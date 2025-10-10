Η μεγαλύτερη «μπαταρία» στην Ελλάδα, οι νέες business του Στάθη Τοπούζογλου, η Top Ships Inc, η Skybound Venture Capital και η επένδυση στο Πόρτο Χέλι, μέσω Μάλτας και Ιρλανδίας

Η μονάδα BESS των Metlen και Καράτζη

Η νέα Μονάδα Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (BESS) που σχεδιάζουν η Metlen και ο Όμιλος Καράτζη στη Θεσσαλία είναι ένα έργο–σταθμός για την ελληνική ενεργειακή αγορά. Με ισχύ 330 MW και χωρητικότητα 790 MWh, θα μπορεί να αποθηκεύει μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, αρκετή για να τροφοδοτεί περίπου 250.000 σπίτια για τρεις με τέσσερις ώρες. Η εγκατάσταση θα είναι αυτόνομη, δηλαδή δεν θα συνδέεται μόνο με κάποιο πάρκο παραγωγής αλλά απευθείας με το ηλεκτρικό δίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι θα λειτουργεί σαν ένα είδος «ψηφιακού εργοστασίου», βοηθώντας το σύστημα να παραμένει σταθερό όταν η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ανεβοκατεβαίνει. Η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί βασίζεται σε μπαταρίες ιόντων λιθίου τελευταίας γενιάς, όπως αυτές που υπάρχουν στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Οι μπαταρίες αυτές είναι ασφαλείς, ανθεκτικές και έχουν διάρκεια ζωής πάνω από 10 χρόνια. Η απόδοσή τους ξεπερνά το 90%, δηλαδή σχεδόν όλη η ενέργεια που αποθηκεύεται, ξαναχρησιμοποιείται. Τη λειτουργία της μονάδας θα ελέγχει ένα σύστημα διαχείρισης με τεχνητή νοημοσύνη, που θα αποφασίζει πότε είναι πιο αποδοτικό να φορτίζει ή να αποφορτίζει τις μπαταρίες, ανάλογα με τη ζήτηση και τις τιμές στην αγορά. Η επένδυση, ύψους 170 εκατ. ευρώ, που θα υλοποιηθεί χωρίς κρατική ενίσχυση (επιχορηγήσεις ή φορολογικών απαλλαγές), θα ολοκληρωθεί εντός του 2026 και αναμένεται να γίνει πρότυπο έργο για την αποθήκευση «πράσινης» ενέργειας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στο κοινό επενδυτικό σχήμα η Metlen θα διαθέτει το 49% και ο Όμιλος Καράτζη το 51%.

Οι νέες business του Στάθη Τοπούζογλου

Ο επιχειρηματίας Στάθης Τοπούζογλου, γνωστός για τη συμμετοχή του σε σημαντικούς ομίλους όπως η ενεργειακή Energean, η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Σιγκαπούρης First Ship Lease Trust και η ναυτιλιακή Prime Maritime Management, επεκτείνει τη δραστηριότητά του στους τομείς της φιλοξενίας, του real estate και των επενδύσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, δέκα νέες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα με τις επωνυμίες NOVIA και NOVI συστάθηκαν χθες στον Πειραιά, όλες υπό τον έλεγχο της κυπριακής Novial Company Limited, συμφερόντων του κ. Τοπούζογλου. Οι νέες εταιρείες διαθέτουν κοινό εταιρικό σκοπό, που περιλαμβάνει την αγορά, πώληση, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων, καθώς και την υλοποίηση κατασκευαστικών έργων. Κάθε μία εξ αυτών των ΙΚΕ διαθέτει μετοχικό κεφάλαιο ύψους 100.000 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό επενδεδυμένο κεφάλαιο στο 1 εκατ. ευρώ. Τη διαχείριση και εκπροσώπηση όλων των νέων σχημάτων έχει αναλάβει ο ίδιος ο κ. Τοπούζογλου. Παράλληλα, ο Στάθης Τοπούζογλου προχώρησε στη σύσταση νέας επενδυτικής εταιρείας με την επωνυμία Homerun Investments ΑΕ, σε συνεργασία με τον Γιώργο Σαλιάρη-Φασσέα, γνωστό στέλεχος της αγοράς και έως πρόσφατα γενικό διευθυντή Στρατηγικής, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης του ομίλου Alter Ego Media. Η Homerun Investments ΑΕ διαθέτει μετοχικό κεφάλαιο 30.000 ευρώ, καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου σε μετρητά και διαιρεμένο σε 300 ονομαστικές μετοχές αξίας 100 ευρώ εκάστη. Από αυτές, το 60% (180 μετοχές) ανήκει στον Ευστάθιο Τοπούζογλου, γιο του Ιωάννη, και το 40% (120 μετοχές) στον Γεώργιο Σαλιάρη-Φασσέα, γιο του Δημητρίου. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, επενδυτικών συμβουλών, καθώς και η συμμετοχή σε εταιρείες χαρτοφυλακίου και επενδύσεων. Βάσει του καταστατικού της, η Homerun Investments μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε τομείς όπως η επιχειρηματική και χρηματοοικονομική συμβουλευτική, οι συναλλαγές με χρεόγραφα και συμβάσεις, καθώς και οι επενδύσεις σε μετοχές, ακίνητα και χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Τη διοίκηση της νέας εταιρείας έχει αναλάβει ο Γεώργιος Σαλιάρης-Φασσέας, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία μως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος.

