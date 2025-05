Η Λάρισα Θερμοηλεκτρική, η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η Aktor, ο διαγωνισμός για τη διαχείριση των ασφαλιστικών οφειλών και η Utopia Records

Η Λάρισα Θερμοηλεκτρική

Ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για το «deal» που αφορά στην Λάρισα Θερμοηλεκτρική, την εταιρεία που αναπτύσσει μια νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση φυσικού αερίου, καθαρής ισχύος 792 MW, στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας περιήλθαν σε γνώση της στήλης. Όπως έγινε γνωστό η ΔΕΠΑ Εμπορίας θα συμμετέχει στο project της Λάρισα Θερμοηλεκτρική με μειοψηφικό ποσοστό 35%, η κυπριακή εταιρεία Clavenia Ltd με 38,5%, το ελληνικό ενεργειακό fund EUSIF Larissa με 16,5% και η Volton με 10%. Ο βασικός μέτοχος πίσω από την Clavenia Ltd είναι η κυπριακή Brithin Ltd , η οποία «φέρεται» να σχετίζεται με τον Όμιλο real estate AroundTown, του Ισραηλινού επιχειρηματία με κυπριακή υπηκοότητα Yakir Gabay.

Ωστόσο, η ελληνική θυγατρική της AroundTown , η AroundTown Greece Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία έχει ως μέτοχο την κυπριακή Rigito Ltd, η οποία ανήκει στον Ισραηλινό επενδυτή Meni Weitzman, εκ των ιδρυτών της εταιρείας φαρμακευτικής κάνναβης Tikun Olam Ελλάδος. Yakir Gabay και Meni Weitzman συνδέονται με πολυετή φιλία και έχουν συνεργασθεί σε project ξενοδοχείων, real estate, αλλά και στην φαρμακευτική κάνναβη , επενδύοντας από κοινού στην ισραηλινή εταιρεία Sade. Ως γνωστόν ο Meni Weitzman συνεργάζεται στην επένδυση της Tikun Olam Ελλάδος με τον επιχειρηματία Βασίλη Μηλιώνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μηλιώνης από το 2021 έως και τα τέλη του 2024 είχε ενεργή εμπλοκή στο project της Λάρισα Θερμοηλεκτρική και ήταν εκείνος που μαζί με τον Nissan Caspi, τον Ισραηλινό επιχειρηματία της IP Innovative Power έτρεξαν τις διαδικασίες για τις αδειοδοτικές διαδικασίες της μονάδας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες κάποιοι εκ των developers είχαν call options για την επένδυση, τα οποία – άγνωστο γιατί- δεν άσκησαν.

H ΔΕΠΑ Εμπορίας

Το πόσα χρήματα θα βάλουν στην επένδυση της Λάρισα Θερμοηλεκτρική οι επενδυτές δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει. Μπορεί να αναφέρθηκε πως η επένδυση είναι της τάξης των 600 εκατ. ευρώ, ωστόσο οι «insiders» ήδη προϊδεάζουν πως το project θα απαιτήσει 700 εκατ. ευρώ. Πηγές της ΔΕΠΑ Εμπορίας αποσαφήνισαν πάντως πως για το 35% της συμμετοχής στην Λάρισα Θερμοηλεκτρική, δεν πλήρωσαν entry fee. Αυτό σημαίνει πως τα λεφτά θα μπουν από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας - και τους υπολοίπους νέους μετόχους - σε επικείμενη αύξηση κεφαλαίου, όταν και θα υπάρξει η τελική αποτίμηση. Υπενθυμίζουμε πως κάτι ανάλογο συνέβη και με τη συμμετοχή της ΔΕΠΑ Εμπορίας στο μετοχικό κεφαλαίο της Gastrade, της εταιρείας που ελέγχει το FSRU στην Αλεξανδρούπολη.

