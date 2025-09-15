«Έλληνας» ο Λέοναρντ Μπλαβάτνικ

Η Ελλάδα απέκτησε δύο νέους τιμητικά πολιτογραφημένους πολίτες. Με Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, κατόπιν πρότασης του υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, αποφάσισε την τιμητική πολιτογράφηση του επιχειρηματία και φιλανθρώπου Λέοναρντ Μπλαβάτνικ (Len Blavatnik), και του 21χρονου γιου του, Αριέλ Μάικλ Μπλαβάτνικ, (Ariel Blavatnik. Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, η απόφαση ελήφθη βάσει του άρθρου 13 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, το οποίο προβλέπει πως κάποιος αλλοδαπός μπορεί να πολιτογραφηθεί Έλληνας, εφόσον προσέφερε στην Ελλάδα εξαιρετικές υπηρεσίες ή εφόσον η πολιτογράφησή του μπορεί να εξυπηρετήσει εξαιρετικό συμφέρον της χώρας. Η απόφαση αναφέρει πως ο Λέοναρντ Μπλαβάτνικ, «αποτελώντας προσωπικότητα με παγκόσμια επιρροή και φιλανθρωπική συνεισφορά σε πλείστα πεδία της εκπαίδευσης και της επιστήμης, με έμφαση στην καινοτομία», και ο γιός του, Αριέλ Μάικλ Μπλαβάτνικ, «συνεπικουρώντας τον στην ανωτέρω δράση», «δύνανται να εξυπηρετήσουν το εθνικό συμφέρον».

65ος στη λίστα του Forbes

Ο Λεν Μπλαβάτνικ κατατάσσεται σήμερα 65ος στη λίστα των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου, με περιουσία που αγγίζει τα 31,3 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Forbes. Γεννημένος στην Οδησσό της Ουκρανίας και μεγαλωμένος στη Μόσχα, μετανάστευσε με την οικογένειά του στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1978. Σπούδασε πληροφορική στο Columbia University και ολοκλήρωσε MBA στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Harvard. Η περιουσία του προήλθε από την ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία TNK-BP, από την οποία κέρδισε δισεκατομμύρια μέσω μερισμάτων, ενώ το 2013 πούλησε το μερίδιό του αποκομίζοντας 7 δισ. δολάρια. Εξ αυτού του λόγου, ο ίδιος έχει αποτελέσει επανειλημμένα αντικείμενο ερευνών δημοσιογράφων για τις σχέσεις του με ανώτατους Ρώσους αξιωματούχους. Το 2011 ο Μπλαβάτνικ απέκτησε τη Warner Music έναντι 3,3 δισ. δολαρίων και εννέα χρόνια αργότερα, το 2020, την εισήγαγε στο χρηματιστήριο τετραπλασιάζοντας την αξία της. Η επενδυτική του εταιρεία Access Industries διατηρεί σήμερα συμμετοχές σε μεγάλους ομίλους όπως η LyondellBasell (χημικά), η Calpine (ενέργεια) και η Opendoor (ψηφιακή πλατφόρμα ακινήτων). Παράλληλα, φέρεται να έχει δωρίσει περισσότερα από 1 δισ. δολάρια σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων το Oxford, το Stanford, το Harvard και το Yale. Ο 68χρονος Μπλαβάτνικ, που είναι Αμερικανός και Βρετανός υπήκοος εκτός από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, έχει αποκτήσει μεγάλη φήμη και ως συλλέκτης έργων τέχνης, ενώ έχει ασχοληθεί και με την παραγωγή θεατρικών παραστάσεων στο Broadway.

Το Blavatnik School of Government

Αν και αναζητήσαμε δραστηριότητες του Λεν Μπλαβάτνικ και του Ομίλου του Access Industries στην Ελλάδα, που να «εξυπηρετούν το εθνικό συμφέρον», ωστόσο δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε κάποιες. Είμαστε σίγουροι πως ο υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος γνωρίζει περισσότερα από εμάς. Αυτό που ωστόσο εντοπίσαμε είναι πως το Blavatnik School of Government, η Σχολή Διακυβέρνησης Μπλαβάτνικ, που αποτελεί μέρος της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών της Οξφόρδης και η οποία αποσκοπεί στην εκπαίδευση σημερινών και μελλοντικών ηγετών , έχει φιλοξενήσει ως ομιλητές μέλη της ελληνικής κυβέρνησης. Οποιαδήποτε πρωτοβουλία εκδηλώσει ο Λεν Μπλαβάτνικ που θα αναβαθμίζει την ελληνική εκπαίδευση και καινοτομία θα την καλύψουμε εκτενώς.