Επένδυση στο Πόρτο Χέλι, μέσω Μάλτας και Ιρλανδίας

Επένδυση στην ευρύτερη περιοχή Πορτοχελίου, Ερμιόνης και Κοιλάδας άνω των 5 εκατ. ευρώ δρομολογεί ξένος επενδυτής, ο οποίος έχει αναθέσει το project σε κατασκευαστικό όμιλο της Ιρλανδίας. Προς το σκοπό αυτό συστάθηκαν δύο ελληνικές εταιρείες με έδρα το Κρανίδι η Beechdale Investments Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και η Chestnut Investments Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Το μετοχικό κεφάλαιο της κάθε εταιρείας ανέρχεται σε 2,5 εκατ. ευρώ και έχει καταβληθεί από την μοναδική τους μέτοχο την μαλτέζικη Kinvara Investments Limited. Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος και των δύο ελληνικών εταιρειών έχει οριστεί ο Philip Andrew Earle, Ιρλανδός κατασκευαστής και συνιδιοκτήτης του Ιρλανδικού Ομίλου Glenbeigh Construction, ο οποίος εμφανίζεται και στο μετοχολόγιο της μαλτέζικης Kinvara. Οι δραστηριότητες των Beechdale Investments και Chestnut Investments περιλαμβάνουν την κατασκευή οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων, την αγοραπωλησία κατοικιών και οικοπέδων, καθώς και την εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. Και οι δύο έχουν δηλώσει ως κύρια δραστηριότητα τις κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια, ενώ στα δευτερεύοντα αντικείμενά τους εντάσσονται οι επενδύσεις και η διαχείριση ακινήτων.

