Τα σχέδια ανθεκτικότητας

Νέες δουλειές στον χώρο των πιστοποιήσεων και των ελέγχων για τις λεγόμενες «κρίσιμες οντότητες», δηλαδή εταιρείες και οργανισμούς που προσφέρουν βασικές υπηρεσίες όπως ρεύμα, νερό, μεταφορές, υγεία, τηλεπικοινωνίες και τρόφιμα ανοίγει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι όλες αυτές οι οντότητες θα πρέπει να φτιάξουν σχέδια ανθεκτικότητας και να κάνουν εκτιμήσεις κινδύνων για να είναι έτοιμες απέναντι σε φυσικές καταστροφές, τεχνολογικές βλάβες ή ακόμα και τρομοκρατικές επιθέσεις. Για να γίνει αυτό, θα μπορούν να «πατήσουν» πάνω σε διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας. Κεντρικό ρόλο σε όλη τη διαδικασία θα έχει ο Γενικός Γραμματέας Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων, ο οποίος θα εκδίδει τις αποφάσεις για το πώς θα εφαρμόζονται τα πρότυπα, αλλά και θα οργανώνει το σύστημα με τους πιστοποιημένους ελεγκτές. Οι ελεγκτές αυτοί θα είναι ιδιώτες, θα πληρώνονται από τις ίδιες τις εταιρείες και θα κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους ώστε να αποδεικνύεται αν τα μέτρα ανθεκτικότητας εφαρμόζονται στην πράξη. Με λίγα λόγια, το νομοσχέδιο δεν αφορά μόνο στην ασφάλεια των υποδομών, αλλά ανοίγει και μια καινούρια αγορά για συμβούλους, εταιρείες πιστοποίησης και ελεγκτές, δημιουργώντας επαγγελματικές ευκαιρίες σε έναν τομέα που μέχρι τώρα ήταν περιορισμένος.

Ο Bodyguard της Κίμπερλι

Εντατικές είναι οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, εν όψει της επικείμενης άφιξης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Την Πέμπτη θα λάβει χώρα, εκτός απροόπτου, η διαδικασία επικύρωσής της στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, που θα ανοίξει τον δρόμο για την επίσημη τοποθέτησή της στην Αθήνα. Εν μέσω αυτών των διεργασιών η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα προκήρυξε θέση για Bodyguard Coordinator. Η θέση προσφέρεται με ετήσιο μισθό 23.347 ευρώ, κατατάσσεται στη βαθμίδα LE - 0701 - 7 και αφορά εργασία στην Αθήνα. Η προθεσμία για την κατάθεση αιτήσεων λήγει στις 29 Σεπτεμβρίου 2025. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Πρεσβεία αναζητά «κατάλληλους και επιλέξιμους υποψηφίους» για την ενίσχυση του κρίσιμου τομέα ασφαλείας, υπογραμμίζοντας ότι η επιλογή θα γίνει βάσει των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζονται σε όλες τις προσλήψεις προσωπικού των διπλωματικών αποστολών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Aegean Airlines

Η Aegean Airlines θα ανακοινώσει σήμερα το απόγευμα τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2025. Σύμφωνα με το consensus των αναλυτών, αν και η επιβατική κίνηση κατέγραψε αύξηση το διάστημα Απριλίου – Ιουνίου 2025, τα έσοδα και το EBITDA του δευτέρου τριμήνου εκτιμώνται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2024 η εταιρεία είχε μεταφέρει 7,3 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο 9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών sτο πρώτο εξάμηνο του 2024 είχε ανέλθει σε 749,1 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 10%, με τα EBITDA να διαμορφώνονται σε 147,6 εκατ. ευρώ (+6%). Τα κέρδη προ φόρων είχαν διαμορφωθεί στα 31,6 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 22,9 εκατ. ευρώ. Για το πρώτο εξάμηνο του 2025 οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι η καθαρή κερδοφορία της Aegean θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα, ενισχύοντας τις προσδοκίες για θετικό οικονομικό αποτέλεσμα στο σύνολο της χρήσης.

