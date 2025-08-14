Εξοπλισμοί: Πώς «κλειδώνουν» οι αμυντικές δαπάνες των επόμενων δεκαετιών

Το Μέγαρο Μαξίμου μπορεί να κινεί διαδικασίες πιο άμεσα και κεντρικά, χωρίς να εξαρτάται αποκλειστικά από τους ρυθμούς του Πενταγώνου.

Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται θεσμική μετατόπιση στο πεδίο των μεγάλων εξοπλιστικών προγραμμάτων, με το κέντρο λήψης αποφάσεων να μετακινείται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας στη Γενική Γραμματεία Εθνικής Ασφάλειας, η οποία υπάγεται απευθείας στην Προεδρία της Κυβέρνησης.

Η Γενική Γραμματεία, που ιδρύθηκε τον Απρίλιο με επικεφαλής τον Θάνο Ντόκο, έχει αναλάβει την υποστήριξη του πρωθυπουργού και του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) σε όλα τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτό, της έχει ανατεθεί η εποπτεία των εξοπλιστικών προγραμμάτων, ο σχεδιασμός της δομής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και η προώθηση έργων εκσυγχρονισμού και αγορών αμυντικών συστημάτων. Η νέα αυτή αρμοδιότητα επιτρέπει στο Μέγαρο Μαξίμου να κινεί διαδικασίες πιο άμεσα και κεντρικά, χωρίς να εξαρτάται αποκλειστικά από τους ρυθμούς του Πενταγώνου.

Η αλλαγή αποκτά ιδιαίτερο βάρος σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα έχει εγκρίνει το Ενιαίο Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Αμυντικών Εξοπλισμών, διάρκειας 12 έως 20 ετών και προϋπολογισμού 30 δισ. ευρώ. Αν και πολλά έργα έχουν ήδη περάσει από τα επιτελεία και το ΣΑΓΕ, παραμένουν σε εκκρεμότητα αναμένοντας πολιτική έγκριση. Η άμεση υπαγωγή της Γενικής Γραμματείας στο πρωθυπουργικό γραφείο μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την επιτάχυνση των αποφάσεων, την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με τις εταιρείες και την ταχύτερη υλοποίηση των συμβάσεων.

Η μεταφορά του κέντρου βάρους στο Μέγαρο Μαξίμου εντάσσεται στην προσπάθεια συνολικού ελέγχου και συντονισμού των εξοπλιστικών, περιορίζοντας καθυστερήσεις και ασάφειες αρμοδιοτήτων. Παράλληλα, συνδέεται με τη στρατηγική αξιοποίησης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως ο μηχανισμός SAFE, μέσω του οποίου εξετάζεται η ένταξη της τέταρτης φρεγάτας Belharra. Οι διαπραγματεύσεις με τη Γαλλία βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με στόχο η συμφωνία να συνδυαστεί με αυξημένη συμμετοχή της ελληνικής ναυπηγικής και αμυντικής βιομηχανίας.

Στο άμεσο πρόγραμμα εξοπλισμών, πέρα από την περιορισμένης έκτασης αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ, βρίσκονται σε αναμονή η υλοποίηση της αντιπυραυλικής και αντι-drone «Ασπίδας του Αχιλλέα» που θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας, η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποβρυχίων και η συμμετοχή στο πρόγραμμα ναυπήγησης τεσσάρων νέων, η συμμετοχή στα σχέδια για τις αμερικανικές φρεγάτες Constellation, το πρόγραμμα προμήθειας μαχητικών F-35 και η αναβάθμιση των F-16 σε Viper.