Από τις τράπεζες στην Aktor

Στα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσουν η Διοίκηση της Λάρισα Θερμοηλεκτρική θα απευθυνθεί στις τράπεζες για χρηματοδότηση και εν συνεχεία θα ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση (Final Investment Decision - FID). Η λήψη FID προϋποθέτει την πλήρη κάλυψη τεχνικών, οικονομικών, ρυθμιστικών και χρηματοδοτικών παραμέτρων, οι οποίες κρίνουν τη βιωσιμότητα και την υλοποιησιμότητα του έργου. Μετά τη διασφάλιση όλων των σχετικών αδειών – όπως η άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ, οι περιβαλλοντικοί όροι (ΑΕΠΟ), η άδεια εγκατάστασης και οι συμφωνίες διασύνδεσης με το δίκτυο μεταφοράς ή διανομής – θα πρέπει να τεκμηριωθεί η οικονομική βιωσιμότητα του έργου και -όπως προαναφέρθηκε - καθοριστικής σημασίας είναι η οριστικοποίηση του επενδυτικού κόστους (CAPEX), το οποίο για μια CCGT μονάδα αυτής της κλίμακας εκτιμάται ότι μπορεί να υπερβαίνει τα 700 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με την κατασκευή του έργου, η παρουσία του Νίκου Μπάκου της Volton στους μετόχους της Λάρισα Θερμοηλεκτρική, οδηγεί κάποιους να προεξοφλούν πως η κατασκευή της μονάδας θα γίνει από την Aktor.

Ο διαγωνισμός του e-ΕΦΚΑ

Εταιρείες διαχείρισης οφειλών, δικηγορικά γραφεία με «know how» στην είσπραξη απαιτήσεων και call centers αναμένουν το διεθνή διαγωνισμό του e-ΕΦΚΑ για την ανάθεση της διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Στη βάση του σχετικού διαγωνισμού ιδιωτικές εταιρείες θα συνδράμουν στη διαχείριση των ασφαλιστικών οφειλών ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 26,73% του συνόλου των οφειλών που έχουν καταγραφεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Στόχος του εγχειρήματος είναι η αύξηση της εισπραξιμότητας των εισφορών και η ενίσχυση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Η εφαρμογή του νέου πλαισίου προβλέπεται να ξεκινήσει το αργότερο στις αρχές του 2026, καθώς θα προηγηθεί η προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή των αναδόχων.

Η δυνατότητα στον e-ΕΦΚΑ να αναθέτει σε ιδιωτικά νομικά πρόσωπα τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων εισφορών, τη συντήρηση του μητρώου οφειλετών, αλλά και τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων με στόχο τη μεγιστοποίηση των εσόδων του ΚΕΑΟ έχει ήδη περάσει από τη Βουλή. Τα ετήσια έσοδα από ληξιπρόθεσμα χρέη ανέρχονται σήμερα σε περίπου 2 δισ. ευρώ, ενώ με την είσοδο των ιδιωτών εκτιμάται πως μπορούν να διπλασιαστούν. Με το νέο μοντέλο, οι ιδιώτες σύμβουλοι θα έχουν τη δυνατότητα να εισηγούνται ατομικές ρυθμίσεις χρεών, με βάση κριτήρια όπως η συναλλακτική συμπεριφορά, η οικονομική κατάσταση και η βιωσιμότητα του οφειλέτη.

Στόχος είναι να δίνονται λύσεις έγκαιρα, προτού οι οφειλές διογκωθούν σε μη διαχειρίσιμα επίπεδα. Οι ρυθμίσεις μπορεί να φτάνουν έως και τις 120 δόσεις ή περισσότερες, υπό αυστηρούς όρους τήρησης, με ρήτρες επανεξέτασης και απώλειας της ρύθμισης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Οι ιδιώτες θα παρέχουν αποκλειστικά τεχνογνωσία και μεθοδολογική υποστήριξη στον ΕΦΚΑ και δεν θα εμπλέκονται στην είσπραξη δόσεων ή στη λήψη αναγκαστικών μέτρων. Αξίζει να σημειωθεί πως από τα 50 δισ. ευρώ συνολικών οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, τα 32 δισ. ευρώ αφορούν κύρια οφειλή και τα υπόλοιπα 18 δισ. ευρώ προσαυξήσεις. Από αυτά, περίπου 10 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης.

