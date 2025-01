Ο Σαμίχ Σαουίρις και οι Αιγύπτιοι κροίσοι που επενδύουν στο ελληνικό real estate, η Εγνατία Οδός και το «μισθωτήριο» στο Greek House Davos

Αιγύπτιοι κροίσοι στο ελληνικό real estate.

Οι Αιγύπτιοι κροίσοι Σαμίχ Σαουίρις (Samih Sawiris), της Orascom Development Holding, Μοχάμεντ Χάζεμ Μπαρακάτ (Mohamed Hazem Barakat) της BPE Partners, Αλαδίν Σάμπα (Aladdin Saba) της Beltone Financial και Όμαρ Άχμεντ (Omar Ahmed) της E.W.W Oil & Gas, έχουν συνενώσει τις δυνάμεις τους για κοινές επενδύσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων. Προς το σκοπό αυτό έχουν προχωρήσει ήδη στη σύσταση δύο εταιρειών, της Dereen Real Estate SA (Ντιρίν Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων) με μετοχικό κεφάλαιο 3,6 εκατ. ευρώ και της Piraeus 1 ΙΚΕ με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 7 εκατ. ευρώ, η οποία συστάθηκε μόλις χθες. Ο Σαμίχ Σαουίρις είναι ο νεότερος γιος του Αιγύπτιου μεγιστάνα των κατασκευών Όνσι Σαουίρις και αδερφός του Ναγκίμπ Σαουίρις, που το 2007 είχε εξαγοράσει την ελληνική Wind. Ο Σαμίχ Σαουίρις είναι επικεφαλής της Orascom Development, η οποία κατασκευάζει και διαχειρίζεται θέρετρα στην Αίγυπτο, το Μαυροβούνιο και την Ελβετία και συγκαταλέγεται στους δισεκατομμυριούχους της Αιγύπτου. Ο Μοχάμεντ Χάζεμ Μπαρακάτ είναι ιδρυτής των επενδυτικών εταιρειών BPE Partners και B Investments και συγκαταλέγεται στις προβεβλημένες προσωπικότητες του αιγυπτιακού επιχειρηματικού κόσμου. Ο Όμαρ Άχμεντ είναι ο επικεφαλής της Αιγυπτιακής EWW Oil and Gas μιας ιδιωτικής εταιρείας που τα τελευταία 35 χρόνια συνεργάζεται με μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους για την ολοκλήρωση έργων υποδομής στην Αίγυπτο και δραστηριοποιείται σε έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου, όσο και σε έργα παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Να σημειωθεί πως τόσο ο Μοχάμεντ Χάζεμ Μπαρακάτ όσο και ο Όμαρ Άχμεντ δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και με άλλες εταιρείες τους. Ο Μπαρακάτ μέσω των ελληνικών holding εταιρειών του MHB Investments Hellas και MB Capital και ο Όμαρ Άχμεντ μέσω της ελληνικής εταιρείας συμμετοχών AHO Holding Hellas. Συνεργάτης στις ελληνικές επενδύσεις των Σαουίρις, Μπαρακάτ και Άχμεντ είναι ο Αλαδίν Σάμπα, ιδρυτικός εταίρος των δύο μεγαλύτερων ανεξάρτητων επενδυτικών τραπεζών της Αιγύπτου και CEO της Beltone Financial, ο οποίος έχει συστήσει στην Ελλάδα την εταιρεία συμμετοχών Farida Hellas Investment.

Ο δικός μας ο οίκος σε άλλους νοικιάστηκε

Η απουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το εφετινό Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός (World Economic Forum) είχε ως συνέπεια το ελληνικό ενδιαφέρον για τη διεθνή διοργάνωση να είναι περιορισμένο. Δεν ξέρουμε το εάν η συγκεκριμένη απουσία του πρωθυπουργού ήταν ο λόγος που εφέτος δεν διοργανώθηκε και η «Διάσκεψη του Greek House Davos», όπως είχε συμβεί την τελευταία τριετία. Δεν θα το μάθουμε, διότι δεν υπήρξαν και ανακοινώσεις από τους διοργανωτές. Ποιοι είναι οι διοργανωτές; Η ενοικίαση, διαχείριση και διοργάνωση του Greek House Davos γίνεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Άνθρωπος για τον Άνθρωπο ΑΜΚΕ» το 99% της οποίας ανήκει στην Ειρήνη Βανταράκη και το 1% στον Νικόλαο Ψαρρό. Η εν λόγω Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία είχε λάβει τα τελευταία χρόνια σημαντικές επιχορηγήσεις από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για τη διοργάνωση του Greek House Davos. Ωστόσο, εφέτος η κ. Βανταράκη αν και παρούσα στο Νταβός, δεν ασχολήθηκε με την Ελλάδα, αλλά με το Μονακό. Θα μπορούσε κανείς να πει σε ελεύθερη απόδοση πως ο Ελληνικός Οίκος του Νταβός νοικιάσθηκε εφέτος στον οίκο των Γκριμάλντι. Με το ρόλο λοιπόν της Executive Director για το «Monaco Day in Davos» η κ. Βανταράκη προετοιμάζει αυτές τις ημέρες τις εκδηλώσεις που θα διεξαχθούν στις 23 Ιανουαρίου στο «περίπτερο του Πριγκιπάτου», πάντα στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Σε μια από αυτές τις εκδηλώσεις θα μιλήσουν για τους ωκεανούς ο Φαμπιέν Κουστό, ο εγγονός του διάσημου ωκεανογράφου Ζακ Ιβ Κουστό, υπέρμαχος της προστασίας των ωκεανών και δημιουργός ντοκιμαντέρ, αλλά και η Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου η Ειδική Απεσταλμένη του Έλληνα Πρωθυπουργού για την Προστασία των Θαλασσών.

