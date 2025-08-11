Αναλήψεις μετρητών: Όσα ισχύουν στα ΑΤΜ και το όριο

Από σήμερα, όλοι οι Έλληνες πολίτες μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις μετρητών χωρίς καμία απολύτως προμήθεια από το δίκτυο των τραπεζών.

Από σήμερα τίθενται σε εφαρμογή οι νέες χρεώσεις για αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ των ελληνικών τραπεζών. Από σήμερα, όλοι οι Έλληνες πολίτες μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις χωρίς καμία απολύτως προμήθεια από το δίκτυο των τραπεζών. Παράλληλα καθιερώνεται εθνικό ανώτατο όριο χρέωσης (πλαφόν) ύψους 1,50 ευρώ για αναλήψεις που πραγματοποιούνται από ΑΤΜ τρίτων παρόχων.

Τι προβλέπει η ρύθμιση

Αναλυτικότερα, η ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει:

Μηδενισμό προμηθειών για αναλήψεις μετρητών μεταξύ όλων των τραπεζών που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ

Κατάργηση χρεώσεων από τρίτους παρόχους όταν υπάρχει άμεση ή έμμεση μετοχική σύνδεση με την τράπεζα του πελάτη

Μηδενικές χρεώσεις και από τρίτους παρόχους σε δημοτικές κοινότητες όπου λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ

Πλαφόν 1,50 ευρώ για αναλήψεις από ΑΤΜ τρίτων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών σε όλη τη χώρα

Δωρεάν ερώτηση υπολοίπου για όλους τους κατόχους καρτών, ανεξαρτήτως τράπεζας ή παρόχου ΑΤΜ

Ενιαία χρέωση 0,50 ευρώ για αποστολή εμβασμάτων μέσω ψηφιακών καναλιών (web, mobile, internet banking) από τρίτους παρόχους, σε ισοτιμία με τις χρεώσεις των τραπεζών

Νομοθετική κατοχύρωση ότι καμία τράπεζα δεν μπορεί να χρεώνει τους πελάτες της για αναλήψεις μετρητών

Αφορμή για να προχωρήσει η κυβέρνηση στις παραπάνω αποφάσεις στάθηκαν οι καταγγελίες για υπέρογκες χρεώσεις για ανάληψη μετρητών μετά από πώληση ΑΤΜ τράπεζας σε ιδιωτική εταιρία. Τα μηχανήματα αυτά βρίσκονται κυρίως σε χώρους εκτός τραπεζικών καταστημάτων, όπως σταθμούς μετρό, νοσοκομεία, βενζινάδικα και απομακρυσμένες περιοχές.

Σημειώνεται ότι οι 4 συστημικές τράπεζες διαθέτουν περισσότερα από 5.000 ΑΤΜ. Η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί 1.300 μηχανήματα, η Εθνική Τράπεζα περισσότερα από 1.400 ΑΤΜ ενώ Eurobank και Αlpha Bank διαθέτουν από 1.200 ΑΤΜ η κάθε μια.

Ποιες προμήθειες έχουν καταργηθεί ή μειωθεί

Υπενθυμίζεται ότι από τον Ιανουάριο του 2025, η κυβέρνηση με νομοθετική παρέμβαση προχώρησε στην κατάργηση ή μείωση 6 βασικών τραπεζικών προμηθειών:

Μηδενική χρέωση για πληρωμή λογαριασμών και οφειλών προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς φορείς γενικής κυβέρνησης, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις εταιρίες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και τις ασφαλιστικές εταιρίες, μέσω web–banking και mobile–banking. Καθιέρωση μέγιστου ύψους χρέωσης 0,5 ευρώ για αποστολή χρημάτων (εξερχόμενο έμβασμα) και 0,5 ευρώ για λήψη χρημάτων (εισερχόμενο έμβασμα), για ποσά έως 5.000 ευρώ ανά έμβασμα, για φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες, μεταξύ τραπεζών εντός Ελλάδας. Αφορά τόσο απλά εμβάσματα, όσο και άμεσες μεταφορές πίστωσης (SEPA). Πρόκειται για μείωση του κόστους προμηθειών από 50% έως και 80% αναλόγως την τράπεζα και το είδος εμβάσματος (από 2,5 έως 5 ευρώ που κοστίζει σήμερα). Σημειώνεται ότι από τις αρχές του νέου έτους, βάσει του κανονισμού 2024/88, προβλέπεται η ισοδύναμη επιβάρυνση των άμεσων μεταφορών πίστωσης με τις απλές μεταφορές πίστωσης. Mηδενικές χρεώσεις για ανάληψη μετρητών σε δημοτικές ενότητες όπου υπάρχει ΑΤΜ μόνο ενός τραπεζικού ιδρύματος. Μηδενικές χρεώσεις για ερώτηση υπολοίπου σε κάθε ΑΤΜ άλλης τράπεζας σε όλη τη χώρα (σήμερα το κόστος ανέρχεται σε 0,2 ευρώ). Μηδενική χρέωση για φόρτιση έως 100 ευρώ προπληρωμένων καρτών (από περίπου 1 ευρώ σήμερα). Επέκταση της μείωσης κατά 50% των προμηθειών για αγορές από 10 ευρώ μέσω POS στην λεγόμενη «Μικρή Λιανική» στα 20 ευρώ.

