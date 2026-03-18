Οι νέοι κανόνες εκκαθάρισης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τα τραπεζικά επιτόκια σε Ελλάδα και Κύπρο, το CNN Greece, το «φιλέτο» της Αναγνωστοπούλου 1 και η ελληνική απόβαση στο Βουκουρέστι

Νέοι κανόνες εκκαθάρισης στο Χρηματιστήριο

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχώρησε στην τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Αξιογράφων σε Λογιστική Μορφή και του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων της Εταιρίας Εκκαθάρισης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εισάγει ένα πιο αυστηρό και δομημένο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους μηχανισμούς ανάκαμψης και εξυγίανσης σε περιπτώσεις αθέτησης υποχρεώσεων από εκκαθαριστικά μέλη ή άλλων έκτακτων γεγονότων. Στο νέο κανονιστικό περιβάλλον περιλαμβάνονται νέοι βασικοί ορισμοί, όπως οι «Ειδικοί Ίδιοι Πόροι Ανάκαμψης» και το «Σχέδιο Ανάκαμψης», ενώ προβλέπεται και η σύσταση «Επιτροπής Ανάκαμψης», η οποία θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων σε περιόδους κρίσης.

Κεντρικός στόχος των αλλαγών είναι η δημιουργία μιας σαφούς «αλυσίδας ενεργειών» για την αντιμετώπιση δυσμενών σεναρίων. Σε περίπτωση που ένα εκκαθαριστικό μέλος, όπως μια τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρεία, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ενεργοποιούνται συγκεκριμένοι μηχανισμοί για την κάλυψη των ζημιών. Αρχικά αξιοποιούνται οι υπάρχουσες εγγυήσεις και τα διαθέσιμα κεφάλαια εκκαθάρισης. Ωστόσο, εάν αυτά δεν επαρκούν, το νέο πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα υποχρεωτικών εισφορών σε μετρητά από τα μη υπερήμερα μέλη της αγοράς, καθώς και την αξιοποίηση πρόσθετων πόρων της ίδιας της εταιρείας εκκαθάρισης. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόβλεψη για τη δυνατότητα λήψης πιο δραστικών μέτρων, εφόσον η κατάσταση το απαιτεί. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η μερική ή ακόμη και πλήρης ακύρωση ανοικτών θέσεων, με στόχο την αποκατάσταση της ισορροπίας στην αγορά και τον περιορισμό της μετάδοσης κινδύνων. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα προσωρινής αναστολής συναλλαγών ή μη αποδοχής νέων πράξεων σε περιπτώσεις σοβαρής διαταραχής της λειτουργίας της αγοράς.

Το νέο καθεστώς δίνει επίσης ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, μέσω διαδικασιών έγκαιρης παρέμβασης. Η εταιρεία εκκαθάρισης καλείται να εντοπίζει εγκαίρως σημάδια επιδείνωσης της χρηματοοικονομικής κατάστασης συμμετεχόντων και να λαμβάνει μέτρα πριν η κρίση λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Σε πιο ακραίες περιπτώσεις, ενεργοποιούνται σχέδια εξυγίανσης υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ακόμη πιο παρεμβατικές λύσεις για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς. Η θεσμοθέτηση ενός ολοκληρωμένου «Σχεδίου Ανάκαμψης» αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες της απόφασης. Για πρώτη φορά, η εταιρεία εκκαθάρισης υποχρεούται να διαθέτει ένα σαφώς καθορισμένο πλάνο δράσης για την αντιμετώπιση κρίσεων, είτε αυτές προκύπτουν από αθέτηση υποχρεώσεων κάποιου μέλους είτε από άλλους παράγοντες, όπως τεχνικές δυσλειτουργίες ή ακραίες συνθήκες στις αγορές. Η σύσταση της Επιτροπής Ανάκαμψης διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με συντονισμένο και θεσμικά κατοχυρωμένο τρόπο.

