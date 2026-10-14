Η αλλαγή στη συμπεριφορά μας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι επικοινωνούμε λιγότερο. Μιλάμε διαρκώς, αλλά με διαφορετικούς όρους.

Το κινητό χτυπάει, η οθόνη φωτίζεται και ο κάτοχός του κοιτάζει ποιος καλεί. Αντί να απαντήσει, απλά δεν κάνει τίποτα για αρχή και στη συνέχεια στέλνει λίγο αργότερα ένα μήνυμα, «έλα, τι έγινε;». Για αρκετούς ανθρώπους αυτή η σκηνή είναι πλέον συνηθισμένη. Εκεί που κάποτε ένα τηλεφώνημα ήταν ο πιο άμεσος τρόπος να μιλήσουμε, σήμερα συχνά μοιάζει με διακοπή που απαιτεί την προσοχή μας εδώ και τώρα, μην πούμε ακόμη και ενόχληση.

Η αλλαγή στη συμπεριφορά μας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι επικοινωνούμε λιγότερο. Μιλάμε διαρκώς, αλλά με διαφορετικούς όρους. Οι εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων έχουν αλλάξει όχι μόνο το μέσο, αλλά και τις προσδοκίες μας από μια συζήτηση. Και εξηγούμαστε.

Το μήνυμα σού αφήνει χώρο να απαντήσεις όποτε θες

Το σημαντικότερο ατού ενός μηνύματος είναι η ευελιξία και η ευκολία. Μπορούμε να το διαβάσουμε όταν έχουμε χρόνο, να σκεφτούμε τι θέλουμε να πούμε και να απαντήσουμε χωρίς να σταματήσουμε ό,τι κάνουμε. Μπορεί εκείνη την ώρα να βλέπεις μια ταινία ή να είσαι στο NetBet και δεν έχεις όρεξη να διακόψεις. Ένα τηλεφώνημα, αντίθετα, ψάχνει την άμεση ανταπόκριση. Αν είμαστε στη δουλειά, στο λεωφορείο ή στη μέση μιας οικογενειακής υποχρέωσης, μπορεί να μην είναι και η πιο κατάλληλη στιγμή.

Αυτός ο μικρός έλεγχος πάνω στον χρόνο μας τελικά έχει αποκτήσει βαρύνουσα σημασία στις μέρες μας. Όταν οι ειδοποιήσεις καταφτάνουν από παντού, η δυνατότητα να επιλέγουμε πότε θα μπούμε σε μια συζήτηση μοιάζει με έναν τρόπο να βάζουμε όρια. Φυσικά, αυτό δε σημαίνει ότι πάμε να αποφύγουμε κάποιον, αλλά μάλλον για προσπάθεια να στριμωχτεί η επικοινωνία μέσα στους πυρετώδεις ρυθμούς της καθημερινότητας.

Ειδικά στον επαγγελματικό χώρο, η γραπτή επικοινωνία έχει και μια πρακτική πλευρά. Μια διεύθυνση, μια ημερομηνία ή μια συμφωνία μένει καταγεγραμμένη και μπορεί να αναζητηθεί αργότερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε ζήτημα λύνεται καλύτερα με μηνύματα ή email. Σημαίνει όμως ότι για πολλές μικρές συνεννοήσεις δεν χρειάζεται να διακόπτεις αυτό που κάνεις όλη την ώρα.

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Διαφορετικές γενιές, διαφορετικοί κανόνες

Για πολλούς σαν και εμάς που μεγαλώσαμε με το σταθερό τηλέφωνο, η κλήση παραμένει μια αυθόρμητη κίνηση, παίρνεις κάποιον για να μάθεις νέα του ή να λύσεις ένα ζήτημα γρήγορα. Όσοι εξοικειώθηκαν από μικροί με τα chats, τα κοινωνικά δίκτυα και τις ομαδικές συνομιλίες, συχνά θεωρούν πιο φυσικό να ξεκινήσουν με ένα γραπτό μήνυμα.

