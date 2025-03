Λογαριασμοί ρεύματος: Τι αλλάζει με τα διζωνικά τιμολόγια

Το διζωνικό τιμολόγιο μπορεί να αξιοποιηθεί από όλους όσοι είναι συμβεβλημένοι (ή μπορούν να συμβληθούν) στο «νυχτερινό» με προϋπόθεση να διαθέτουν συμβατό αναλογικό μετρητή (διπλής εγγραφής), κάτι που ισχύει για 1,5 εκατ. περίπου παροχές, στο σύνολο των 7,3 εκατ. «ρολογιών» στη χαμηλή τάση.

Ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού για τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας φαίνεται πώς μπορεί να αποτελέσει το νέο διζωνικό σύστημα μειωμένης τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο από την 1η Φεβρουαρίου αντικατέστησε το γνωστό ως νυχτερινό ρεύμα. Το διζωνικό τιμολόγιο μπορεί να αξιοποιηθεί από όλους όσοι είναι συμβεβλημένοι (ή μπορούν να συμβληθούν) στο «νυχτερινό» με προϋπόθεση να διαθέτουν συμβατό αναλογικό μετρητή (διπλής εγγραφής), κάτι που ισχύει για 1,5 εκατ. περίπου παροχές, στο σύνολο των 7,3 εκατ. «ρολογιών» στη χαμηλή τάση. Σε αυτό το περιβάλλον, όπου φαίνεται πώς κυριαρχούσε η ΔΕΗ, με λίγες μόνο εταιρείες ακόμη να δίνουν διαφορετική χρέωση για τη νυχτερινή κατανάλωση, η Protergia του ομίλου Metlen ανακοίνωσε χθες νέο διζωνικό τιμολόγιο.

Στην ανακοίνωσή της η Protergia αναφέρει ότι «πρόκειται για το νέο διζωνικό τιμολόγιο που δίνει στους καταναλωτές με υψηλές καταναλώσεις ρεύματος τη δύναμη να μειώσουν τους λογαριασμούς τους και να προσαρμόσουν την κατανάλωσή τους στις ώρες που συμφέρει περισσότερο».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Protergia Value 4Family προτείνεται για τους εξής λόγους:

- Διζωνική χρέωση (παλαιότερα γνωστή και ως «νυχτερινό» τιμολόγιο) που επιτρέπει στους καταναλωτές να εκμεταλλευτούν τις πιο οικονομικές ώρες κατανάλωσης.

- Εξαιρετικά χαμηλή χρέωση στις ώρες μειωμένου τιμολογίου: Μόλις 0,089 ευρώ/kWh.

- Απόλυτος έλεγχος και σιγουριά Protergia, με 12μηνη εγγυημένη σταθερή χρέωση.

- Έξτρα οικονομία: Ιδανικό για όσους χρησιμοποιούν συχνά ηλεκτρικό θερμοσίφωνο, πλυντήριο, φούρνο ή φορτίζουν το ηλεκτρικό όχημά τους στο σπίτι».

Στον πίνακα της ΡΑΑΕΥ όπου αναρτώνται οι χρεώσεις των προμηθευτών για τα τιμολόγια, τον Μάρτιο μόλις δύο εταιρείες έχουν χρέωση νυχτερινής κατανάλωσης. Η Protergia, όπως προαναφέρθηκε και η ΔΕΗ, στο πρόγραμμα My Home On line (μπλε τιμολόγιο) με Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης στα 0.132 ευρώ/kWh, στο πράσινο τιμολόγιο με Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης στα 0.1309 ευρώ/kWh, στο My Home 4all (κίτρινο τιμολόγιο), με Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης στα 0.14013 ευρώ/kWh

Yπενθυμίζεται ότι το νέο σύστημα που εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου προβλέπει δύο ζώνες μειωμένης τιμολόγησης: τη μεσημβρινή και τη νυχτερινή, με ωράρια που θα διαφέρουν ανάλογα με την εποχή.

Συγκεκριμένα, κατά τη χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος-Μάρτιος), η μεσημβρινή ζώνη θα ισχύει από τις 12 μ.μ. έως τις 3 μ.μ., ενώ η νυχτερινή από τις 2 π.μ. έως τις 5 π.μ.

Αντίστοιχα, κατά τη θερινή περίοδο (Απρίλιος-Οκτώβριος), η μεσημβρινή ζώνη θα ισχύει από τις 11 π.μ. έως τις 3 μ.μ. και η νυχτερινή από τις 2 π.μ. έως τις 4 π.μ.

Σε περίπτωση που κάποιος καταναλωτής δεν επιθυμεί να παραμείνει σε διζωνικό τιμολόγιο θα μπορεί να ζητήσει τη λήξη της σύμβασης προμήθειας χωρίς κόστος λόγω πρόωρης αποχώρησης.

Υπεύθυνος για την εφαρμογή του νέου ωραρίου είναι ο ΔΕΔΔΗΕ ο οποίος μέσω της αποστολής μια συχνότητας στους μετρητές των καταναλωτών που έχουν διζωνικό τιμολόγιο θα αλλάξει το ωράριο ισχύος του.