Τραπεζικά επιτόκια: Κύπρος vs Ελλάδα

Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιοποίησαν προσφάτως στοιχεία για τα επίπεδα των τραπεζικών επιτοκίων στις δύο χώρες. Η σύγκριση των τραπεζικών επιτοκίων μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου αναδεικνύει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις τόσο στις αποδόσεις καταθέσεων όσο και στο κόστος δανεισμού. Στην Ελλάδα, τα επιτόκια καταθέσεων παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο νέων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 0,31%, ενώ για προθεσμιακές καταθέσεις έως ένα έτος τα επιτόκια κυμαίνονται περίπου στο 1,09% για νοικοκυριά και στο 1,72% για επιχειρήσεις . Αντίθετα, στην Κύπρο οι αποδόσεις εμφανίζονται ελαφρώς υψηλότερες, με τα καλύτερα επιτόκια για καταθέσεις νοικοκυριών να φθάνουν έως το 1,67% και για επιχειρήσεις έως το 1,71%. Στο μέτωπο των δανείων, η εικόνα είναι πιο σύνθετη, αλλά και πάλι η Κύπρος φαίνεται να προσφέρει οριακά ευνοϊκότερους όρους. Στην Ελλάδα, το μέσο επιτόκιο νέων δανείων διαμορφώθηκε στο 4,24%, με τα στεγαστικά δάνεια να κινούνται κοντά στο 3,44% . Τα επιχειρηματικά δάνεια παρουσιάζουν διακύμανση, από περίπου 3,48% για μεγάλα ποσά έως και άνω του 4% για μικρότερα. Στην Κύπρο, τα στεγαστικά δάνεια προσφέρονται σε εύρος περίπου 2,86% έως 3,41%, ενώ για επιχειρηματικά δάνεια τα χαμηλότερα επιτόκια ξεκινούν από περίπου 3,20% για ποσά έως 1 εκατ. ευρώ και από 3,42% για μεγαλύτερα δάνεια . Ωστόσο, η κυπριακή αγορά χαρακτηρίζεται από περιορισμένο αριθμό τραπεζών, γεγονός που μειώνει τις επιλογές για τους δανειολήπτες.

Ελληνική απόβαση στο Βουκουρέστι

Έντονο ελληνικό αποτύπωμα θα έχει το The Economist Romania Government Roundtable που θα πραγματοποιηθεί στο Βουκουρέστι από τις 30 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου 2026, συγκεντρώνοντας κορυφαίους πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες της περιοχής. Σχεδόν το 13% των ομιλητών θα είναι Έλληνες. Μεταξύ αυτών, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Υγείας της Ελλάδας Άδωνις Γεωργιάδης, καθώς και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Στους ομιλητές περιλαμβάνονται ο πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης της ΕΕ Δημήτρης Αβραμόπουλος, καθώς και ο καθηγητής και ακαδημαϊκός διευθυντής του HELLENiQ Energy Center for Sustainability & Energy Κώστας Ανδριοσόπουλος. Στο επιχειρηματικό πεδίο, την ελληνική συμμετοχή ενισχύουν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του AKTOR Group Αλέξανδρος Εξάρχου, ο διευθύνων σύμβουλος του SUNEL Group Κωνσταντίνος Ζυγούρας, καθώς και ο επικεφαλής Ευρώπης της Hill International Μανώλης Σιγάλας. Στο συνέδριο ξεχωρίζει και η παρουσία του πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος αναμένεται να τοποθετηθεί για τα ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας και γεωπολιτικής στην περιοχή. Στο συνέδριο θα μετέχουν ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας Ίλιε Μπολοζάν, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα και ο πρωθυπουργός της Μολδαβίας Αλεξάντρου Μουντεάνου, καθώς και προσωπικότητες διεθνούς κύρους, όπως ο νομπελίστας οικονομολόγος Νταρόν Ατζεμόγλου και ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Ενρίκο Λέτα.

Το portfolio της Trade Estates

Η πλήρης χαρτογράφηση του χαρτοφυλακίου της Trade Estates για τη χρήση 2025 αποκαλύπτει 19 βασικές επενδύσεις — 12 άμεσες επενδύσεις σε ακίνητα και 7 επενδύσεις μέσω συμμετοχών σε μετοχές εταιρειών με αποκλειστικό σκοπό την εκμετάλλευση ακινήτων — οι οποίες συγκροτούν ένα ισχυρά συγκεντρωμένο αλλά γεωγραφικά διαφοροποιημένο portfolio, με κυρίαρχη θέση των εμπορικών πάρκων.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται το εμπορικό πάρκο στα Σπάτα, με αποτίμηση 149,2 εκατ. ευρώ, αποτελώντας μακράν το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο του ομίλου. Ακολουθεί το εμπορικό πάρκο στη Θεσσαλονίκη (Πυλαία, Γεωργικής Σχολής) με αξία 63,4 εκατ. ευρώ και στη συνέχεια το δεύτερο asset της Θεσσαλονίκης, επίσης retail, με αποτίμηση 51,1 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό ρόλο της πόλης στο χαρτοφυλάκιο. Στη συνέχεια, η εικόνα εμπλουτίζεται από τις συμμετοχές στο εξωτερικό, με την επένδυση στην Κύπρο να αποτιμάται στα 31,3 εκατ. ευρώ και τη συμμετοχή στη Βουλγαρία στα 33,7 εκατ. ευρώ, τοποθετώντας τα συγκεκριμένα assets μεταξύ των κορυφαίων του ομίλου . Στο ίδιο επίπεδο κινείται και το εμπορικό πάρκο στον Πειραιά με αξία 32,1 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί η μεσαία κατηγορία επενδύσεων, όπου συναντώνται το logistics κέντρο στο Σχηματάρι με 29,6 εκατ. ευρώ και το εμπορικό πάρκο της Πάτρας με 28 εκατ. ευρώ, ενώ το retail park στα Ιωάννινα αποτιμάται στα 21,5 εκατ. ευρώ. Στην ίδια ζώνη, μέσω συμμετοχής, εντάσσεται και το ακίνητο στον Ασπρόπυργο, με αποτίμηση 19,4 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας την παρουσία στον τομέα logistics. Σε χαμηλότερα επίπεδα, αλλά με σημαντικό λειτουργικό ρόλο, καταγράφονται τα ακίνητα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη (14 εκατ. ευρώ), στα Οινόφυτα (11,5 εκατ. ευρώ) και στη Λάρισα (11,2 εκατ. ευρώ), καθώς και το logistics asset στην Ελευσίνα με 9,5 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν οι μικρότερες επενδύσεις, κυρίως μέσω συμμετοχών, που περιλαμβάνουν το ακίνητο στο Χαλάνδρι με αξία 7,1 εκατ. ευρώ, το retail park στο Ηράκλειο Κρήτης με 6,3 εκατ. ευρώ και ένα ακόμη οικόπεδο στην ίδια περιοχή με αποτίμηση 6,3 εκατ. ευρώ . Πιο χαμηλά βρίσκονται οι επενδύσεις σε γη στην Ελευσίνα, τόσο μέσω συμμετοχής (2,5 εκατ. ευρώ) όσο και άμεσα (1,45 εκατ. ευρώ), που αποτελούν τα μικρότερα assets του χαρτοφυλακίου.