H Εγνατία Οδός

Ο προϋπολογισμός της Εγνατίας Οδού για το 2025 αναμένεται πλεονασματικός, με καθαρό πλεόνασμα 9,4 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας εκτιμώνται στα 282,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες ανέρχονται στα 273 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με τις δαπάνες, οι παροχές τρίτων αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία, με συνολικό κόστος 149 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 16,3 εκατ. ευρώ αφορούν έξοδα για ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση και τηλεπικοινωνίες, 0,4 εκατ. ευρώ για ενοίκια, 0,1 εκατ. ευρώ για ασφάλιστρα και 99 εκατ. ευρώ για επισκευές και συντηρήσεις. Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού ανέρχονται σε 4,7 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 3,7 εκατ. ευρώ διατίθενται για αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού, 0,7 εκατ. ευρώ για εργοδοτικές εισφορές και 0,3 εκατ. ευρώ για παρεπόμενες παροχές. Επιπλέον, οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων υπολογίζονται σε 5 εκατ. ευρώ, ενώ οι έκτακτες και ανόργανες δαπάνες εκτιμώνται στα 18 εκατ. ευρώ. Στο μεταξύ, η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού στο επενδυτικό σχήμα υπό τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τη γαλλική Egis αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τον Μάρτιο, παρά τις καθυστερήσεις από πλευράς του Δημοσίου. Οι καθυστερήσεις αυτές αφορούν κυρίως στην πιστοποίηση των σηράγγων, που αποτελεί ευρωπαϊκή απαίτηση, και για την οποία δεν σημειώθηκαν σημαντικά βήματα πέρυσι. Παράλληλα, εκκρεμούν ζητήματα που σχετίζονται με τους υπόλοιπους σταθμούς διοδίων, όπως τα Μάλγαρα, η Χαλάστρα και το Πολύκαστρο, εξαιτίας ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι εκκρεμότητες αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν σε αποζημιώσεις προς τον ανάδοχο, σε περίπτωση που δεν υλοποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Η Gruppo Ecoener

Επεκτείνει την παρουσία του στην ελληνική αγορά των ΑΠΕ ο ισπανικός όμιλος Gruppo Ecoener. Πρόκειται για έναν μεσαίου μεγέθους όμιλο με έδρα τη Λα Κορούνια ο οποίος αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς. Η Ecoener δημιουργήθηκε πριν από 35 χρόνια με επικεφαλής και εμπνευστή τον Luis de Valdivia. H εταιρεία κατασκευάζει και λειτουργεί υδροηλεκτρικούς σταθμούς, αιολικά πάρκα και ηλιακούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Σήμερα διαχειρίζεται έργα 353 MW σε λειτουργία, εκ των οποίων 107 MW είναι αιολικά, 56 MW υδροηλεκτρικά και 190 MW φωτοβολταικά. Παράλληλα, έχει 434 MW υπό κατασκευή και 1.357 MW υπό ανάπτυξη. Ο ελληνικός βραχίονας της Ecoener, η Ecoener Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕ συστάθηκε το 2023, με μετοχικό κεφάλαιο 225.000 ευρώ και έχει ήδη εξασφαλίσει από τη ΡΑΑΕΥ βεβαιώσεις παραγωγού για αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος άνω των 100 MW. Χθες η Ecoener Hellas συνέστησε τις Ecoener Hybrid I Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία και Ecoener Bess Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία. Ο κύριος σκοπός των Ecoener Hybrid I και Ecoener Bess είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκμετάλλευση ηλιακής ενέργειας και φωτοβολταϊκών συστημάτων. Επιπλέον, θα προσανατολίζονται και στις υπηρεσίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας την ανάπτυξη βιώσιμων ενεργειακών λύσεων.

Η Einhell Digital Greece ΙΚΕ

Η πολυεθνική γερμανική εταιρεία Einhell, κορυφαίος κατασκευαστής προηγμένων εργαλείων και συσκευών, σε συνεργασία με την κυπριακή Novolos, εταιρεία που διαθέτει εκτενή τεχνογνωσία στον τομέα της πληροφορικής και πολυετή εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής, συνέστησαν την Einhell Digital Greece ΙΚΕ με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της Einhell Digital Greece ΙΚΕ ανήκει στην Einhell Germany AG, ενώ το υπόλοιπο 49% κατέχει η Novolos Limited. Η Einhell Digital Greece ΙΚΕ θα προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως προγραμματισμό ηλεκτρονικών συστημάτων, επιχειρηματικές συμβουλές, διαχείριση δικτύων και επεξεργασία δεδομένων.