H Utopia Records

Την Utopia Records Μονοπρόσωπη ΙΚΕ ίδρυσε χθες η KIKI Music Group ΑΕ. Και οι δύο εταιρείες ανήκουν στην επιχειρηματία Άννη Χατσβάνη, η οποία είναι ευρύτερα γνωστή ως η θυγατέρα της γνωστής τραγουδίστριας και fashion icon Τάμτα. Η Utopia Records θα δραστηριοποιηθεί στον χώρο της μουσικής παραγωγής, της διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων και της καλλιτεχνικής εκπροσώπησης. Ο εταιρικός της σκοπός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων, την παραγωγή και διάθεση ηχογραφημάτων και βίντεο σε φυσική και ψηφιακή μορφή, την εκπροσώπηση καλλιτεχνών, καθώς και την οργάνωση καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Παράλληλα, θα δραστηριοποιείται στο εμπόριο μουσικών προϊόντων, τόσο λιανικά όσο και χονδρικά, στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων merchandising, αλλά και στη διαφήμιση και προώθηση μέσω φυσικών και διαδικτυακών μέσων.

ΒΙΑΝΕΞ - LEO Pharma

Στην επίσημη παρουσίαση της νέας γραμμής παραγωγής ηπαρινών στην Ελλάδα θα προχωρήσουν την προσεχή Πέμπτη 5 Ιουνίου στο εργοστάσιο Α’ της ΒΙΑΝΕΞ στη Μεταμόρφωση, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Γενικός Διευθυντής της LEO Pharma Hellas, Νίκος Ραγκούσης,. Η παρουσίαση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της σημαντικής συμφωνίας μεταξύ της LEO Pharma και της ΒΙΑΝΕΞ, που προβλέπει την παραγωγή από την ελληνική φαρμακοβιομηχανία τόσο της τυπικής μη κλασματοποιημένης ηπαρίνης όσο και της ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους. Πρόκειται για μια στρατηγική συνεργασία υψηλής προστιθέμενης αξίας, η οποία ενισχύει τη βιομηχανική βάση της Ελλάδας και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της LEO Pharma στις εγχώριες παραγωγικές δυνατότητες. Στη βάση της συμφωνίας η παραγωγή ενέσιμων σκευασμάτων μεταφέρθηκε από το εργοστάσιο της LEO Pharma στο Ballerup της Δανίας, στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της ΒΙΑΝΕΞ. Η ελληνική εταιρεία ανέλαβε τη διαχείριση της πρώτης ύλης, την πλήρωση των φιαλιδίων, τις αναλύσεις, τη συσκευασία, ενώ η LEO Pharma, ως κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας, φροντίζει για τη διανομή του τελικού προϊόντος. Η νέα γραμμή παραγωγής, μοναδική στο είδος της στην Ελλάδα, βασίζεται στην τεχνολογία Isolator και έχει δυνατότητα πλήρωσης περίπου 18.000 φιαλιδίων την ώρα. Θα καλύψει παραγωγικές ανάγκες εκατομμυρίων φιαλιδίων ετησίως, τα οποία θα διοχετεύονται σε περισσότερες από 23 χώρες σε Ευρώπη, Ασία, Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Κτήμα Γεροβασιλείου

Με επίσημη απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση και η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης που αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας του οινοποιείου της Κτήμα Γεροβασιλείου. Η επένδυση αφορά σε έργο με συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος 2,5 εκατ. ευρώ περίπου. Το επενδυτικό σχέδιο περιλάμβανε την αύξηση της δυναμικότητας του οινοποιείου στους 770 τόνους οίνου ετησίως, με συνολική ισχύ εγκατάστασης στα 427,07 kW. Η επένδυση χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια της επιχείρησης, χωρίς προσφυγή σε τραπεζικό δανεισμό, και συνοδεύθηκε από φορολογική απαλλαγή ύψους 1 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 45% του ενισχυόμενου κόστους.