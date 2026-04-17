Οι «Σούπερ Ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχονται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 20:00 και μας χαρίζουν μοναδικές στιγμές γέλιου!

Όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 7

Ο Αντώνης φτάνει μια ακόμα μέρα στο σούπερ μάρκετ έτοιμος για δουλειά, όταν συνειδητοποιεί ότι στο μανάβικο συμβαίνει κάτι περίεργο.

Η Ρένα λείπει εκτάκτως και τη θέση της έχει πάρει... ο Βασίλης. Ταυτόχρονα στο χασάπικο, ο Περικλής πείθει με το ζόρι τη Χαριστέλλα να φτιάξει προφίλ σε μια εφαρμογή γνωριμιών και το πρώτο προφίλ που βλέπει μπροστά της... είναι ο Δημήτρης.

Αυτός με τη σειρά του αρνείται να δώσει στον Ζαχαρία μια μονοήμερη άδεια και ο Σπύρος αποφασίζει να φέρει την επανάσταση στην αποθήκη.

Τέλος, στα ταμεία, η ηρεμία της Έφης και της Σταυρούλας διαταράσσεται όταν πιάνουν μια πελάτισσα να κλέβει.

Guest: Γιώργος Λιάγκας, Γιάννα Γεωργίου

ΤΡΙΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 8

Ο άντρας της Έφης, ο Βαγγέλης, έρχεται στο μαγαζί για να φτιάξει κάτι σωληνώσεις και η Έφη καταλήγει να τον νταντεύει και στη δουλειά. Παράλληλα, μια αρνητική κριτική για τη Ρένα στο ίντερνετ γίνεται viral και ο Δημήτρης αποφασίζει να σώσει την κατάσταση και να κάνει τη Ρένα πιο... customer friendly.

Στην αποθήκη, ο Σπύρος παρατηρεί ότι ο Ζαχαρίας για πρώτη φορά δεν έχει το μυαλό του στη δουλειά. Κι αυτό γατί περιμένει τα αποτελέσματα ενός τεστ γονιμότητας.

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο Περικλής αποφασίζει να διεκδικήσει την πολυπόθητη προαγωγή που πάντα ονειρευόταν, μέχρι που κατά λάθος... παραιτείται.

Guest: Θανάσης Δόβρης, Φαίη Ξυλά, Θοδωρής Κατσαφάδος

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 9

Επιτέλους έρχεται νέος υπάλληλος στα αλλαντικά. Μόνο που ο νέος υπάλληλος είναι κούκλος, γοητευτικός, με ιταλικό αέρα... πράγμα που προκαλεί τον θαυμασμό της Χαριστέλλας και τη ζήλεια Περικλή και Δημήτρη.

Στο ταμείο, η Έφη έρχεται άρρωστη για δουλειά για να μην χάσει το μεροκάματο. Και όσο επιμένει ότι είναι καλά, τόσο σπάει τα νεύρα της Σταυρούλας.

Στο μανάβικο, ο Αντώνης πανικοβάλλεται όταν συνειδητοποιεί ότι είναι στα μέσα του μήνα και ήδη έχει φάει όλο τον πρώτο του μισθό.

Παράλληλα, ο Σπύρος νιώθοντας τύψεις που παραμελεί την κόρη του, βάζει σκοπό να φτιάξει κρυφά στην αποθήκη μια στολή για μια θεατρική της παράσταση.

Και ο Ζαχαρίας (θέλει - δε θέλει) αναγκάζεται να βοηθήσει...

Guest: Γιάννης Τσιμιτσέλης, Θοδωρής Κατσαφάδος, Μαριλού Κατσαφάδου