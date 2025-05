Προπληρωμένη κάρτα: Αδυνατούν οι δικαιούχοι των επιδομάτων να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους

Αργούν οι αλλαγές στα επιδόματα για την προπληρωμένη κάρτα.

Αδυναμία πληρωμής ενοικίων, δανείων, λογαριασμών ΔΕΚΟ, ασφαλιστικών συμβολαίων παρατηρείται με την προπληρωμένη κάρτα των επιδομάτων. Αναγνώστες του Dnews καταγγέλλουν ότι με την προπληρωμένη κάρτα δεν μπορούν να πληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, ενώ πολλοί ακόμη δεν έχουν παραλάβει την περιβόητη κάρτα από τις τράπεζες. Ωστόσο το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας συζητάει αλλαγές όμως ακόμη δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Για το επίδομα παιδιού Α21 του ΟΠΕΚΑ η πρώτη πληρωμή θα γίνει στις 30 Μαΐου και σύμφωνα με καταγγελίες δικαιούχοι δεν έχουν ακόμη παραλάβει την προπληρωμένη κάρτα τους.

Πάντως η 15η Ιουνίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για την καθολική εφαρμογή της προπληρωμένης κάρτας. Μέχρι τότε όλοι οι δικαιούχοι των επιδομάτων που πληρώνονται με προπληρωμένη θα πρέπει να έχουν αποκτήσει την περιβόητη κάρτα.

Το νέο σύστηµα που μελετάται θα επιτρέπει καλύτερη διαχείριση των χρηµατικών ποσών και µεγαλύτερη ευκολία στην καθηµερινότητα για τους δικαιούχους.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, το ποσοστό ανάληψης των επιδοµάτων σε µετρητά αναµένεται να αλλάξει πιθανότατα από 50% σε 75%, όχι όµως για όλα τα επιδόµατα, αλλά για τα ευρείας λήψης, όπως είναι το επίδοµα ανεργίας και το επίδομα παιδιού. Επίσης εξετάζεται το ενδεχόµενο η κάλυψη του ενοικίου για την κύρια κατοικία να εξαιρείται από τους περιορισµούς χρήσης. Παρόµοια πρόβλεψη εξετάζεται για την αποπληρωµή στεγαστικών και άλλων δανείων.

Έτσι μεταξύ των ρυθμίσεων που βρίσκονται στο τραπέζι, περιλαμβάνεται και η δυνατότητα μεταφοράς χρημάτων από την προπληρωμένη κάρτα σε τραπεζικούς λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση στεγαστικών δανείων ή την καταβολή ενοικίου.

Για το θέµα είχαν αντιδράσει και οι υπάλληλοι της ∆ΥΠΑ που σηµείωναν ότι τα συνεχή προβλήµατα µε την πληρωµή του µισού επιδόµατος ανεργίας τοις µετρητοίς και του µισού µέσω προπληρωµένης κάρτας προκαλούν µεγάλη αγανάκτηση στους δικαιούχους.

Η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ) έχει επισημάνει ότι το μέτρο αυτό υπονομεύει την αξιοπρέπεια των δικαιούχων και επαναφέρει το κοινωνικό ρατσισμό, τονίζοντας ότι οι περιορισμοί στην καταβολή επιδομάτων μέσω προπληρωμένης κάρτας υποβαθμίζουν τη στήριξη που πρέπει να προσφέρει το κράτος στους πιο ευάλωτους πολίτες.

Το ήμισυ (1/2) του καταβαλλόμενου ποσού κάθε επιδόματος, βοηθήματος, παροχής ή ενίσχυσης δαπανάται αποκλειστικά μέσω χρήσης της προπληρωμένης κάρτας του δικαιούχου για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών, ή πληρωμές χωρίς επιβάρυνση του δικαιούχου με έξοδα κόστους συναλλαγών τραπεζικής συναλλαγής. Η χρήση της προπληρωμένης κάρτας επιτρέπεται για συναλλαγές που πραγματοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο χρήστης της κάρτας μπορεί να αναλαμβάνει ποσό σε μετρητά από την προπληρωμένη του κάρτα, το οποίο δεν υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) του ποσού των επιδομάτων, βοηθημάτων, ενισχύσεων και κάθε είδους παροχών που έχει λάβει.

Σημειώνεται δεν είναι δυνατή η χρήση της προπληρωμένης κάρτας για τις ακόλουθες κατηγορίες συναλλαγών:

α) Τυχερά παίγνια MCC 7995 Betting, including Lottery Tickets, Casino Gaming Chips, Off-Track Betting, Wagers at Race Tracks and games of chance,

β) Αγορά όπλων MCC 5723 Guns and Ammunition Shops.

Επίσης δεν είναι δυνατή η επαναφόρτιση της προπληρωμένης κάρτας με κεφάλαια του κατόχου ή και τρίτων.

Συγκεκριμένα, μέσω προπληρωμένης κάρτας καταβάλλονται:

Τακτική Επιδότηση Ανεργίας

Επίδομα Μακροχρόνια Ανέργων

Βοήθημα Ανεργίας και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων

Ειδικά Εποχικά Βοηθήματα

Επίδομα Εργασίας

Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας

Συμπληρωματική Παροχή Μητρότητας

Επίδομα Γονικής Άδειας

Ειδικό Επίδομα Ευάλωτων Ομάδων

Επίδομα Αποκλειστικών Νοσοκόμων

Επίδομα Ξεναγών

Επίδομα Δασεργατών

Απομάκρυνση-Διακοπή Εργασιών Εκδοροσφαγέων

Ειδική Επιδότηση Εκδοροσφαγέων

Ειδική Συμπληρωματική Παροχή Ανεργίας Φορτοεκφορτωτών

Παροχές ΟΠΕΚΑ:

1. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

2. Επίδομα Αναδοχής

3. Επίδομα Γέννησης

4. Επίδομα Παιδιού (Α21).

Σε κάθε δικαιούχο ενός ή περισσότερων επιδομάτων θα αντιστοιχεί μία και μοναδική προπληρωμένη κάρτα, η οποία θα χρησιμεύει αποκλειστικά για την καταβολή του συνόλου των κοινωνικών του παροχών. Την κάρτα αυτή θα εκδίδει και θα αποστέλλει Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (ΠΥΠ), στον οποίο ο δικαιούχος διατηρεί ενεργό λογαριασμό πληρωμών (IBAN).

Ο κάτοχος της κάρτας θα μπορεί να κάνει ανάληψη μετρητών μέσω Αυτόματων Ταμειακών Μηχανών (ΑΤΜ) μέχρι το μισό του ποσού του κάθε καταβαλλόμενου επιδόματος. Το υπόλοιπο κάθε φορά ποσό θα δαπανάται αποκλειστικά μέσω της χρήσης της προπληρωμένης κάρτας για αγορά αγαθών και υπηρεσιών.