Η εισαγγελική αρχή έκανε δεκτή την αίτηση που είχε καταθέσει η Ιωάννα Τούνη.

Η Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης άσκησε έφεση κατά της απόφασης για την υπόθεση revenge porn σε βάρος της Ιωάννας Τούνη, με την οποία καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης 4 και 3 ετών οι δύο κατηγορούμενοι.

Η έφεση που ασκήθηκε αφορά το ύψος των ποινών- καθώς η Εισαγγελία θεωρεί ότι έπρεπε να επιβληθούν μεγαλύτερες- αλλά και την αναγνώριση ελαφρυντικού στον άνδρα που καταδικάστηκε σε τριετή ποινή φυλάκισης.

Η πλευρά της influencer είχε καταθέσει σχετική αίτηση, η οποία έγινε δεκτή από την αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου είχαν ασκήσει και οι δύο καταδικασθέντες, προκειμένου να κριθούν σε δεύτερο βαθμό.

Έτσι, όταν το δευτεροβάθμιο δικαστήριο εξετάσει την υπόθεση, θα ξεκινήσει από «μηδενική βάση» και πρακτικά δεν ισχύει για τους κατηγορούμενους «η αρχή της μη χειροτέρευσης» της θέσης τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Την 1η Απριλίου το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχους τους δύο κατηγορούμενους για τη διαρροή - δημοσιοποίηση βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου χωρίς τη συναίνεση της Ιωάννας Τούνη. Το δικαστήριο έκρινε κατά πλειοψηφία πως η αποδιδόμενη πράξη τελέστηκε σε βαθμό κακουργήματος (το μέλος της σύνθεσης που μειοψήφησε είχε την άποψη ότι η πράξη τελέστηκε στην πλημμεληματική της μορφή).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού, καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος που συναντήθηκε με την παθούσα. Η ποινή του δεν ανεστάλη, ούτε μετατράπηκε, αλλά δόθηκε αναστέλλουσα ισχύ στην εκτέλεσή της ενόψει του Εφετείου.

Ο συγκατηγορούμενός του, που σύμφωνα με τη δικογραφία βιντεοσκόπησε την ερωτική πράξη, τιμωρήθηκε με φυλάκιση 3 ετών. Του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και η ποινή του ανεστάλη επί 3ετία.