόσιο.

Η ΑΑΔΕ έχει θέσει σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο σχέδιο ελέγχων, με αιχμή τις υποθέσεις του 2019, οι οποίες βρίσκονται στο κατώφλι της παραγραφής.

Η έμφαση που δίνεται από την ΑΑΔΕ δεν περιορίζεται μόνο στις πενταετείς υποθέσεις. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και φάκελοι που αγγίζουν ακόμη και το 2014, όταν εμφανίζονται «συμπληρωματικά στοιχεία» που επιτρέπουν την επέκταση της παραγραφής έως και τα δέκα χρόνια. Η νομοθεσία προβλέπει τη δυνατότητα επέκτασης της παραγραφής από τα πέντε στα δέκα έτη εφόσον προκύψουν κρίσιμα νέα δεδομένα που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την αρχική περίοδο ελέγχου.

Η δεκαετής παραγραφή εφαρμόζεται κυρίως σε υποθέσεις με διεθνή διάσταση, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής προς ξένη φορολογική αρχή και ότι τα νέα
Συγκεκριμένα, στο τέλος του 2025 παραγράφονται υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ για το έτος 2019. Στις περιπτώσεις όπου δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση το 2020, η φορολογική διοίκηση μπορεί να προβεί σε εκτιμώμενο προσδιορισμό φόρου, αρκεί να υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για φόρο άνω των 30 ευρώ.

Παράλληλα, παραγράφονται υποθέσεις που σχετίζονται με μεταβιβάσεις ακινήτων, δωρεές, κληρονομιές και γονικές παροχές, κυρίως όταν δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικών αξιών ή όταν ο φορολογούμενος δεν έχει αποδεχθεί την προσωρινή εκτίμηση της αρμόδιας ΔΟΥ.

Στο στόχαστρο βρίσκονται και επιχειρήσεις που δήλωσαν ανακριβή στοιχεία για έσοδα ή δαπάνες, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε περιπτώσεις μη δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης αναδρομικών αποδοχών που εισπράχθηκαν το 2019 αλλά αφορούσαν προηγούμενα έτη.

