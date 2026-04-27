Οι αιχμές Μυτιληναίου για τις Belharra, η Quality & Reliability και το ΕΚΔΔΑ, οι κυρώσεις των ΗΠΑ στις Skyros και Naxos Maritime για το Ιράν, τα jet fuels και τα κονδύλια για την ενίσχυση κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών

Οι αιχμές Μυτιληναίου για τις Belharra, η Quality &amp; Reliability και το ΕΚΔΔΑ, οι κυρώσεις των ΗΠΑ στις Skyros και Naxos Maritime για το Ιράν, τα jet fuels και τα κονδύλια για την ενίσχυση κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών Φωτογραφία: JOHN LIAKOS / POOL / SOOC
Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος για τις Belharra

Σαφέστατες αιχμές για την «αβλεψία» της ελληνικής κυβέρνησης να προνοήσει ώστε εξ αρχής να εμπλακούν στην κατασκευή των φρεγατών Belharra (τύπου FDI HN) του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού ελληνικές επιχειρήσεις άφησε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Metlen Ευάγγελος Μυτιληναίος, μιλώντας το Σάββατο στο Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ. Λαμβάνοντας αφορμή από σχόλια του πάνελ σε σχέση με την παραγωγική ικανότητα της ελληνικής βιομηχανίας ο κ. Μυτιληναίος ανέφερε τα εξής: «Δεν μπορώ να αποφύγω να πω ότι αυτή η εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με τη Naval για την προετοιμασία της τέταρτης φρεγάτας, κατά τη γνώμη μου –και είναι κάτι που έχω εκφράσει δημόσια και προσωπικά σε ανώτατα κυβερνητικά στελέχη– αυτή η συνεργασία θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει από την πρώτη φρεγάτα. Δεν νομίζω ότι ήταν σωστό να περιμένουμε τρεις φρεγάτες για να ξεκινήσει η συνεργασία μας με τη Naval. Έχουμε τώρα μια τόσο καλή συνεργασία στην προετοιμασία της τέταρτης που δεν μπορώ να μη σκέφτομαι γιατί δεν ξεκινήσαμε από την αρχή». Να υπενθυμίσουμε πως οι συμβάσεις για την προμήθεια των φρεγατών Belharra υπογράφηκαν Μάρτιο του 2022 όταν υπουργός Εθνικής Άμυνας ήταν ο Νίκος Παναγιωτόπουλος , ωστόσο όλο το συμβατικό πλαίσιο και ειδικά το νόμο 4891/2022 που αφορούσε στην προμήθεια τριών φρεγατών τύπου FDI HN με option για αγορά ακόμη μίας, το επιμελήθηκε το Μέγαρο Μαξίμου. Οπότε οι αναφορές Μυτιληναίου – τόσο δημοσίως όσο και ιδιωτικά- έχουν συγκεκριμένους παραλήπτες.

Άφαντοι οι κυβερνητικοί

Αρνητική εντύπωση προκάλεσε η περιορισμένη έως ανύπαρκτη κυβερνητική παρουσία στις εργασίες του Ελληνογαλλικού Οικονομικού Φόρουμ που είχε ως τίτλο «Μαζί για μια ισχυρότερη και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη». Αν και το φόρουμ συγκέντρωσε κορυφαία στελέχη ελληνικών και γαλλικών εταιρειών, με τα επιχειρηματικά πάνελ να εστιάζουν σε κρίσιμα ζητήματα ανταγωνιστικότητας, επενδύσεων και βιομηχανικής συνεργασίας, η απουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης κατά τη διεξαγωγή των πάνελ, δημιούργησε ερωτήματα για τη βαρύτητα που αποδίδεται σε τέτοιες πρωτοβουλίες οικονομικής διπλωματίας. Την ίδια ώρα, περιορισμένη ήταν και η συμμετοχή του κοινού, γεγονός που ενίσχυσε την αίσθηση ότι μια διοργάνωση με σημαντική θεματολογία και διεθνή διάσταση δεν έτυχε της αναμενόμενης προβολής και στήριξης σε θεσμικό επίπεδο.

