Οι «βίοι παράλληλοι» των Eurobank και Εθνική, η Titan Cement και το αναπτυξιακό πλάνο της Enaon EDA

Βίοι παράλληλοι

Η ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 9μηνου 2024 καταδεικνύει πως Eurobank και Εθνική Τράπεζα ακολούθησαν «βίους παράλληλους» σε σχέση με τις προβλέψεις για τα δανειακά τους χαρτοφυλάκια. Η Eurobank προέβη σε προβλέψεις ύψους 228,9 εκατ. ευρώ, με το συνολικό της δανειακό χαρτοφυλάκιο να ανέρχεται σε 50,4 δισ. ευρώ. Οι προβλέψεις αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 0,45% του χαρτοφυλακίου της. Αντίστοιχα, η Εθνική Τράπεζα έλαβε στο 9μηνο 2024 προβλέψεις ύψους 159 εκατ. ευρώ, με το συνολικό δανειακό της χαρτοφυλάκιο να ανέρχεται σε 35,103 δισ. ευρώ.

Και στην περίπτωση της Εθνικής οι προβλέψεις αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 0,45% του χαρτοφυλακίου της. Η ομοιότητα στην στρατηγική προβλέψεων των Eurobank και Εθνική Τράπεζα προκύπτει και από το ότι σε σχέση με το 9μηνο 2023 οι προβλέψεις της Εθνικής Τράπεζας μειώθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση και της Eurobank κατά 10,1%! Αυτή η προσέγγιση μπορεί να ερμηνευτεί ως ένδειξη αισιοδοξίας απέναντι στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, οι μικρότερες προβλέψεις συμβάλλουν στην αύξηση της κερδοφορίας, η οποία με τη σειρά της στηρίζει τις τράπεζες στην προσπάθεια διαχείρισης των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTC), χωρίς σημαντικές επιβαρύνσεις στα κεφάλαιά τους, ενώ τους επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στο να διανείμουν μερίσματα ή να επαναγοράσουν μετοχές, ενισχύοντας την αξία για τους μετόχους.

Η «πράσινη» Eurobank

Η Eurobank κατέγραψε στο 9μηνο 2024 μια σημαντική επιτυχία στον τομέα της «πράσινης χρηματοδότησης», καθώς κατάφερε να ξεπεράσει τους στόχους που είχε θέσει για το σύνολο του 2024. Συγκεκριμένα, το 47% των νέων δανείων που παρείχε σε εταιρείες του ενεργειακού τομέα χαρακτηρίστηκαν ως «πράσινα» ή περιβαλλοντικά βιώσιμα, δηλαδή χρηματοδοτούν έργα που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτός ο αριθμός είναι σημαντικά υψηλότερος από τον αρχικό στόχο του 35%, δείχνοντας ότι η τράπεζα έχει στραφεί γρήγορα και δυναμικά προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2024, η συνολική «πράσινη χρηματοδότηση» της τράπεζας ανήλθε σε περίπου 2,15 δισ. ευρώ, ένα ποσό που δείχνει τη σημαντική πρόοδο της τράπεζας στην υποστήριξη περιβαλλοντικά βιώσιμων έργων. Μόνο στο τρίτο τρίμηνο 2024, η τράπεζα παρείχε 266 εκατ. ευρώ σε δάνεια που κατηγοριοποιήθηκαν ως «πράσινα», χρηματοδοτώντας έργα όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον τομέα των κατασκευών.

Η Eurobank είχε θέσει ως στόχο το 80% των δανείων για την κατασκευή νέων κτιρίων να αφορά σε πράσινα κτίρια, δηλαδή κτίρια που είναι ενεργειακά αποδοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ωστόσο, στο τρίτο τρίμηνο του 2024, κατάφερε να πετύχει 100% πράσινες χορηγήσεις για νέα κτίρια, δηλαδή όλα τα νέα δάνεια για κατασκευές κατευθύνθηκαν σε πράσινα κτίρια. Για να παρακολουθεί την πρόοδό της στη βιώσιμη χρηματοδότηση, η Eurobank χρησιμοποιεί έναν δείκτη που ονομάζεται Δείκτης Πράσινων Περιουσιακών Στοιχείων (Green Asset Ratio - GAR). Αυτός ο δείκτης μετρά το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας που είναι περιβαλλοντικά βιώσιμα. Στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2024, ο δείκτης GAR ήταν στο 2,7%, σημειώνοντας αύξηση 0,2%, δείχνοντας ότι η τράπεζα ενισχύει συνεχώς το ποσοστό των πράσινων επενδύσεών της.

Digital transformation

Τη σημαντική πρόοδο που σημειώνει η Εθνική Τράπεζα στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού (digital transformation), καταδεικνύουν τα οικονομικά αποτελέσματα 9μηνου 2024. Η Εθνική Τράπεζα έχει κατακτήσει μερίδιο αγοράς 31% στο mobile banking και 25% στο internet banking για ιδιώτες, ενώ στους ενεργούς χρήστες κατέχει μερίδιο 21% και στους , αποδεικνύοντας την ικανότητά της να καλύπτει αποτελεσματικά τις ανάγκες τόσο των ιδιωτών όσο και των επιχειρήσεων. Στους ιδιώτες πελάτες, η Εθνική Τράπεζα κατέχει μερίδιο αγοράς 31% στους ενεργούς χρήστες ψηφιακών τραπεζικών υπηρεσιών, ενώ για τους επιχειρηματικούς πελάτες, το μερίδιο αγοράς ανέρχεται σε 21%. Η Εθνική Τράπεζα ορίζει τους ψηφιακά ενεργούς χρήστες ως πελάτες που έχουν πρόσβαση είτε στο Internet Banking είτε στο Mobile Banking τουλάχιστον μία φορά σε δύο βασικές περιόδους: τους τελευταίους 12 μήνες ή τον τελευταίο μήνα.

