Πακέτο μέτρων 2 δισ. ευρώ στη ΔΕΘ – Στο επίκεντρο φοροελαφρύνσεις και στεγαστική πολιτική

Όλα όσα θα περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ.

Η κυβέρνηση προετοιμάζει το πακέτο μέτρων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Μετά την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες έχει διασφαλιστεί δημοσιονομικός χώρος 2 δισ. ευρώ για το 2026.

Η αύξηση του δημοσιονομικού χώρου θα εξαρτηθεί από την πορεία των δαπανών και των φορολογικών εσόδων. Το οικονομικό επιτελείο έχει ήδη καταρτίσει λίστα μέτρων, η οποία θα εξεταστεί σε κυβερνητικές συσκέψεις μετά τη θερινή περίοδο.

Στο κυβερνητικό «καλάθι» περιλαμβάνονται αλλαγές στη φορολογική κλίμακα για μείωση άμεσων φόρων, ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά, νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών, «κούρεμα» των τεκμηρίων, καθώς και κίνητρα – ή και αντικίνητρα – προς ιδιοκτήτες ακινήτων, με στόχο να διατεθούν στην αγορά κλειστές κατοικίες.

Ειδικά στη φορολογία, σχεδιάζεται μείωση φόρων για εισοδήματα από ενοίκια μέσω εφαρμογής ενδιάμεσου συντελεστή στο κλιμάκιο 12.000–35.000 ευρώ, ώστε να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση και να ενθαρρυνθεί η διάθεση περισσότερων κατοικιών στην αγορά.

Εξετάζεται ακόμη η προσθήκη ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή για εισοδήματα 10.001–20.000 ευρώ, καθώς και η αύξηση του ορίου πάνω από το οποίο επιβάλλεται ο ανώτατος συντελεστής 44%, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση μεσαίων εισοδημάτων.

Παράλληλα, προωθούνται φορολογικά μπόνους για οικογένειες, αναπροσαρμογή του αφορολογήτου με βάση τον αριθμό των τέκνων, καθώς και μέτρα στήριξης συνταξιούχων μέσω μείωσης ή κατάργησης της προσωπικής διαφοράς.

Τέλος, το πακέτο της ΔΕΘ θα προβλέπει εισοδηματικές ενισχύσεις στα Σώματα Ασφαλείας, διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.