Και κάπως έτσι γεννιούνται και μερικές μικρές παρεξηγήσεις. Ο ένας σκέφτεται «αφού είναι σημαντικό, γιατί δεν με παίρνει τηλέφωνο;», ενώ ο άλλος αναρωτιέται «αφού μπορεί να μου γράψει, γιατί με καλεί έτσι από το πουθενά;». Καμία από τις δύο αντιδράσεις δεν είναι από μόνη της αγενής. Απλώς πηγάζει από διαφορετικές συνήθειες. Και φυσικά, δεν έχουν όλοι οι νεότεροι ή όλοι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία την ίδια προτίμηση.

Η διαφορά φαίνεται ακόμη και στο τι θεωρούμε ευγένεια. Κάποιοι νιώθουν ότι όταν δεις μια αναπάντητη κλήση πρέπει οπωσδήποτε να πάρεις πίσω. Άλλοι θεωρούν απολύτως φυσιολογικό να στείλουν ένα μήνυμα και να συνεχίσουν τη μέρα τους σαν να μην τρέχει τίποτα. Οι άγραφοι κανόνες αλλάζουν και μαζί τους αλλάζει η έννοια της διαθεσιμότητας. Το ότι είμαστε με ένα κινητό στην τσέπη του παντελονιού μας δεν σημαίνει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να απαντάμε ανά πάσα ώρα και στιγμή.

Λιγότερη αμηχανία, περισσότερος έλεγχος

Το γραπτό sms προσφέρει και κάτι ακόμη, χρόνο για να βρούμε αυτά που θέλουμε να επικοινωνήσουμε. Σε μια κλήση πρέπει να απαντήσουμε αμέσως, ακόμη κι αν αιφνιδιαστούμε από μια ερώτηση. Στο chat μπορούμε να ξαναδιαβάσουμε μια φράση, να διορθώσουμε ή ακόμη και να κάνουμε edit και να αποφύγουμε έτσι μια βιαστική αντίδραση.

Από την άλλη, αυτός ο έλεγχος έχει και ένα τίμημα. Ένα σύντομο «εντάξει» μπορεί να ακουστεί ψυχρό χωρίς να είναι όμως από τη φύση του. Το χιούμορ συχνά χάνεται, ενώ μια συζήτηση με πολλά μηνύματα μπορεί να τραβήξει περισσότερο από ένα γρήγορο τηλεφώνημα. Τα emoji και τα ηχητικά μηνύματα προσπαθούν να καλύψουν αυτά τα κενά, χωρίς να αντικαθιστούν πάντα τη φωνή του συνομιλητή μας

Πότε το τηλέφωνο παραμένει αναντικατάστατο

Υπάρχουν στιγμές που μια κλήση είναι η καλύτερη επιλογή. Σε μια επείγουσα κατάσταση, σε μια δύσκολη προσωπική συζήτηση ή όταν χρειάζεται να λυθεί γρήγορα μια παρεξήγηση, η φωνή μεταφέρει πληροφορίες που δεν χωρούν εύκολα στην οθόνη. Μια παύση, μια αλλαγή στον τόνο, ένα γέλιο μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Ίσως λοιπόν το ερώτημα να μην είναι αν τα μηνύματα είναι καλύτερα από τις κλήσεις, αλλά πότε εξυπηρετεί το καθένα. Ένα απλό «μπορώ να σε καλέσω;» δείχνει σεβασμό στον χρόνο του άλλου, ενώ μια κλήση από κάποιο αγαπημένο πρόσωπο μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε.

Η γενιά που «δεν σηκώνει το τηλέφωνο» δεν έχει σταματήσει να θέλει επαφή. Έχει μάθει να τη διαχειρίζεται διαφορετικά. Και όσο οι τρόποι επικοινωνίας πληθαίνουν, τόσο πιο χρήσιμο φαντάζει το να θυμόμαστε κάτι απλό, το σημαντικό δεν είναι μόνο να βρούμε το σωστό μέσο, αλλά να είμαστε πραγματικά διαθέσιμοι ο ένας για τον άλλον.

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