Η Top Ships Inc

Ανοδική πορεία παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της ναυτιλιακής εταιρείας Top Ships Inc., συμφερόντων του Ευάγγελου Πιστιόλη, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με την εξαμηνιαία έκθεση (Form 6-K) που κατέθεσε στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC). Η εταιρεία κατέγραψε καθαρά κέρδη 7,56 εκατ. δολαρίων, έναντι 1,94 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 290%, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 4%, στα 43,8 εκατ. δολάρια. Παρά τη βελτίωση της κερδοφορίας, η Top Ships εμφανίζει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης ύψους 30,6 εκατ. δολαρίων, με τον συνολικό δανεισμό να ανέρχεται σε περίπου 266 εκατ. δολάρια. Για την ενίσχυση της ρευστότητας, η εταιρεία προχώρησε σε συμφωνία πώλησης και επαναμίσθωσης (sale and leaseback) πλοίων ύψους 207 εκατ. δολαρίων με κινεζικό χρηματοδοτικό όμιλο. Η κίνηση αυτή εκτιμάται ότι προσφέρει βραχυπρόθεσμη ανάσα στα ταμειακά διαθέσιμα, ωστόσο αυξάνει τις μελλοντικές υποχρεώσεις της εταιρείας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη που καταγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η στρατηγική στροφή της Top Ships εκτός του παραδοσιακού ναυτιλιακού τομέα. Ειδικότερα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 η εταιρεία προχώρησε σε δύο σημαντικές συναλλαγές με τον ίδιο τον CEO, Ευάγγελο Πιστιόλη: την απόκτηση της θαλαμηγού M/Y Para Bellvm και ενός υπό κατασκευή megayacht, συνολικού τιμήματος 47 εκατ. δολαρίων. Το ποσό αυτό υπερέβη τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων κατά περίπου 25,6 εκατ. δολάρια, επιβαρύνοντας τα ίδια κεφάλαια. Αν και οι συναλλαγές εγκρίθηκαν από ανεξάρτητη επιτροπή που παρείχε «fairness opinion», η φύση τους εγείρει ερωτήματα ως προς το κατά πόσον εξυπηρετούν τα συμφέροντα όλων των μετόχων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της SEC, ο Ευάγγελος Πιστιόλης και συνδεδεμένες με αυτόν οντότητες ελέγχουν το 72% του μετοχικού κεφαλαίου της Top Ships, ενώ μόλις 5,14% του free float βρίσκεται στα χέρια θεσμικών επενδυτών. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι Gotham Asset Management, Dimensional Fund Advisors και Cetera Investment Advisers, καθεμία με ποσοστό μικρότερο του 1%, καθώς και οι UBS Group AG, Morgan Stanley και Tower Research Capital, με ακόμη χαμηλότερες συμμετοχές. Η παρουσία των συγκεκριμένων funds χαρακτηρίζεται παθητική, καθώς αφορά χαρτοφυλάκια αξίας κάτω των 160.000 δολαρίων έκαστο, χωρίς ουσιαστικό ρόλο στη διοίκηση ή στην εποπτεία της εταιρείας.

H Skybound Venture Capital

Μια ομάδα καταξιωμένων επαγγελματιών στον χώρο των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, με θητεία μεταξύ άλλων και στην επιτυχημένη Marathon Ventures, προχώρησε στη σύσταση ενός νέου Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών με την επωνυμία Skybound Venture Capital. Η ομάδα της Skybound απαρτίζεται από τη Θάλεια Μισαηλίδου, τον Ταρίκ Ντουτκούνερ, τον Γιώργο Βαρβαρέλη, τον Δρ. Στέφανο Ζαφειρίου και την Ιβάνα Χένκελ φον Ντόνερσμαρκ, στελέχη με πολυετή διεθνή εμπειρία στην ανάπτυξη startup. Με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 100.000 ευρώ, η Skybound Venture Capital έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο τη διαχείριση ΑΚΕΣ, αναλαμβάνοντας κάθε ενέργεια που απαιτείται για την επίτευξη των επενδυτικών της στόχων. Το επενδυτικό της μοντέλο επικεντρώνεται στην ενίσχυση pre-seed και seed γύρων με αρχικές επενδύσεις από 0,5 έως 2 εκατ. ευρώ, ενώ παρέχει και follow-on κεφάλαια έως 2 εκατ. ευρώ για εταιρείες με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει ήδη πάνω από 50 επενδύσεις σε πρώιμο στάδιο, μεταξύ των οποίων οι Intryc, ACX, Odin και Phagos.