Τα μετρητά εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνία και είναι απαραίτητα σε οποιαδήποτε οικονομία. Οι έρευνές της ΕΚΤ δείχνουν ότι οι περισσότεροι πολίτες της ζώνης του ευρώ θεωρούν ότι είναι σημαντικό να μπορούν να πληρώνουν με μετρητά και ότι τα μετρητά είναι η μέθοδος πληρωμής που χρησιμοποιείται συχνότερα στα σημεία πώλησης στη ζώνη του ευρώ.

Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ δεσμεύονται να διασφαλίσουν ότι τα μετρητά παραμένουν ευρέως διαθέσιμα και αποδεκτά.

Πρόσβαση σε μετρητά

Η διασφάλιση εύκολης και άνετης πρόσβασης σε μετρητά θα προστατεύσει τον ρόλο τους ως νόμιμου χρήματος και θα εγγυηθεί τη συνέχιση της χρήσης τους ως καθημερινής μεθόδου πληρωμής. Η επιλογή του τρόπου πληρωμής μπορεί να επηρεαστεί από το πόσο εύκολα οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν ανάληψη χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Οι χώρες της ζώνης του ευρώ έχουν οι ίδιες την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις έχουν επαρκή και αποτελεσματική πρόσβαση σε μετρητά όλων των ονομαστικών αξιών σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ άλλων στις αστικές και αγροτικές περιοχές.

Τράπεζες: Έρχεται το τέλος στην ανάληψη μετρητών με κάρτα στα ΑΤΜ

Η ανάληψη χρημάτων από τα ΑΤΜ με τη χρήση κάρτας σταδιακά θα σταματήσει. Ο τρόπος, με τον οποίο θα λαμβάνει κανείς μετρητά από τον τραπεζικό του λογαριασμό μέσω ΑΤΜ, αλλάζει.

Όλο και περισσότερα τραπεζικά καταστήματα προχωρούν στη σταδιακή αναβάθμιση των ΑΤΜ που διαθέτουν, προκειμένου να μπορούν να υποστηρίζουν μια απλούστερη διαδικασία λήψης χρημάτων, αρκεί ο χρήστης να έχει μαζί του απλά το κινητό του τηλέφωνο.

Για να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή θα πρέπει ο χρήστης προσθέσει τα στοιχεία της κάρτας του στο ψηφιακό πορτοφόλι της συσκευής, είτε μέσω Apple Pay, είτε σε Google Wallet. Μέσω του κινητού λοιπόν, θα μπορεί κανείς να λάβει χρήματα από το μηχάνημα και να ελέγχει το υπόλοιπο του λογαριασμού του.

Έως αυτή την ώρα, τρεις είναι οι τράπεζες, που διαθέτουν ήδη ΑΤΜ με αυτή τη δυνατότητα.

Το όριο αναλήψεων από ΑΤΜ

Ποιο είναι το ημερήσιο όριο αναλήψεων και πώς μπορώ να το αλλάξω;

Το προεπιλεγμένο όριο ανάληψης είναι συνήθως από 600 έως 850 ευρώ ανά κάρτα ή και 1.000 ευρώ.

Αν θέλετε να το αλλάξετε, μπορείτε να κάνετε αίτημα online ή από το κινητό σας. Συνήθως το μέγιστο είναι τα 1.800 ευρώ την ημέρα.