Η Quality & Reliability

Η Quality & Reliability υπέγραψε προσφάτως σύμβαση για την αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με το έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,13 εκατ. ευρώ να εντάσσεται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το έργο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων, από τον επανασχεδιασμό της βάσης δεδομένων έως την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών, όπως προσωποποιημένο portal και mobile εφαρμογή «myEKDDA», καθώς και συστήματα επιχειρησιακής ευφυΐας και διασυνδέσεις με κρίσιμες πλατφόρμες του Δημοσίου . Παράλληλα, συνοδεύεται από υπηρεσίες εκπαίδευσης, πιλοτικής λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης, ενώ η υλοποίησή του κατανέμεται σε διακριτές φάσεις που εκτείνονται από τη μελέτη εφαρμογής έως τη δοκιμαστική λειτουργία και την οριστική παράδοση. Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η χρονική διάρκεια της σύμβασης, η οποία λήγει το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2026, δηλαδή σε διάστημα μόλις τριών μηνών από την υπογραφή της . Το στενό αυτό χρονοδιάγραμμα εγείρει ερωτήματα ως προς το κατά πόσο είναι ρεαλιστική η πλήρης υλοποίηση ενός τόσο σύνθετου έργου πληροφορικής, που περιλαμβάνει ανάπτυξη νέων συστημάτων, μεταφορά δεδομένων και εκπαίδευση χρηστών. Αν και η πίεση χρόνου συνδέεται άμεσα με τις καταληκτικές προθεσμίες του Ταμείου Ανάκαμψης, τέτοιου είδους έργα συνήθως απαιτούν μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα για να διασφαλιστεί η ποιότητα και η ομαλή ενσωμάτωση των νέων λειτουργιών.

Οι Skyros και Naxos Maritime

Σύντομα αναμένεται να υπάρξει ταυτοποίηση των πραγματικών δικαιούχων πίσω από τις παναμέζικες ναυτιλιακές εταιρείες Skyros Maritime and Trading SA και Naxos Maritime and Trading SA, οι οποίες εντάχθηκαν προ ημερών στη νέα λίστα κυρώσεων του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) για σχέσεις με το ιρανικό καθεστώς. Οι εν λόγω κυρώσεις στοχεύουν σε δίκτυα που εμπλέκονται στη μεταφορά πετρελαίου και ενεργειακών προϊόντων, παρακάμπτοντας τους διεθνείς περιορισμούς. Η Skyros Maritime συνδέεται με το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγραερίου HH GLORY, ενώ η Naxos Maritime με το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγραερίου GALVIN. Οι αρμόδιες αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών-κελυφών, με στόχο τον εντοπισμό των τελικών δικαιούχων των Skyros Maritime and Trading SA και Naxos Maritime and Trading SA, σε μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα απαιτητική λόγω της χρήσης υπεράκτιων δομών.

