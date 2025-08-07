Games
ΔΥΠΑ: Πώς θα πάρετε Voucher για βιβλία 2025

ΔΥΠΑ: Πώς θα πάρετε Voucher για βιβλία 2025
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς (vouchers) βιβλίων έτους 2025 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων και παρόχων θα υποβάλλονται έως τις 19.08.2025 και ώρα 23:59.

Η ΔΥΠΑ δίνει τη δυνατότητα σε εργαζόμενους και ανέργους να αποκτήσουν δωρεάν βιβλία, προσφέροντας επιταγή αξίας 25 ευρώ. Το πρόγραμμα επιδιώκει τη στήριξη των επιχειρήσεων του βιβλίου (βιβλιοπωλεία, εκδοτικοί οίκοι) και την πνευματική ενίσχυση των εργαζομένων και ανέργων.

Με την επιταγή Voucher για βιβλία 2025, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι θα μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση 10% όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr.

Πάροχοι του προγράμματος είναι τα βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί οίκοι οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας. Στο Μητρώο Παρόχων θα εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Οι δικαιούχοι για την υποβολή αίτησης επιλέγουν «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ» – «Είσοδος στην ΑΑΔΕ» και εισάγουν τους κωδικούς TAXISnet και τον ΑΜΚΑ τους.

Η επιταγή των 25 ευρώ χορηγείται:

  • Σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα με ενεργή εργασιακή σχέση
  • Σε ανέργους εγγεγραμμένους στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για τουλάχιστον 3 μήνες
  • Σε ασφαλισμένους στον e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ ανεργίας από 1.1.2024 μέχρι την αίτηση

Επιπλέον ωφελούμενοι μπορεί να είναι:

  • Παιδιά άνω των 5 ετών των δικαιούχων
  • Οι σύζυγοι, εφόσον είναι έμμεσα ασφαλισμένοι

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΥΠΑ.Ξεκινούν οι αιτήσεις για τα voucher βιβλίων της ΔΥΠΑ

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

«Όταν το σώμα λέει όχι»: Το ψυχολογικό προφίλ των ασθενών με καρκίνο και αυτοάνοσα

Η ωμή παραδοχή της διάλυσης του ΕΣΥ και τα πανηγύρια για τις ελλείψεις

Οι αλλαγές που θα παρατηρήσετε άμεσα στο σώμα σας εάν κόψετε το κάπνισμα

Μελέτη αποκαλύπτει: Πώς χωρίζει το 86% των ζευγαριών στην Ελλάδα

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Voucher ΔΥΠΑ 750 ευρώ: Άνοιξε και πάλι η πλατφόρμα, πώς θα ολοκληρώσετε την αίτηση

Voucher 2.250 ευρώ: Τα αποτελέσματα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ

Voucher ΔΥΠΑ 750 ευρώ: Ολοκληρώνεται σήμερα η αίτηση, το τελευταίο βήμα

ΔΥΠΑ: Επιπλέον 2.500 επιδοτούμενες θέσεις απασχόλησης για ανέργους 55+

Οι παρενέργειες του Botox – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Μήπως βάζετε το λάδι μαλλιών λάθος; Το μυστικό για μακριά και υγιή μαλλιά

Συνάντηση Γ. Γεραπετρίτη - Μπ. Αμπντελάτι: Πυλώνες σταθερότητας Ελλάδα-Αίγυπτος

Ο Ιούλιος του 2025 ήταν ο 3ος θερμότερος που καταγράφτηκε ποτέ

Δερματολόγος: Οι κρέμες προσώπου που επιβάλλεται να χρησιμοποιείτε αν καπνίζετε

Τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ

Δήμου Βοΐου: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πλήρωση του δικτύου φυσικού αερίου στη Γαλατινή

Τα ιδιαίτερα οφέλη που έχει η προπόνηση με βάρη για τις γυναίκες

