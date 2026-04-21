Η αγωγή είναι σε βάρος της Κάιλι Τζένερ και δύο εταιρειών.

Αγωγή σε βάρος της Κάιλι Τζένερ έκανε πρώην οικονόμος της 28χρονης, καταγγέλλοντας παρενόχληση, διακρίσεις σε βάρος της και εκφοβισμό, που δημιούργησαν ένα τοξικό και κακοποιητικό εργασιακό περιβάλλον.

Η αγωγή της Αντζέλικα Βάσκεζ- που εργάστηκε στο σπίτι της influencer και επιχειρηματία από τον Σεπτέμβριο του 2024 έως τον Αύγουστο του 2025- είναι κατά της Κάιλι Τζένερ και δύο εταιρειών: τις Tri Star Services και Maison Family Services.

Η Βάσκεζ αναφέρει ότι «αντιμετωπίστηκε με εχθρότητα» από την πρώτη ημέρα της δουλειά της. Δεν κατηγορεί ονομαστικά την Τζένερ για κάποια από τις συμπεριφορές που καταγγέλλει, αλλά η 28χρονη αναφέρεται ως εναγόμενη στην αγωγή.

Σύμφωνα με το People, η Βάσκεζ αναφέρει ότι υπέστη «σοβαρή και επίμονη παρενόχληση» από άλλους εργαζόμενους και την επικεφαλής οικονόμο στο σπίτι της Τζένερ, όπου εργαζόταν. Της ανέθεταν «συστηματικά τις πιο δύσκολες και ανεπιθύμητες δουλειές, την απέκλειαν από την ομάδα οικονόμων, την ταπείνωναν μπροστά σε συναδέλφους της εξαιτίας της καταγωγής και της θρησκείας της», ενώ δεχόταν «εκφοβισμό και υποτιμητική μεταχείριση».

Η γυναίκα, που είναι καθολική και κατάγεται από το Ελ Σαβαδόρ, καταγγέλλει ότι δέχθηκε «επανειλημμένα υποτιμητικά σχόλια και με διακρίσεις» κατά της θρησκείας της και το γεγονός ότι είναι μετανάστρια, κάτι που δημιούργησε ένα «τοξικό και κακοποιητικό εργασιακό περιβάλλον».

Σύμφωνα με την ίδια τα παράπονά της «απορρίφθηκαν χλευάστηκαν ή αγνοήθηκαν» και τα πράγματα έγιναν «βίαια» τον Μάρτιο του 2025, όταν «ένας προϊστάμενος πέταξε κρεμάστρες στα πόδια της, ενώ την επέπληττε».

Η Βάσκεζ αναφέρει πως εμφάνισε στρες και συμπτώματα συμβατά με διαταραχή μετατραυματικού στρες εξαιτίας αυτή της συμπεριφοράς και ότι υπέστη «απώλεια μισθών» μετά τα παράπονα που υπέβαλε.

Πήρε αναρρωτική άδεια τον Ιούλιο του 2025 και «δεν είχε επιλογή παρά να παραιτηθεί» ένα μήνα αργότερα, επειδή οι «εργασιακές συνθήκες είχαν γίνει αφόρητες». Τώρα, διεκδικεί αποζημίωση για μη καταβληθέντες μισθούς, αναρρωτική άδεια άνευ αποδοχών και επαγγελματικές δαπάνες μεταξύ άλλων.