Αν ξεκινάς τώρα το online στοίχημα, καλό είναι να μην εστιάζεις αποκλειστικά στο μπόνους εγγραφής.

Αν ξεκίνησες να ασχολείσαι με το online στοίχημα και ψάχνεις πού να παίξεις, λογικά έχεις ήδη διαπιστώσει ότι υπάρχουν δεκάδες διαφορετικές επιλογές. Οι περισσότερες εταιρίες μάλιστα προβάλλουν εντυπωσιακά bonus εγγραφής και διάφορα πλεονεκτήματα που υπόσχονται καλύτερη εμπειρία σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους. Αυτό κάνει την επιλογή ακόμη πιο δύσκολη. Ποια χαρακτηριστικά όμως έχουν πραγματικά σημασία και θα επηρεάζουν ουσιαστικά το παιχνίδι σου;

Η ευκολία στη χρήση είναι πιο σημαντική από τα bonus

Όταν ανοίγεις για πρώτη φορά μια στοιχηματική, θέλεις να βρίσκεις εύκολα αυτά που ψάχνεις. Αν χρειάζονται πέντε κλικ για να εντοπίσεις έναν αγώνα ή αν τα μενού είναι γεμάτα επιλογές που δεν καταλαβαίνεις, η εμπειρία γίνεται γρήγορα κουραστική.

Μια εύκολη και γρήγορη πλοήγηση είναι συνήθως πιο σημαντική από ένα μεγάλο μπόνους πρώτης κατάθεσης. Το bonus θα το χρησιμοποιήσεις μία φορά. Την πλατφόρμα όμως θα τη χρησιμοποιείς κάθε φορά που θέλεις να παίξεις. Γι’ αυτό και δεν είναι τυχαίο που πλέον πολλοί νέοι παίκτες δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην ευκολία χρήσης όταν ψάχνουν σε ποια στοιχηματική να κάνουν εγγραφή.

Οι νέοι παίκτες ψάχνουν κυρίως ασφάλεια

Οι πρώτες ερωτήσεις που θα πρέπει να έχεις στο μυαλό σου πριν παίξεις σε μια στοιχηματική δεν είναι αν έχει μεγάλες αποδόσεις και πολλά μπόνους. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να ξέρεις ότι μπορείς να εμπιστευτείς την πλατφόρμα και ότι αν κερδίσεις θα πληρωθείς χωρίς προβλήματα.

Η αλήθεια είναι ότι πλέον αρκετοί νέοι παίκτες δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην άδεια λειτουργίας και τους όρους χρήσης μιας πλατφόρμας. Τα περιστατικά ασφαλείας και τα προβλήματα σε μη αδειοδοτημένες πλατφόρμες δεν είναι άλλωστε λίγα. Κανένα μπόνους και καμία απόδοση δεν έχει νόημα αν η στοιχηματική κρύβει σημαντικούς όρους στα ψιλά γράμματα και αν κάνει τα πάντα για να καθυστερήσει την ανάληψή σου.

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Οι προσφορές έχουν αξία μόνο όταν είναι κατανοητές

Προσφορές υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις στοιχηματικές εταιρίες. Από μπόνους και free bets, μέχρι προσφορές επιστροφής χρημάτων (cashback) και ασφάλεια χαμένων δελτίων. Το ποσό που σου δίνει η κάθε προσφορά όμως δεν είναι το μόνο που πρέπει να κοιτάξεις. Μια εταιρία μπορεί να προσφέρει bonus 100€ και μια άλλη 50€. Με την πρώτη ματιά η επιλογή μοιάζει προφανής. Αν όμως η πρώτη συνοδεύεται από πολύ αυστηρούς όρους ή προϋποθέσεις που δυσκολεύουν σημαντικά την αξιοποίησή της, η διαφορά δεν είναι τόσο ξεκάθαρη όσο φαίνεται.

Η μεγαλύτερη προσφορά δεν είναι πάντα και η καλύτερη. Σημασία έχει να καταλαβαίνεις τι ακριβώς προσφέρει, πώς λειτουργεί και τι χρειάζεται να κάνεις για να επωφεληθείς από αυτήν. Όσο πιο ξεκάθαροι είναι οι όροι (απαιτήσεις τζιραρίσματος, ελάχιστες αποδόσεις, περιορισμός ως προς το μέγιστο κέρδος κλπ.), τόσο καλύτερα μπορείς να αξιολογήσεις αν σε συμφέρει.

