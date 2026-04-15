Κάποια στιγμή, πολλοί άνθρωποι δοκιμάζουν ένα απλό πείραμα. Σταματούν να είναι οι πρώτοι που θα στείλουν μήνυμα, θα πάρουν τηλέφωνο ή θα κανονίσουν την επόμενη συνάντηση, και περιμένουν. Όταν οι μέρες γίνονται εβδομάδες, η σιωπή μπορεί να μοιάζει πιο δυνατή από οποιονδήποτε καβγά.

Οι ψυχολόγοι λένε ότι αυτό το είδος «σιωπηλής απομάκρυνσης» μπορεί να γίνεται πιο έντονο όσο μεγαλώνουμε, γιατί η ενσωματωμένη κοινωνική δομή του σχολείου, της δουλειάς και της καθημερινότητας σταδιακά υποχωρεί. Μια έκθεση των National Academies εκτιμά ότι περίπου το 24% των Αμερικανών ηλικίας 65 ετών και άνω είναι κοινωνικά απομονωμένοι, ενώ το 43% των ενηλίκων άνω των 60 δηλώνει ότι νιώθει μοναξιά, παρόλο που η μοναξιά δεν είναι το ίδιο με το να είσαι μόνος. Ορίζει τη μοναξιά ως το χάσμα που νιώθει κανείς ανάμεσα στις σχέσεις που θέλει και σε αυτές που πραγματικά έχει.

Η απώλεια φιλίας που κανείς δεν ονομάζει

Αυτή είναι μια μορφή πένθους που σπάνια αναγνωρίζεται ως πένθος. Συνήθως δεν υπάρχει έντονη σύγκρουση, ούτε ένα τελευταίο τηλεφώνημα, ούτε ένα σαφές τέλος. Μια μέρα απλώς συνειδητοποιείς ότι η φιλία υπάρχει μόνο όταν εσύ τη διατηρείς. Αυτός είναι και ένας λόγος που μπορεί να μοιάζει τόσο απομονωτικό. Αν μια σχέση τελειώσει σιωπηλά, οι γύρω σου μπορεί να μην καταλάβουν καν ότι κάτι άλλαξε. Και όταν δεν υπάρχει μια κοινή αφήγηση για το τι συνέβη, γίνεται δύσκολο να το συζητήσεις χωρίς να νιώθεις άβολα.

Οι ερευνητές Aaron M. Ogletree και Rebecca G. Adams έχουν επισημάνει ότι οι μελέτες για τις φιλίες σε μεγαλύτερες ηλικίες τείνουν να εστιάζουν στα οφέλη, όπως η στήριξη και η συντροφικότητα, ενώ η πιο δύσκολη πλευρά λαμβάνει λιγότερη προσοχή. Αυτό το «κενό» έχει σημασία, γιατί η ανισορροπία και η απογοήτευση είναι επίσης πραγματικά κομμάτια της φιλίας, ειδικά όταν η ζωή γίνεται πιο περιορισμένη και περίπλοκη διαβάζουμε στο ecotisias.com.

Η ψυχολογία της «δίκαιης ανταλλαγής»

Μια βασική έννοια εδώ είναι η «θεωρία της ισότητας», ένα πλαίσιο βασισμένο στη δικαιοσύνη που αναπτύχθηκε αρχικά από τον J. Stacy Adams και αργότερα εφαρμόστηκε στις στενές σχέσεις από ερευνητές όπως η Elaine Hatfield. Με απλά λόγια, πρόκειται για την ιδέα ότι οι άνθρωποι νιώθουν καλύτερα στις σχέσεις όταν το «δούναι και λαβείν» φαίνεται περίπου ισορροπημένο με την πάροδο του χρόνου. Στις φιλίες, το «δίνω» είναι συχνά αόρατο. Είναι να θυμάσαι γενέθλια, να ρωτάς πώς είναι κάποιος μετά από μια δύσκολη εβδομάδα, να βοηθάς σε μια μετακόμιση ή να είσαι εκείνος που λέει πάντα «πάμε για έναν καφέ». Αν ένας άνθρωπος κάνει το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δουλειάς, η φιλία μπορεί να αρχίσει να μοιάζει λιγότερο με δεσμό και περισσότερο με υποχρέωση.

Οι φιλίες είναι επίσης εύθραυστες με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη δομή που να τις κρατά, ούτε υποχρέωση, ούτε κάτι που να «δένει» τυπικά τους ανθρώπους μεταξύ τους. Έτσι, όταν η προσπάθεια γίνεται μονόπλευρη, η σύνδεση μπορεί σιωπηλά να χαλαρώσει μέχρι να χαθεί.