Η Zimmer Partners και η Titan America

Η Zimmer Partners LP, hedge fund με έδρα τη Νέα Υόρκη που ιδρύθηκε το 2012 από τον Stuart Zimmer και δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της ενέργειας και των υποδομών, γνωστοποίησε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) την απόκτηση 2.278.043 μετοχών της Titan America SA. Η αξία της τοποθέτησης ανέρχεται σε περίπου 30,8 εκατ. δολάρια και αντιστοιχεί στο 1,24% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η ανακοίνωση αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων δευτέρου τριμήνου της Titan America, η οποία εμφάνισε κέρδη 0,28 δολάρια ανά μετοχή και έσοδα 429,24 εκατ. δολάρια. Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε τη διανομή τριμηνιαίου μερίσματος ύψους 0,04 δολαρίων ανά μετοχή, με καταβολή στις 15 Οκτωβρίου, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 1%.

Η ΤτΕ για τις επενδύσεις στις ασφαλιστικές

Η Τράπεζα της Ελλάδος αναθεώρησε το πλαίσιο που διέπει την απόκτηση και την αύξηση συμμετοχών σε ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες, καθιστώντας πιο αυστηρές και σαφείς τις διαδικασίες αξιολόγησης των ενδιαφερομένων επενδυτών. Με την απόφαση 245/2.9.2025 που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τροποποιήθηκε η Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 120/11.07.2017 της Τράπεζας της Ελλάδος για την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και αύξησης ειδικών συμμετοχών σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση. Σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο, όλα τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά που κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα και πλέον θα περιλαμβάνονται αναλυτικά ερωτηματολόγια στα αγγλικά για φυσικά και νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν συμμετοχή. Τα ερωτηματολόγια θα απαιτούν λεπτομέρειες για την ταυτότητα των επενδυτών, την οικονομική τους κατάσταση, τις πηγές χρηματοδότησης, αλλά και για ενδεχόμενες σχέσεις που μπορεί να δημιουργούν συγκρούσεις συμφερόντων.Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διαφάνεια γύρω από θέματα καταλληλότητας και φερεγγυότητας, με στόχο την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος αλλά και την πρόληψη φαινομένων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Νέες εταιρείες holding από το ΙΑΣΩ

Τρεις νέες εταιρείες holding συνέστησε το ΙΑΣΩ. Πρόκειται για την AMADIS Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, την ATYS Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία και την ALCESTE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, που συστάθηκαν με μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ εκάστη. Και οι τρεις έχουν ως σκοπό να παρέχουν υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου, δηλαδή να λειτουργούν ως holding, αλλά και να ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες σε μετοχές, χρεόγραφα και ακίνητα. Και οι τρεις εταιρείες διοικούνται από τριμελή διοικητικά συμβούλια με πενταετή θητεία, που έχουν κοινά πρόσωπα. Πρόεδρο τον Εμμανουήλ Δουλγεράκη και μέλη τους Μαρία Παπαμάρκου και Αριστοτέλη Γυπάρη.

Η Κύκλος Παράγωγες

Ο ηθοποιός Γιώργος Κιμούλης προχώρησε στη σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία Κύκλος Παράγωγες Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Η νεοσύστατη εταιρεία θα δραστηριοποιείται στον χώρο του θεάματος, με κύρια αντικείμενα την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, τη διοργάνωση θεατρικών και άλλων δημοσίων θεαμάτων, καθώς και υπηρεσίες που σχετίζονται με πνευματικά και ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα. Παράλληλα, στις δραστηριότητές της περιλαμβάνονται η εύρεση καλλιτεχνών, η χορήγηση αδειών για κινηματογραφικά έργα, αλλά και υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας. Τη διοίκηση και νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας έχει αναλάβει ο ίδιος ο Γιώργος Κιμούλης, με θητεία αορίστου χρόνου.

Τα Global Regulatory Awards 2025

Σημαντικές Ελληνικές παρουσίες θα έχουμε στα Global Regulatory Awards (GRAs) 2025, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις 19 Νοεμβρίου στο Λονδίνο. Τα βραβεία, που διεξάγονται για ένατη χρονιά, τιμούν προσωπικότητες, ομάδες και οργανισμούς που ξεχωρίζουν για την αριστεία τους στη συμμόρφωση, την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την υπεύθυνη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών. Ανάμεσα στους περισσότερους από 190 φιναλίστ ξεχωρίζουν Έλληνες επαγγελματίες, οι οποίοι διεκδικούν σημαντικές διακρίσεις σε καίριες κατηγορίες. Η Ελένη Παναγιωτοπούλου της SOFTSWISS είναι υποψήφια για τον τίτλο AML or MLR Professional of the Year, ενώ ο Μιχάλης Καρλούτσος από την Hard Rock International συμμετέχει στην κατηγορία Head of Regulatory Affairs or Government Relations of the Year. Το Δικηγορικό Γραφείο Κυριακίδης Γεωργόπουλος διεκδικεί το βραβείο Regulatory Law Firm of the Year, ενώ οι Ιωάννης Κυριακίδης και Ιωάννης Μπρούπης, από το ίδιο δικηγορικό γραφείο, είναι υποψήφιοι για τον τίτλο Regulatory Lawyer or In-House Counsel of the Year.