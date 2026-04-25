Η ίδια σημείωσε ότι η στήριξη από το περιβάλλον είναι σημαντική, καθώς η κατανόηση των ανθρώπων γύρω της βοηθά στην επίτευξη των στόχων της.

Η Ευαγγελία Πλατανιώτη, μια από τις πιο επιτυχημένες Ελληνίδες αθλήτριες, παραδέχτηκε σε τηλεοπτική της συνέντευξη ότι στο παρελθόν έχει κάνει και εκείνη κάποιες απερίσκεπτες κινήσεις.

Η πρωταθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης μίλησε για την απαιτητική καθημερινότητά της, εξηγώντας ότι έχει στερηθεί πολλές κοινωνικές στιγμές και εξόδους, κάτι που όμως ήταν δική της επιλογή, καθώς είχε θέσει ως προτεραιότητα την αθλητική της εξέλιξη και τις διακρίσεις. Όπως είπε, δεν συμμετείχε συχνά σε σχολικές εκδρομές και προτιμούσε να αφοσιώνεται στην προπόνηση.

Αναφερόμενη σε μια χαρακτηριστική εμπειρία, αποκάλυψε ότι κάποτε είχε βγει το βράδυ, είχε ξενυχτήσει και είχε καταναλώσει αλκοόλ, και το επόμενο πρωί πήγε κατευθείαν για προπόνηση, χωρίς ύπνο, νιώθοντας ιδιαίτερα καταβεβλημένη. «Η πιο μεγάλη τρέλα που έχω κάνει ως αθλήτρια, ήταν ότι είχα βγει, είχα γυρίσει στις 7 το πρωί και στις 8 είχα προπόνηση.

Είχα πιεί κιόλας, και πήγα στην προπόνηση και λέω «τώρα θα πεθάνω». Είπα στην προπονήτριά μου ότι είχα βγει και είχα ξενυχτήσει γιατί γιόρταζε η αδερφή μου και της είπα να μην με κουράσει. Μια που της το είπα, μια που με πέθανε», είπε. Παρόλα αυτά, όπως ανέφερε, εκείνη την ημέρα είχε και καλή απόδοση λόγω έντονης υπερέντασης.

Σήμερα, όπως τόνισε, δεν θα επαναλάμβανε κάτι αντίστοιχο, ενώ υπογράμμισε ότι η ζωή ενός πρωταθλητή απαιτεί πολλές ώρες προπόνησης και μεγάλη πειθαρχία, αφήνοντας περιορισμένο χρόνο για προσωπική ζωή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