Ο μετασχηματισμός της AKTOR

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της AKTOR θα κληθεί τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου να εγκρίνει δύο εταιρικούς μετασχηματισμούς. Ο πρώτος αφορά στη διάσπαση και απόσχιση του κλάδου κατασκευών, ο οποίος θα εισφερθεί σε νέα θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία ΑΚΤΩΡ Κατασκευές. Ο δεύτερος αφορά στη διάσπαση και απόσχιση του κλάδου παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, που επίσης θα εισφερθεί σε ξεχωριστή θυγατρική εταιρεία με την ονομασία ΑΚΤΩΡ Συμμετοχές σε Έργα Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ (ΑΚΤΩΡ Participations Concessions-PPP Projects Μονοπρόσωπη AE). Η αποτίμηση του κλάδου κατασκευών ανέρχεται σε περίπου 67,1 εκατ. ευρώ, ενώ ο κλάδος παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ εκτιμήθηκε στα 25,45 εκατ. ευρώ. Τα ποσά αυτά θα ενσωματωθούν στο μετοχικό κεφάλαιο των αντίστοιχων επωφελούμενων εταιρειών, οι οποίες θα συνεχίσουν να ανήκουν κατά 100% στην AKTOR.Οι αποσχίσεις, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούν μέρος της στρατηγικής του Ομίλου για απλοποίηση της εταιρικής του δομής. Στόχος είναι η δημιουργία αυτοτελών επιχειρησιακών μονάδων με πλήρη λειτουργική ανεξαρτησία, γεγονός που, σύμφωνα με τη διοίκηση, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και θα αξιοποιήσει καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνογνωσία και τα κεφάλαια.

Αλλαγές στη χρήση κεφαλαίων

Επιπλέον, οι μέτοχοι της AKTOR θα κληθούν στις 6 Οκτωβρίου να εγκρίνουν αλλαγές στη χρήση μέρους των κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί τον Νοέμβριο του 2024, , ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ. Αρχικά, μέρος των κεφαλαίων είχε προγραμματιστεί να διατεθεί για την εξαγορά χαρτοφυλακίου ακινήτων της Prodea, όμως η συμφωνία αυτή τελικά ματαιώθηκε. Ως αποτέλεσμα, το ποσό των 50 εκατ. ευρώ που προοριζόταν για την Prodea ανακατανέμεται: τα 20 εκατ. θα κατευθυνθούν σε νέες επενδύσεις σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενώ τα υπόλοιπα 30 εκατ. θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανείου, το οποίο είχε ληφθεί για την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις ΜΑΕ. Η εταιρεία είχε ήδη αποφασίσει, τον Απρίλιο του 2025, να κατευθύνει 39,6 εκατ. ευρώ από τα κεφάλαια που προορίζονταν για ΑΠΕ προς τη χρηματοδότηση της ίδιας εξαγοράς. Με τις νέες αλλαγές, το συνολικό ποσό που συνδέεται με την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις φτάνει τα 69,6 εκατ. ευρώ.

Η ΕΧΑΕ και η Alpha Asset Management

Η Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ προχώρησε στο προηγούμενο διάστημα στην απόκτηση 322.600 μετοχών της ΕΧΑΕ σε μέση τιμή 7 ευρώ ανά μετοχή. Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων Alpha Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό, Alpha Ελληνικό Μικτό, Alpha Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό και Alpha Greek Equity Quality Income Fund. Μετά την ολοκλήρωση των αγορών, τα προαναφερθέντα αμοιβαία κεφάλαια κατέχουν πλέον το 4,13% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, έναντι 3,59% πριν από την έναρξη της Δημόσιας Πρότασης και τις σχετικές συναλλαγές.

«Φουρτούνες» για την ANES Ferries

Σε πλειστηριασμό οδηγείται το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Άγιος Νεκτάριος Αίγινας», έπειτα από κατασχετήρια έκθεση σε βάρος της Ανώνυμης Ναυτιλιακής Εταιρείας Σύμης (ANES Ferries). Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός έχει οριστεί για αύριο Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, με τιμή πρώτης προσφοράς 1,7 εκατ. ευρώ. Επισπεύδων είναι ο Κωνσταντίνος Γαλατόπουλος, έμπορος ναυτιλιακών χρωμάτων, για απαίτηση ύψους 9.673 ευρώ, βάσει διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό βαρών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, επί του πλοίου υφίσταται προτιμώμενη υποθήκη ύψους 3,25 εκατ. ευρώ υπέρ της CrediaBank, καθώς και αναγκαστική κατάσχεση ύψους 208.732 ευρώ. Το πλοίο «Άγιος Νεκτάριος Αίγινας», μήκους 75,25 μέτρων, ναυπηγήθηκε το 1999 στην Ελλάδα και είναι κατασκευασμένο από χάλυβα, με δύο κύριες μηχανές ισχύος 2x1958 BHP.