Αυτός ο ορισμός επιτρέπει στην τράπεζα να παρακολουθεί τη συχνότητα αλληλεπίδρασης των πελατών, παρέχοντας εικόνα τόσο για τις τακτικές όσο και για τις λιγότερο συχνές ψηφιακές συναλλαγές. Παράλληλα, η Εθνική Τράπεζα έχει επιτύχει εντυπωσιακή ανάπτυξη στον τομέα των ψηφιακών πωλήσεων, με κυρίαρχη θέση σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων. Ειδικότερα, καταλαμβάνει το 23% της αγοράς στις καταθέσεις, το 34% στα καταναλωτικά δάνεια, το 42% στις πιστωτικές κάρτες και το 33% στις ψηφιακές πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την αποτελεσματική στρατηγική της στην προώθηση προϊόντων μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

Η Titan Cement

Η μεταβλητότητα γύρω από τις εξελίξεις στις ΗΠΑ θα ταλαιπωρήσει την μετοχή της Titan Cement , όπως φάνηκε ήδη στο ταμπλό. Η τσιμεντοβιομηχανία δήλωσε πως αναμένει βελτιώσεις στον κλάδο κατοικιών στις ΗΠΑ από το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και αυτό όπως ανέφερε «αντικατοπτρίζεται στις βελτιωμένες τιμές μετοχών των μεγαλύτερων κατασκευαστών κατοικιών στις ΗΠΑ». Ωστόσο, οι μετοχές των μεγαλύτερων κατασκευαστών κατοικιών στις ΗΠΑ έχουν πιεσθεί μετά την εκλογή του Ντόναλτ Τραμπ , κάτι που ωστόσο μπορεί να είναι συγκυριακό.

Η πίεση σχετίζεται με την ευαισθησία των μετοχών στις διακυμάνσεις των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων και στις αυξημένες προσδοκίες για τον πληθωρισμό. Η αύξηση του πληθωρισμού δημιουργεί πιέσεις στα μακροπρόθεσμα επιτόκια, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τον κλάδο, καθώς αυξάνει το κόστος δανεισμού και περιορίζει τη ζήτηση για κατοικίες. Ως αποτέλεσμα, οι μετοχές μεγάλων εταιρειών του κλάδου κατοικίας, όπως οι Lennar, D.R. Horton και PulteGroup, καθώς και των λιανοπωλητών Home Depot και Lowe’s, επιδεικνύουν μια νευρικότητα.

Η Enaon EDA

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το νέο Πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (2024-2028) της εταιρεία Enaon EDA, του φορέα που είναι υπεύθυνος για τη διανομή του φυσικού αερίου σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Με συνολική επένδυση ύψους 735 εκατ. ευρώ, το πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης, την αύξηση της κάλυψης και την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του δικτύου φυσικού αερίου. Η επένδυση περιλαμβάνει την επέκταση του δικτύου σε περιοχές με αυξανόμενη ζήτηση, καθώς και την αναβάθμιση και συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών. Παράλληλα, προγραμματίζεται η ψηφιοποίηση και η ενσωμάτωσή σύγχρονων τεχνολογιών στα δίκτυα για πιο αποτελεσματική λειτουργία.

Σύμφωνα με τα σχέδια της Enaon EDA, το 2025 θα προστεθούν 2,02 χλμ. στο δίκτυο μέσης πίεσης και 78,04 χλμ. στο δίκτυο χαμηλής πίεσης, με τις νέες συνδέσεις να φτάνουν τις 2.849. Μέχρι το 2028, η επέκταση θα περιλαμβάνει 6,87 χλμ. μέσης πίεσης και 5 χλμ. χαμηλής πίεσης, με την προσδοκία να αυξηθούν οι ενεργές συνδέσεις και να επιτευχθεί σταθερός βαθμός κάλυψης στο 57%. Η πρόβλεψη για τη διείσδυση του φυσικού αερίου εκτιμάται ότι θα φτάσει το 23% το 2028, ενώ οι διανεμόμενες ποσότητες αερίου θα ανέρχονται σε 1,370,976 MWh.

Η VNK Capital

Η εταιρεία VNK Capital Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, ιδιοκτησίας της οικογένειας Κάτσου, με επικεφαλής τον πρώην πρόεδρο της φαρμακευτικής εταιρείας Pharmathen Βασίλη Κάτσο, έχει υπαχθεί στις διατάξεις ευνοϊκές διατάξεις του α.ν. 89/1967. Ο κύριος τομέας δραστηριότητάς της VNK Capital περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών προς τις συνδεδεμένες αλλοδαπές εταιρείες VNK Capital LTD, AMVEN Wealth Management LTD, Incipium Capital Investment LTD και VNK FUND AIFLNP V.C.I.C. LTD. Συγκεκριμένα, η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες επιχειρηματικών συμβουλών, συμβουλών διαχείρισης, καθώς και κεντρικής λογιστικής και νομικής υποστήριξης προς τις προαναφερόμενες εταιρείες συμφερόντων της οικογένειας Κάτσου. Η VNK Capital είχε υποβάλει αίτημα τροποποίησης της υπαγωγής της στον α.ν. 89/1967, το οποίο τελικά ικανοποιήθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης. Στη βάση της απόφασής αυτής, το ποσοστό κέρδους της εταιρείας καθορίσθηκε για μια πενταετία στο 9,41%.