Πόσο συχνές είναι οι μονόπλευρες φιλίες

Το εντυπωσιακό είναι πόσο συνηθισμένο μπορεί να είναι αυτό. Σε μια μελέτη του PLOS ONE με επικεφαλής τον Abdullah Almaatouq στο MIT, οι ερευνητές χαρτογράφησαν αυτοαναφερόμενες φιλίες και διαπίστωσαν ότι «μόνο περίπου οι μισές» ήταν πραγματικά αμοιβαίες σε ένα από τα δίκτυα που ανέλυσαν. Συγκεκριμένα, το 53% των σχέσεων φιλίας ήταν αμοιβαίες, δηλαδή και τα δύο άτομα χαρακτήριζαν ο ένας τον άλλον φίλο.

Η αμοιβαιότητα είναι απλή: είμαι εκεί για σένα και είσαι εκεί για μένα, τουλάχιστον τις περισσότερες φορές. Η μονόπλευρη σχέση είναι διαφορετική, και εκεί ξεκινά συχνά το «τσίμπημα», γιατί ο ένας τη βιώνει ως στενή, ενώ ο άλλος τη θεωρεί προαιρετική.

Αξίζει να μην οδηγηθούμε αμέσως σε αυστηρά συμπεράσματα. Πολλά από τα δεδομένα αυτής της έρευνας αφορούσαν φοιτητές και συγκεκριμένες κοινότητες, και οι φιλίες αλλάζουν σε κάθε φάση της ζωής. Ωστόσο, οι αριθμοί βοηθούν να εξηγηθεί γιατί το «σταματάω να παίρνω πρωτοβουλία» μπορεί να είναι τόσο σκληρό, καθώς αποκαλύπτει κάτι που συχνά παρερμηνεύουμε.

Γιατί πονά περισσότερο με την ηλικία

Όταν είσαι νεότερος, οι φιλίες ανανεώνονται μέσα από την εγγύτητα. Βλέπεις ανθρώπους στο σχολείο, στη δουλειά ή σε δραστηριότητες. Ακόμα κι αν ένας σηκώνει μεγαλύτερο συναισθηματικό βάρος, η σχέση συνεχίζει σχεδόν από μόνη της. Αργότερα, αυτή η «υποδομή» χάνεται. Η συνταξιοδότηση, οι οικογενειακές υποχρεώσεις, θέματα υγείας ή μετακινήσεις δυσκολεύουν τις αυθόρμητες συναντήσεις. Αν μια φιλία επιβιώνει, είναι επειδή και οι δύο την επιλέγουν συνειδητά. Εδώ αλλάζει και ο τρόπος που επενδύουμε στις σχέσεις. Η θεωρία της «κοινωνικο-συναισθηματικής επιλεκτικότητας» της Laura Carstensen υποστηρίζει ότι όταν οι άνθρωποι νιώθουν πως ο χρόνος είναι περιορισμένος, δίνουν προτεραιότητα σε στόχους με συναισθηματικό νόημα. Αυτό μπορεί να σημαίνει λιγότερες φιλίες, αλλά πιο βαθιές. Και επίσης ότι η απώλεια μιας μονόπλευρης φιλίας βιώνεται πιο έντονα απ’ ό,τι στα 25.

Τι πραγματικά προστατεύει από τη μοναξιά

Ένα σαφές συμπέρασμα από την έρευνα είναι ότι η ποιότητα της φιλίας έχει μεγαλύτερη σημασία από τον αριθμό των επαφών. Μια συστηματική ανασκόπηση του 2023 με επικεφαλής τον Χρήστο Πεζυρκιανίδη στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, που εξέτασε 38 μελέτες, έδειξε ότι η φιλία στους ενήλικες συνδέεται σταθερά με καλύτερη ευημερία.

Οι ισχυρότερες συνδέσεις εμφανίζονται σε στοιχεία όπως η υποστήριξη, η συντροφικότητα και η συνεχής φροντίδα της σχέσης.Έρευνες μακροχρόνιας υγείας καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα από άλλη οπτική. Ο ψυχίατρος Robert Waldinger, διευθυντής της Harvard Study of Adult Development, το συνοψίζει ξεκάθαρα: «Η μοναξιά σκοτώνει. Είναι τόσο ισχυρή όσο το κάπνισμα ή ο αλκοολισμός».

Στην πράξη, όταν το τηλέφωνο σταματά να χτυπά και μπαίνεις στον πειρασμό να το πάρεις προσωπικά, το νόημα είναι αυτό: το πιο δύσκολο κομμάτι του να μεγαλώνεις δεν είναι απλώς ότι έχεις λιγότερους ανθρώπους γύρω σου. Είναι ότι συνειδητοποιείς ποιες σχέσεις στηρίζονταν στην αμοιβαία φροντίδα και ποιες βασίζονταν στο ότι εσύ έκανες όλη τη δουλειά. Η κύρια μελέτη έχει δημοσιευθεί στο Frontiers in Psychology.