Η εξυπηρέτηση πελατών παίζει μεγαλύτερο ρόλο απ’ όσο νομίζεις

Στα πρώτα σου βήματα σε μια στοιχηματική είναι λογικό να χρειαστείς βοήθεια. Μπορεί να υπάρξουν απορίες στο κομμάτι της ταυτοποίησης στοιχείων, θέματα που αφορούν τις αναλήψεις ή ακόμη και να δημιουργηθεί κάποιο τεχνικό ζήτημα με κάποιο δελτίο ή απόδοση. Στις περιπτώσεις αυτές η εξυπηρέτηση πελατών είναι αυτή που θα σου δώσει τη λύση.

Αν οι απαντήσεις είναι άμεσες και ουσιαστικές, το πρόβλημα θα επιλυθεί αμέσως. Αν όμως χρειάζεται ώρες ή και μέρες για να λάβεις μια απάντηση που θα σε καλύψει, τότε σίγουρα η εμπειρία δεν είναι αυτή που θα ήθελες. Καλό είναι λοιπόν να δώσεις μεγάλη έμφαση στην υποστήριξη πελατών από την αρχή.

Αγορές και αποδόσεις δεν είναι το πρώτο κριτήριο

Οι πιο έμπειροι παίκτες συνηθίζουν να συγκρίνουν αποδόσεις και να αναζητούν value σε κάθε αγορά. Όταν όμως είσαι καινούριος στο στοίχημα, οι προτεραιότητές σου είναι λογικό να είναι διαφορετικές. Αυτό που σε ενδιαφέρει περισσότερο είναι να μπορείς να χρησιμοποιείς εύκολα την πλατφόρμα και να καταλαβαίνεις πώς λειτουργούν οι βασικές επιλογές. Αργότερα, θα δώσεις μεγαλύτερη έμφαση και στις αποδόσεις και θα μπορείς να διατηρείς λογαριασμό και σε περισσότερες στοιχηματικές για να αξιοποιήσεις τις καλύτερες επιλογές.

Τι ψάχνει περισσότερο ο κόσμος όταν ξεκινά;

Όποιος κάνει μια πρώτη έρευνα αγοράς θα διαπιστώσει ότι οι νέοι παίκτες έχουν συνήθως πολύ συγκεκριμένες απορίες όταν ψάχνουν σε ποια στοιχηματική να γραφτούν. Κάποιοι εστιάζουν στην αξιοπιστία μιας εταιρίας και κάνουν αναζητήσεις όπως «Ποια στοιχηματική είναι αξιόπιστη;» ή «Ποια πληρώνει γρήγορα;».

Άλλοι δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην εμπειρία χρήσης και αναζητούν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως «Ποια στοιχηματική είναι πιο εύκολη;» ή «Ποια είναι καλή για αρχάριους;». Υπάρχουν όμως και εκείνοι ενδιαφέρονται περισσότερο για το ποια έχει το καλύτερο bonus εγγραφής. Αυτό δείχνει ότι οι ανάγκες κάθε παίκτη μπορεί να είναι διαφορετικές.

Η καλύτερη στοιχηματική δεν είναι ίδια για όλους

Ένας παίκτης που παίζει περιστασιακά έχει συνήθως διαφορετικές ανάγκες από κάποιον που ασχολείται καθημερινά με το στοίχημα. Για παράδειγμα, κάποιος που παίζει λίγα στοιχήματα την εβδομάδα μπορεί να δίνει μεγαλύτερη σημασία στην ταχύτητα των καταθέσεων και σε μια απλή πλατφόρμα που δεν τον μπερδεύει. Αντίθετα, ένας παίκτης που ασχολείται καθημερινά είναι πιθανότερο να εξετάζει τις αποδόσεις, την ποικιλία των αγορών, τις τακτικές προσφορές και τις δυνατότητες του live betting.

Για αυτό η επιλογή δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στη δημοτικότητα μιας εταιρίας ή στις απόψεις άλλων παικτών. Η καλύτερη στοιχηματική εξαρτάται πάντα από το δικό σου προφίλ και τον τρόπο με τον οποίο θέλεις να χρησιμοποιείς την πλατφόρμα.

Τι να κοιτάξεις εσύ πριν επιλέξεις στοιχηματική;

Αν ξεκινάς τώρα το online στοίχημα, καλό είναι να μην εστιάζεις αποκλειστικά στο μπόνους εγγραφής. Δες πόσο εύχρηστη είναι η πλατφόρμα, αν οι όροι των προσφορών είναι ξεκάθαροι, πόσο γρήγορα πραγματοποιούνται οι αναλήψεις και τι επιλογές υπάρχουν για επικοινωνία με την εξυπηρέτηση πελατών. Μην περιμένεις να ανακαλύψεις τη σημασία των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών αφού έχεις ήδη ανοίξει λογαριασμό. Αν τα αξιολογήσεις από την αρχή, είναι πολύ πιο πιθανό να επιλέξεις μια στοιχηματική που θα καλύπτει πραγματικά τις ανάγκες σου.