Τα αεροπορικά καύσιμα

Η κρίση στη Μέση Ανατολή φέρνει αναταράξεις στη διεθνή αγορά αεροπορικών καυσίμων, επηρεάζοντας τόσο τις τιμές όσο και τη διαθεσιμότητα. Η εξέλιξη αυτή αρχίζει ήδη να επηρεάζει τα σχέδια των αεροπορικών εταιρειών αλλά και τη λειτουργία των διυλιστηρίων, βάζοντας «φρένο» στην έντονη ανάπτυξη που είχε καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με στοιχεία της Motor Oil, το 2025 οι πωλήσεις καυσίμων για αεροσκάφη αυξήθηκαν κατά 6,2% σε σχέση με το 2024, ενώ μέσα σε πέντε χρόνια σχεδόν διπλασιάστηκαν, από 910 χιλιάδες μετρικούς τόνους το 2021 σε 1.860 χιλιάδες το 2025. Η άνοδος αυτή οφειλόταν κυρίως στην αυξημένη αεροπορική κίνηση και τη μεγαλύτερη ζήτηση για ταξίδια. Ωστόσο, η τρέχουσα κρίση φαίνεται να ανακόπτει αυτή την πορεία και δημιουργεί αβεβαιότητα για το τι θα ακολουθήσει. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τίθεται και το ερώτημα για τις εν εξελίξεις επενδύσεις που έχουν σχεδιάσει τα διυλιστήρια. Ενδεικτικά, η Motor Oil υλοποιεί σχέδια για παραγωγή πιο «πράσινων» καυσίμων αεροπορίας (SAF), όμως η τελική απόφαση εξαρτάται από το αν θα εξασφαλιστούν σταθερές ποσότητες πρώτων υλών. Παράλληλα, έχει επενδύσει σε σχέση με τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, μέσω του συστήματος «Hydrant», το οποίο καλύπτει όλη τη διαδικασία μεταφοράς και διανομής καυσίμων προς τα αεροσκάφη. Τα έσοδα από αυτές τις υπηρεσίες προκύπτουν από χρεώσεις ανάλογα με την ποσότητα καυσίμου που διακινείται και τη χρήση των εγκαταστάσεων. Μάλιστα, καταγράφονται σταδιακά στον χρόνο, καθώς οι πελάτες χρησιμοποιούν συνεχώς τις υπηρεσίες, προσφέροντας έτσι μια πιο σταθερή πηγή εσόδων σε μια περίοδο αβεβαιότητας για την αγορά.

Το Cash Rebate Greece

Με νέα υπουργική απόφαση καθορίζεται πώς θα μοιραστούν τα κονδύλια για την ενίσχυση κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών στην Ελλάδα το 2026, στο πλαίσιο του προγράμματος Cash Rebate Greece. Συγκεκριμένα, από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης διατίθενται συνολικά 58 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων στον οπτικοακουστικό τομέα. Από αυτό το ποσό, τα 38 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 65%, κατευθύνονται σε μεγάλες παραγωγές και ξένες εταιρείες, με στόχο την προσέλκυση διεθνών έργων στη χώρα. Τα υπόλοιπα 20 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 35%, αφορούν κυρίως τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας και εταιρείες παραγωγής που συνεργάζονται μαζί τους. Για την κατηγορία των τηλεοπτικών παρόχων προβλέπεται ανώτατο όριο χρηματοδότησης ανά φορέα, το οποίο ορίζεται περίπου στα 3,33 εκατ. ευρώ. Το όριο αυτό αφορά το σύνολο των αιτήσεων που συνδέονται με κάθε πάροχο, είτε υποβάλλονται απευθείας από τον ίδιο είτε μέσω συνεργαζόμενων εταιρειών παραγωγής. Παράλληλα, μέσω της λεγόμενης Δράσης Β’, προβλέπεται επιπλέον χρηματοδότηση 30 εκατ. ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ 2021-2027. Το ποσό αυτό κατευθύνεται αποκλειστικά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραγωγής, ενισχύοντας τη συμμετοχή τους στην ανάπτυξη του κλάδου. Μάλιστα, για συγκεκριμένες κατηγορίες έργων τίθεται και επιμέρους όριο, ώστε να διασφαλιστεί η ισορροπία στη χρηματοδότηση. Η απόφαση περιλαμβάνει και πρόβλεψη για την αξιοποίηση τυχόν αδιάθετων κονδυλίων. Αν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου 2026 δεν έχουν απορροφηθεί πλήρως τα διαθέσιμα ποσά από τους τηλεοπτικούς παρόχους, τότε τα υπόλοιπα χρήματα θα ανακατανεμηθούν σε όσους έχουν ήδη καλύψει το ανώτατο όριο χρηματοδότησης, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προχωρήσουν επιπλέον επενδυτικά σχέδια.

Αποποίηση Ευθύνης

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Market Maven προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

