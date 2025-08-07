ΔΥΠΑ: Πώς θα πάρετε Voucher για βιβλία 2025

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς (vouchers) βιβλίων έτους 2025 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων και παρόχων θα υποβάλλονται έως τις 19.08.2025 και ώρα 23:59.

Η ΔΥΠΑ δίνει τη δυνατότητα σε εργαζόμενους και ανέργους να αποκτήσουν δωρεάν βιβλία, προσφέροντας επιταγή αξίας 25 ευρώ. Το πρόγραμμα επιδιώκει τη στήριξη των επιχειρήσεων του βιβλίου (βιβλιοπωλεία, εκδοτικοί οίκοι) και την πνευματική ενίσχυση των εργαζομένων και ανέργων.

Με την επιταγή Voucher για βιβλία 2025, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι θα μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση 10% όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr.

Πάροχοι του προγράμματος είναι τα βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί οίκοι οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας. Στο Μητρώο Παρόχων θα εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Οι δικαιούχοι για την υποβολή αίτησης επιλέγουν «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ» – «Είσοδος στην ΑΑΔΕ» και εισάγουν τους κωδικούς TAXISnet και τον ΑΜΚΑ τους.

Η επιταγή των 25 ευρώ χορηγείται:

Σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα με ενεργή εργασιακή σχέση

Σε ανέργους εγγεγραμμένους στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για τουλάχιστον 3 μήνες

Σε ασφαλισμένους στον e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ ανεργίας από 1.1.2024 μέχρι την αίτηση

Επιπλέον ωφελούμενοι μπορεί να είναι:

Παιδιά άνω των 5 ετών των δικαιούχων

Οι σύζυγοι, εφόσον είναι έμμεσα ασφαλισμένοι

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΥΠΑ.Ξεκινούν οι αιτήσεις για τα voucher βιβλίων της ΔΥΠΑ