Η BGS Alcohols

Το υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε τη χορήγηση του κινήτρου ταχείας αδειοδότησης στον επενδυτικό φορέα BGS Alcohols Μονοπρόσωπη ΑΕ για την υλοποίηση στρατηγικής επένδυσης που αφορά σε νέα μονάδα αιθανόλης στην Πάτρα. Η επένδυση, συνολικού προϋπολογισμού 34,29 εκατ. ευρώ, έχει χαρακτηριστεί ως «Εμβληματική Επένδυση Εξαιρετικής Σημασίας», βάσει του νόμου 4864/2021. Η νέα μονάδα αιθανόλης, που θα ανεγερθεί στη Βιομηχανική Περιοχή Πάτρας, θα είναι πλήρως καθετοποιημένη και θα περιλαμβάνει σύγχρονες εγκαταστάσεις άλεσης, ζύμωσης, απόσταξης και ανάκτησης διοξειδίου του άνθρακα (CO₂). Με την ολοκλήρωσή της, η ετήσια δυναμικότητα παραγωγής αιθανόλης θα υπερδιπλασιαστεί, φτάνοντας τα 23.100 κυβικά μέτρα, ενώ θα παραχθούν για πρώτη φορά υποπροϊόντα CO₂ και DDGS. Το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης προβλέπει επιχορήγηση 56%, τραπεζικό δάνειο 39% και ίδια κεφάλαια 5%. Η ολοκλήρωση του έργου έχει οριστεί έως τις 31 Μαΐου 2026. Η BGS Alcohols έχει μακρά και ιστορική παρουσία στην ελληνική βιομηχανία. Ιδρύθηκε το 1895 από την οικογένεια Σπηλιόπουλου στο λιμάνι της Πάτρας, σε μια εποχή που η πόλη αποτελούσε τον κορυφαίο εξαγωγέα σταφίδας παγκοσμίως. Αξιοποιώντας τις πλεονάζουσες σταφίδες για την παραγωγή αλκοόλ, η εταιρεία εξελίχθηκε στον κορυφαίο παραγωγό καθαρής αλκοόλης, brandy και Μαυροδάφνης στην Ελλάδα, λειτουργώντας αδιάλειπτα επί 125 χρόνια και αποτελώντας ένα από τα αρχαιότερα αποστακτήρια της Ευρώπης. Το 2022, η εταιρεία εισήλθε σε νέα εποχή υπό την ηγεσία των Δημήτρη Χανδρή και Harry Smith, οι οποίοι ανέλαβαν να ενισχύσουν την ανταγωνιστική της θέση και να διευρύνουν τη διεθνή της παρουσία.

Τα 392 στρέμματα στη Λούτσα

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) αποφάσισε να μην προχωρήσει στην άσκηση αίτησης αναίρεσης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά της απόφασης 1924/2025 του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, με την οποία δικαιώθηκε εταιρεία ακινήτων σε υπόθεση που αφορά μεγάλη ιδιοκτησία στη Λούτσα Αττικής. Η απόφαση αυτή ουσιαστικά κλείνει μια μακροχρόνια δικαστική διαμάχη για την κυριότητα έκτασης ιδιαίτερα υψηλής αξίας, επιβεβαιώνοντας τη νομιμότητα της κατοχής της από την εταιρεία. Το Εφετείο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (2271/2024), αναγνωρίζοντας την εταιρεία ως πλήρη και αποκλειστική κυρία ακινήτου 392 στρεμμάτων στη Λούτσα στη θέση «Βορινέζα – Ασύρματος» του Δήμου Σπάτων–Αρτέμιδος, αξίας 6,27 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, διέταξε τη διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών ώστε η ιδιοκτησία να αποτυπωθεί ως ενιαίο γεωτεμάχιο 474.178,88 τ.μ., με αναγραφόμενο κύριο την ενάγουσα εταιρεία. Στη γνωμοδότησή του, το ΝΣΚ έκρινε ότι δεν υφίστανται σοβαρές πιθανότητες ευδοκίμησης ενδεχόμενης αναίρεσης, καθώς το Εφετείο εφάρμοσε ορθά τις διατάξεις των νόμων 1731/1939, 2882/2001 και 3130/2003. Επισημαίνεται ότι το δικαστήριο δέχθηκε πως το ακίνητο είχε περιέλθει νομίμως στη δικαιοπάροχο και κατόπιν στην εταιρεία, ενώ ο δασικός χαρακτήρας της έκτασης προέκυψε μετά το 1978, γεγονός που αποκλείει την εφαρμογή του τεκμηρίου κυριότητας υπέρ του Δημοσίου.