Ακίνητο «φιλέτο» στο Κολωνάκι

Σε εκμίσθωση τίθεται ακίνητο συνολικής επιφάνειας 320 τ.μ. στο Κολωνάκι, στη συμβολή των οδών Αναγνωστοπούλου 1 και Πλατείας Φιλικής Εταιρείας, από το «Νοσοκομειακό και Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Αθανασίου και Βέρας Κούλουρα – Παναγία Φανερωμένη». Το προς μίσθωση ακίνητο περιλαμβάνει τον πρώτο και δεύτερο όροφο καθώς και δώμα, με τον πρώτο όροφο και το δώμα να είναι άμεσα διαθέσιμα, ενώ ο δεύτερος όροφος παραμένει μισθωμένος έως τις 31 Οκτωβρίου 2026. Η εκμίσθωση αφορά στο σύνολο των χώρων ως ενιαίο ακίνητο. Σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, που υπογράφεται από τον Μητροπολίτη Ύδρας, Σπετσών και Αίγινας κ. Εφραίμ, πρόεδρο του Ιδρύματος, το ακίνητο απαιτεί εκτεταμένες εργασίες επισκευής και ανακαίνισης, συνολικού κόστους που εκτιμάται στις 510.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Το κατώτατο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στα 2.500 ευρώ, σε περίπτωση που ο μισθωτής αναλάβει τη δαπάνη αποκατάστασης, ενώ μπορεί να φτάσει τις 6.000 ευρώ εφόσον οι εργασίες πραγματοποιηθούν με δαπάνη του Ιδρύματος . Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίζεται σε 12 έτη, με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν συμφωνίας των δύο πλευρών, ενώ προβλέπεται ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος βάσει πληθωρισμού και επιπλέον ποσοστού 2%. Η χρήση του ακινήτου είναι ευρεία, περιλαμβάνοντας ενδεικτικά τουριστικά καταλύματα, γραφεία ή εμπορικές δραστηριότητες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έγγραφες προσφορές έως τις 5 Απρίλίου, καταθέτοντας παράλληλα εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 300.000 ευρώ (ναι καλά διαβάζετε 300.000 ευρώ). Τέλος, ισχύουν αυστηρά κριτήρια επιλογής, όπως αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχες μισθώσεις σημαντικής αξίας στον δημόσιο τομέα και κατοχή συγκεκριμένων πιστοποιήσεων ποιότητας και διαχείρισης.

Η LAMDA Innovative Investments

Η LAMDA Innovative Investments, θυγατρική της LAMDA Development στον τομέα συμμετοχών και επενδύσεων, προχωρά με σταθερά βήματα στη διαμόρφωση της κεφαλαιακής της βάσης, έχοντας ήδη καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του αρχικού μετοχικού της κεφαλαίου. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, έχουν καταβληθεί συνολικά 4,08 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 81,6% του συνολικού κεφαλαίου ύψους 5 εκατ. ευρώ. Η πιο πρόσφατη καταβολή, ύψους 350.000 ευρώ, πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2026, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας. Το υπόλοιπο ποσό, περίπου 920.000 ευρώ, προβλέπεται να καταβληθεί εντός πενταετίας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε την αντικατάσταση του υφιστάμενου μετοχικού τίτλου με νέο, ο οποίος θα αποτυπώνει την έως σήμερα καταβεβλημένη αξία των μετοχών, σηματοδοτώντας την πρόοδο της εταιρείας στην κεφαλαιακή της συγκρότηση.

Η Alpha Δορυφορική Τηλεόραση

Δύο πρόσφατες αποφάσεις της διοίκησης της Alpha Δορυφορική Τηλεόραση αφορούν αλλαγές σε συμβάσεις που σχετίζονται με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, Μανώλη Δραϊνάκη. Η πρώτη απόφαση αφορά στη συνεργασία της Alpha Δορυφορική Τηλεόραση με την εταιρεία GORTYS59 Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία συνδέεται με τον Μανώλη Δραϊνάκη. Η σύμβαση αυτή τροποποιήθηκε. Η τροποποίηση προβλέπει αναδρομική ισχύ από την 1η Μαρτίου 2026, παράταση της διάρκειας της σύμβασης για αόριστο χρόνο, με δυνατότητα καταγγελίας χωρίς αποζημίωση κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης 60 ημερών, καθώς και επικαιροποίηση της διαδικασίας για την καταβολή πρόσθετων αμοιβών. Η δεύτερη απόφαση αφορά στη σύμβαση εργασίας του ίδιου του κ. Δραϊνάκη. Συγκεκριμένα, αλλάζουν οι όροι αποζημίωσης, ώστε να προβλέπεται καταβολή της όχι μόνο σε περίπτωση συνταξιοδότησης, αλλά και αν αποχωρήσει ο ίδιος ή αν η εταιρεία λύσει τη συνεργασία χωρίς δική του ευθύνη. Παρά το γεγονός ότι και οι δύο αποφάσεις αφορούν το ίδιο πρόσωπο, δεν τίθεται ζήτημα σύγκρουσης, καθώς πρόκειται για διακριτές ρυθμίσεις με διαφορετικό αντικείμενο. Επιπλέον, και στις δύο περιπτώσεις υπήρξε συναίνεση των μετόχων, γεγονός που κατέστησε περιττή τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

Το CNN Greece

Η στήλη πληροφορήθηκε με χαρά την επέκταση έως το 2035 της επιτυχημένης συνεργασίας της DPG Digital Media του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με το CNN International για το CNN Greece. Το CNN Greece συμπληρώνει εφέτος δέκα χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στον χώρο της ενημέρωσης, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να έχει επενδύσει συστηματικά σε όλο αυτό το διάστημα τόσο στην ανάπτυξη της πλατφόρμας όσο και, κυρίως, στο ανθρώπινο δυναμικό της. Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του, αρχικά υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Παναγόπουλου και την καθοδήγηση του τότε Group COO της DPG Digital Media, Παναγιώτη Μπόμη, έως τη σημερινή του μορφή υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Πεφάνη και την εποπτεία της CEO του Ομίλου, Τίνας Φερεντίνου, το CNN Greece έχει καθιερωθεί ως ένας σύγχρονος, αξιόπιστος και πολυδιάστατος ενημερωτικός προορισμός. Συνδυάζοντας τη διεθνή οπτική και την τεχνογνωσία του CNN με πλούσιο, πρωτογενές ελληνικό περιεχόμενο, έχει καταφέρει να αποκτήσει ισχυρό αποτύπωμα στο εγχώριο ψηφιακό περιβάλλον. Η ανανέωση της συνεργασίας με το CNN International έως το 2035 σηματοδοτεί τη μετάβαση του CNN Greece σε μια νέα αναπτυξιακή φάση, με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό. Στο επίκεντρο τίθεται η ενίσχυση της video-first προσέγγισης, με εμπλουτισμένο οπτικοακουστικό περιεχόμενο και διεύρυνση της παρουσίας του brand σε νέα κανάλια διανομής και σημεία επαφής με το κοινό. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη δημιουργία καινοτόμων δημοσιογραφικών προϊόντων που συνδυάζουν ενημέρωση, ανάλυση και σύγχρονες τεχνικές αφήγησης, καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη συνεδρίων, forums και δράσεων με φυσική παρουσία, που φέρνουν τον δημόσιο διάλογο πιο κοντά στο κοινό και την αγορά. Η νέα συμφωνία έρχεται να επισφραγίσει μια επιτυχημένη δεκαετία και να ανοίξει τον δρόμο για ακόμη πιο φιλόδοξες πρωτοβουλίες στο μέλλον, με τις προοπτικές για το CNN Greece να διαγράφονται ιδιαίτερα θετικές. Ευχές για ακόμη περισσότερες επιτυχίες συνοδεύουν το επόμενο αυτό κεφάλαιο.